La salle de cathétérisme ne doit pas être isolée, notre technologie de monitorage des paramètres physiologiques et de représentation graphique a donc été conçue pour s’étendre à l’ensemble de votre environnement de soins. Avec la solution de chevet et le poste central Xper Flex Cardio, bénéficiez d’une surveillance continue.
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Suivi médical complet pour un traitement de qualité
La solution de chevet et le poste central Xper mettent à votre disposition les données collectées avant, pendant et après l’intervention en salle de de cathétérisme. Le dispositif fournit, au chevet du patient, les paramètres physiologiques ainsi qu’une représentation graphique, afin de créer un dossier de suivi unique.
Suivi médical complet pour un traitement de qualité
La solution de chevet et le poste central Xper mettent à votre disposition les données collectées avant, pendant et après l’intervention en salle de de cathétérisme. Le dispositif fournit, au chevet du patient, les paramètres physiologiques ainsi qu’une représentation graphique, afin de créer un dossier de suivi unique.
Suivi médical complet pour un traitement de qualité
La solution de chevet et le poste central Xper mettent à votre disposition les données collectées avant, pendant et après l’intervention en salle de de cathétérisme. Le dispositif fournit, au chevet du patient, les paramètres physiologiques ainsi qu’une représentation graphique, afin de créer un dossier de suivi unique.
Écran grand format
Écran grand format pour afficher davantage d’informations
La solution de chevet Xper permet l’enregistrement/la représentation graphique des données de façon simultanée et affiche cinq secondes de monitorage grâce à son écran grand format.
Écran grand format pour afficher davantage d’informations
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Rapport final de cardiologie
Rapport final de cardiologie
La solution de chevet Xper regroupe, dans un rapport de cardiologie complet, les données patient collectées en salle de cathétérisme. Vous et votre patient bénéficiez ainsi d’une vue d’ensemble de son état.
Rapport final de cardiologie
La solution de chevet Xper regroupe, dans un rapport de cardiologie complet, les données patient collectées en salle de cathétérisme. Vous et votre patient bénéficiez ainsi d’une vue d’ensemble de son état.
Rapport final de cardiologie
La solution de chevet Xper regroupe, dans un rapport de cardiologie complet, les données patient collectées en salle de cathétérisme. Vous et votre patient bénéficiez ainsi d’une vue d’ensemble de son état.
Algorithme Philips DXL
Algorithme Philips DXL pour optimiser vos compétences diagnostiques
Cette solution fournit une analyse de l’ECG à partir d’un ECG 16 dérivations et de l’algorithme DXL de Philips. Cette gamme d’outils avancés d’analyse du segment ST donne aux cliniciens les informations nécessaires pour interpréter le rythme et la morphologie d’un grand nombre de patients. Ces informations comprennent les valeurs critiques, les représentations ST Map et l’identification de l’artère responsable.
Algorithme Philips DXL pour optimiser vos compétences diagnostiques
Cette solution fournit une analyse de l’ECG à partir d’un ECG 16 dérivations et de l’algorithme DXL de Philips. Cette gamme d’outils avancés d’analyse du segment ST donne aux cliniciens les informations nécessaires pour interpréter le rythme et la morphologie d’un grand nombre de patients. Ces informations comprennent les valeurs critiques, les représentations ST Map et l’identification de l’artère responsable.
Algorithme Philips DXL pour optimiser vos compétences diagnostiques
Cette solution fournit une analyse de l’ECG à partir d’un ECG 16 dérivations et de l’algorithme DXL de Philips. Cette gamme d’outils avancés d’analyse du segment ST donne aux cliniciens les informations nécessaires pour interpréter le rythme et la morphologie d’un grand nombre de patients. Ces informations comprennent les valeurs critiques, les représentations ST Map et l’identification de l’artère responsable.
Xper Information Management
Xper Information Management extrait les données sur demande
La solution de chevet Xper stocke l’ensemble des données dans la base Xper Information Management. Vous pouvez ainsi les récupérer à tout moment, depuis un système Xper Information Management connecté au réseau ou le référentiel de l’établissement. Les informations nécessaires à une prise en charge de qualité sont désormais à portée de main.
Xper Information Management extrait les données sur demande
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Xper Information Management extrait les données sur demande
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Accès à certaines images
Meilleure communication avec le patient grâce au partage d’images
Améliorez la communication avec votre patient en partageant avec lui les informations et images liées à ses examens.
Meilleure communication avec le patient grâce au partage d’images
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Meilleure communication avec le patient grâce au partage d’images
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Interface SIH
Interface SIH assurant la cohérence des données
La solution de chevet Xper peut communiquer avec votre système d’information hospitalier (SIH) ou votre système d’information cardiologique (SIC). Les données stockées sur le système principal de l’établissement peuvent ainsi être entrées automatiquement sur le réseau Xper Information Management. Les informations de facturation peuvent, quant à elles, facilement être renvoyées vers le SIH ou le SIC.
Interface SIH assurant la cohérence des données
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Interface SIH assurant la cohérence des données
La solution de chevet Xper peut communiquer avec votre système d’information hospitalier (SIH) ou votre système d’information cardiologique (SIC). Les données stockées sur le système principal de l’établissement peuvent ainsi être entrées automatiquement sur le réseau Xper Information Management. Les informations de facturation peuvent, quant à elles, facilement être renvoyées vers le SIH ou le SIC.
Fonctions avancées
Fonctionnalités avancées simplifiant le monitorage
La solution de chevet Xper vous aide à répondre aux exigences locales en matière de monitorage de la PNI et de la SpO2 chez les patients placés sous sédation consciente. Elle comprend donc des paramètres définis par l’utilisateur, une fonction de calcul et d’enregistrement automatique des données ainsi qu’une fonction d’intégration automatique dans le rapport de cathétérisme.
Fonctionnalités avancées simplifiant le monitorage
La solution de chevet Xper vous aide à répondre aux exigences locales en matière de monitorage de la PNI et de la SpO2 chez les patients placés sous sédation consciente. Elle comprend donc des paramètres définis par l’utilisateur, une fonction de calcul et d’enregistrement automatique des données ainsi qu’une fonction d’intégration automatique dans le rapport de cathétérisme.
Fonctionnalités avancées simplifiant le monitorage
La solution de chevet Xper vous aide à répondre aux exigences locales en matière de monitorage de la PNI et de la SpO2 chez les patients placés sous sédation consciente. Elle comprend donc des paramètres définis par l’utilisateur, une fonction de calcul et d’enregistrement automatique des données ainsi qu’une fonction d’intégration automatique dans le rapport de cathétérisme.
Recueille toutes les données au chevet du patient
Recueille toutes les données au chevet du patient pour plus de précision
Lorsque la solution de chevet Xper Flex Cardio est associée à la fonction d’analyse de données du système Xper Information Management, elle recueille l’ensemble des données au chevet du patient afin de réaliser une analyse statistique plus précise, et contribue ainsi au respect des mesures d’assurance qualité.
Recueille toutes les données au chevet du patient pour plus de précision
Lorsque la solution de chevet Xper Flex Cardio est associée à la fonction d’analyse de données du système Xper Information Management, elle recueille l’ensemble des données au chevet du patient afin de réaliser une analyse statistique plus précise, et contribue ainsi au respect des mesures d’assurance qualité.
Recueille toutes les données au chevet du patient pour plus de précision
Lorsque la solution de chevet Xper Flex Cardio est associée à la fonction d’analyse de données du système Xper Information Management, elle recueille l’ensemble des données au chevet du patient afin de réaliser une analyse statistique plus précise, et contribue ainsi au respect des mesures d’assurance qualité.
Moniteur du poste central
Surveillance multi-patient depuis le poste central
Le poste central Xper permet de surveiller jusqu’à huit patients en continu sur chaque moniteur. Il peut afficher plusieurs courbes en plein écran et permet de contrôler à distance les paramètres de surveillance, les options de l’écran couleur, les alarmes programmables définies par l’utilisateur ainsi que le monitorage simultané.
Surveillance multi-patient depuis le poste central
Le poste central Xper permet de surveiller jusqu’à huit patients en continu sur chaque moniteur. Il peut afficher plusieurs courbes en plein écran et permet de contrôler à distance les paramètres de surveillance, les options de l’écran couleur, les alarmes programmables définies par l’utilisateur ainsi que le monitorage simultané.
Surveillance multi-patient depuis le poste central
Le poste central Xper permet de surveiller jusqu’à huit patients en continu sur chaque moniteur. Il peut afficher plusieurs courbes en plein écran et permet de contrôler à distance les paramètres de surveillance, les options de l’écran couleur, les alarmes programmables définies par l’utilisateur ainsi que le monitorage simultané.
Suivi médical complet pour un traitement de qualité
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Suivi médical complet pour un traitement de qualité
La solution de chevet et le poste central Xper mettent à votre disposition les données collectées avant, pendant et après l’intervention en salle de de cathétérisme. Le dispositif fournit, au chevet du patient, les paramètres physiologiques ainsi qu’une représentation graphique, afin de créer un dossier de suivi unique.
Suivi médical complet pour un traitement de qualité
La solution de chevet et le poste central Xper mettent à votre disposition les données collectées avant, pendant et après l’intervention en salle de de cathétérisme. Le dispositif fournit, au chevet du patient, les paramètres physiologiques ainsi qu’une représentation graphique, afin de créer un dossier de suivi unique.
Écran grand format
Écran grand format pour afficher davantage d’informations
La solution de chevet Xper permet l’enregistrement/la représentation graphique des données de façon simultanée et affiche cinq secondes de monitorage grâce à son écran grand format.
Écran grand format pour afficher davantage d’informations
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Rapport final de cardiologie
Rapport final de cardiologie
La solution de chevet Xper regroupe, dans un rapport de cardiologie complet, les données patient collectées en salle de cathétérisme. Vous et votre patient bénéficiez ainsi d’une vue d’ensemble de son état.
Rapport final de cardiologie
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Rapport final de cardiologie
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Algorithme Philips DXL
Algorithme Philips DXL pour optimiser vos compétences diagnostiques
Cette solution fournit une analyse de l’ECG à partir d’un ECG 16 dérivations et de l’algorithme DXL de Philips. Cette gamme d’outils avancés d’analyse du segment ST donne aux cliniciens les informations nécessaires pour interpréter le rythme et la morphologie d’un grand nombre de patients. Ces informations comprennent les valeurs critiques, les représentations ST Map et l’identification de l’artère responsable.
Algorithme Philips DXL pour optimiser vos compétences diagnostiques
Cette solution fournit une analyse de l’ECG à partir d’un ECG 16 dérivations et de l’algorithme DXL de Philips. Cette gamme d’outils avancés d’analyse du segment ST donne aux cliniciens les informations nécessaires pour interpréter le rythme et la morphologie d’un grand nombre de patients. Ces informations comprennent les valeurs critiques, les représentations ST Map et l’identification de l’artère responsable.
Algorithme Philips DXL pour optimiser vos compétences diagnostiques
Cette solution fournit une analyse de l’ECG à partir d’un ECG 16 dérivations et de l’algorithme DXL de Philips. Cette gamme d’outils avancés d’analyse du segment ST donne aux cliniciens les informations nécessaires pour interpréter le rythme et la morphologie d’un grand nombre de patients. Ces informations comprennent les valeurs critiques, les représentations ST Map et l’identification de l’artère responsable.
Xper Information Management
Xper Information Management extrait les données sur demande
La solution de chevet Xper stocke l’ensemble des données dans la base Xper Information Management. Vous pouvez ainsi les récupérer à tout moment, depuis un système Xper Information Management connecté au réseau ou le référentiel de l’établissement. Les informations nécessaires à une prise en charge de qualité sont désormais à portée de main.
Xper Information Management extrait les données sur demande
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Accès à certaines images
Meilleure communication avec le patient grâce au partage d’images
Améliorez la communication avec votre patient en partageant avec lui les informations et images liées à ses examens.
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Améliorez la communication avec votre patient en partageant avec lui les informations et images liées à ses examens.
Meilleure communication avec le patient grâce au partage d’images
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Interface SIH
Interface SIH assurant la cohérence des données
La solution de chevet Xper peut communiquer avec votre système d’information hospitalier (SIH) ou votre système d’information cardiologique (SIC). Les données stockées sur le système principal de l’établissement peuvent ainsi être entrées automatiquement sur le réseau Xper Information Management. Les informations de facturation peuvent, quant à elles, facilement être renvoyées vers le SIH ou le SIC.
Interface SIH assurant la cohérence des données
La solution de chevet Xper peut communiquer avec votre système d’information hospitalier (SIH) ou votre système d’information cardiologique (SIC). Les données stockées sur le système principal de l’établissement peuvent ainsi être entrées automatiquement sur le réseau Xper Information Management. Les informations de facturation peuvent, quant à elles, facilement être renvoyées vers le SIH ou le SIC.
Interface SIH assurant la cohérence des données
La solution de chevet Xper peut communiquer avec votre système d’information hospitalier (SIH) ou votre système d’information cardiologique (SIC). Les données stockées sur le système principal de l’établissement peuvent ainsi être entrées automatiquement sur le réseau Xper Information Management. Les informations de facturation peuvent, quant à elles, facilement être renvoyées vers le SIH ou le SIC.
Fonctions avancées
Fonctionnalités avancées simplifiant le monitorage
La solution de chevet Xper vous aide à répondre aux exigences locales en matière de monitorage de la PNI et de la SpO2 chez les patients placés sous sédation consciente. Elle comprend donc des paramètres définis par l’utilisateur, une fonction de calcul et d’enregistrement automatique des données ainsi qu’une fonction d’intégration automatique dans le rapport de cathétérisme.
Fonctionnalités avancées simplifiant le monitorage
La solution de chevet Xper vous aide à répondre aux exigences locales en matière de monitorage de la PNI et de la SpO2 chez les patients placés sous sédation consciente. Elle comprend donc des paramètres définis par l’utilisateur, une fonction de calcul et d’enregistrement automatique des données ainsi qu’une fonction d’intégration automatique dans le rapport de cathétérisme.
Fonctionnalités avancées simplifiant le monitorage
La solution de chevet Xper vous aide à répondre aux exigences locales en matière de monitorage de la PNI et de la SpO2 chez les patients placés sous sédation consciente. Elle comprend donc des paramètres définis par l’utilisateur, une fonction de calcul et d’enregistrement automatique des données ainsi qu’une fonction d’intégration automatique dans le rapport de cathétérisme.
Recueille toutes les données au chevet du patient
Recueille toutes les données au chevet du patient pour plus de précision
Lorsque la solution de chevet Xper Flex Cardio est associée à la fonction d’analyse de données du système Xper Information Management, elle recueille l’ensemble des données au chevet du patient afin de réaliser une analyse statistique plus précise, et contribue ainsi au respect des mesures d’assurance qualité.
Recueille toutes les données au chevet du patient pour plus de précision
Lorsque la solution de chevet Xper Flex Cardio est associée à la fonction d’analyse de données du système Xper Information Management, elle recueille l’ensemble des données au chevet du patient afin de réaliser une analyse statistique plus précise, et contribue ainsi au respect des mesures d’assurance qualité.
Recueille toutes les données au chevet du patient pour plus de précision
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Moniteur du poste central
Surveillance multi-patient depuis le poste central
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Surveillance multi-patient depuis le poste central
Le poste central Xper permet de surveiller jusqu’à huit patients en continu sur chaque moniteur. Il peut afficher plusieurs courbes en plein écran et permet de contrôler à distance les paramètres de surveillance, les options de l’écran couleur, les alarmes programmables définies par l’utilisateur ainsi que le monitorage simultané.
Surveillance multi-patient depuis le poste central
Le poste central Xper permet de surveiller jusqu’à huit patients en continu sur chaque moniteur. Il peut afficher plusieurs courbes en plein écran et permet de contrôler à distance les paramètres de surveillance, les options de l’écran couleur, les alarmes programmables définies par l’utilisateur ainsi que le monitorage simultané.
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