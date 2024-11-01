L’architecture du système EPIQ 7 – la plus puissante que nous ayons développée en échographie – améliore tous les aspects de l’acquisition acoustique et du traitement des images, vous permettant ainsi d’apprécier véritablement l’évolution de l’échographie vers une modalité particulièrement riche en informations.
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L’imagerie nSIGHT : une approche innovante de l’échographie
L’architecture propriétaire Philips nSIGHT repose sur une approche totalement différente de l’échographie. Contrairement aux systèmes classiques qui créent les images ligne par ligne, la technologie nSIGHT se base sur les pixels pour générer des images d’une résolution optimale. L’imagerie nSIGHT intègre un nouveau formateur de faisceau de haute précision ainsi qu’un puissant traitement parallèle afin de pouvoir recevoir et traiter d’importants volumes de données acoustiques, tout en permettant au système de se focaliser en temps réel sur les pixels, pour une plus grande résolution et homogénéité d’image.
L’imagerie nSIGHT : une approche innovante de l’échographie
L’architecture propriétaire Philips nSIGHT repose sur une approche totalement différente de l’échographie. Contrairement aux systèmes classiques qui créent les images ligne par ligne, la technologie nSIGHT se base sur les pixels pour générer des images d’une résolution optimale. L’imagerie nSIGHT intègre un nouveau formateur de faisceau de haute précision ainsi qu’un puissant traitement parallèle afin de pouvoir recevoir et traiter d’importants volumes de données acoustiques, tout en permettant au système de se focaliser en temps réel sur les pixels, pour une plus grande résolution et homogénéité d’image.
L’imagerie nSIGHT : une approche innovante de l’échographie
L’architecture propriétaire Philips nSIGHT repose sur une approche totalement différente de l’échographie. Contrairement aux systèmes classiques qui créent les images ligne par ligne, la technologie nSIGHT se base sur les pixels pour générer des images d’une résolution optimale. L’imagerie nSIGHT intègre un nouveau formateur de faisceau de haute précision ainsi qu’un puissant traitement parallèle afin de pouvoir recevoir et traiter d’importants volumes de données acoustiques, tout en permettant au système de se focaliser en temps réel sur les pixels, pour une plus grande résolution et homogénéité d’image.
Processus de travail avancés
Processus de travail avancés pour plus d’ergonomie et de mobilité
L’échographe EPIQ 7 place les échographistes au cœur de notre approche Premium : simplicité d’utilisation, mobilité, rationalisation des processus de travail et ergonomie. Nous avons entièrement repensé l’interaction entre le clinicien et son échographe, et ce à tous les niveaux, tout en conservant un mode de fonctionnement intuitif et silencieux.
Processus de travail avancés pour plus d’ergonomie et de mobilité
L’échographe EPIQ 7 place les échographistes au cœur de notre approche Premium : simplicité d’utilisation, mobilité, rationalisation des processus de travail et ergonomie. Nous avons entièrement repensé l’interaction entre le clinicien et son échographe, et ce à tous les niveaux, tout en conservant un mode de fonctionnement intuitif et silencieux.
Processus de travail avancés pour plus d’ergonomie et de mobilité
L’échographe EPIQ 7 place les échographistes au cœur de notre approche Premium : simplicité d’utilisation, mobilité, rationalisation des processus de travail et ergonomie. Nous avons entièrement repensé l’interaction entre le clinicien et son échographe, et ce à tous les niveaux, tout en conservant un mode de fonctionnement intuitif et silencieux.
Anatomical Intelligence
Anatomical Intelligence : précision des images
Notre approche innovante AIUS (intelligence anatomique appliquée à l’échographie) est au cœur de l’architecture de l’EPIQ 7 et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes (technologie xMATRIX) et aux outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations. L’AIUS vise à automatiser les étapes répétitives et à fournir une analyse complète et entièrement informatisée, avec une intervention minimale de l’utilisateur, afin de vous procurer les résultats dont vous avez besoin.
Anatomical Intelligence : précision des images
Notre approche innovante AIUS (intelligence anatomique appliquée à l’échographie) est au cœur de l’architecture de l’EPIQ 7 et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes (technologie xMATRIX) et aux outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations. L’AIUS vise à automatiser les étapes répétitives et à fournir une analyse complète et entièrement informatisée, avec une intervention minimale de l’utilisateur, afin de vous procurer les résultats dont vous avez besoin.
Anatomical Intelligence : précision des images
Notre approche innovante AIUS (intelligence anatomique appliquée à l’échographie) est au cœur de l’architecture de l’EPIQ 7 et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes (technologie xMATRIX) et aux outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations. L’AIUS vise à automatiser les étapes répétitives et à fournir une analyse complète et entièrement informatisée, avec une intervention minimale de l’utilisateur, afin de vous procurer les résultats dont vous avez besoin.
PureWave
Technologie PureWave pour l’imagerie des patients techniquement difficiles
La technologie de cristal PureWave constitue la plus grande innovation de ces 40 dernières années en termes de matériaux transducteurs piézoélectriques. Les cristaux se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui les rend plus efficaces de 85 % par rapport aux matériaux piézoélectriques classiques. Cette technologie offre une meilleure pénétration pour les patients techniquement difficiles ainsi qu’une résolution extrêmement fine, et ce avec une seule sonde.
Technologie PureWave pour l’imagerie des patients techniquement difficiles
La technologie de cristal PureWave constitue la plus grande innovation de ces 40 dernières années en termes de matériaux transducteurs piézoélectriques. Les cristaux se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui les rend plus efficaces de 85 % par rapport aux matériaux piézoélectriques classiques. Cette technologie offre une meilleure pénétration pour les patients techniquement difficiles ainsi qu’une résolution extrêmement fine, et ce avec une seule sonde.
Technologie PureWave pour l’imagerie des patients techniquement difficiles
La technologie de cristal PureWave constitue la plus grande innovation de ces 40 dernières années en termes de matériaux transducteurs piézoélectriques. Les cristaux se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui les rend plus efficaces de 85 % par rapport aux matériaux piézoélectriques classiques. Cette technologie offre une meilleure pénétration pour les patients techniquement difficiles ainsi qu’une résolution extrêmement fine, et ce avec une seule sonde.
xMATRIX
xMATRIX, une technologie avancée de sonde d’échographie
Cet échographe Premium est compatible avec les sondes les plus innovantes du marché. xMATRIX regroupe tous les modes au sein d’une même sonde et permet d’y accéder à l’aide d’une simple touche : 2D, 3D/4D, xPlan temps réel, reconstruction multiplanaire (MPR) en temps réel, MPR, Doppler, Doppler couleur et Doppler énergie (CPA).
xMATRIX, une technologie avancée de sonde d’échographie
Cet échographe Premium est compatible avec les sondes les plus innovantes du marché. xMATRIX regroupe tous les modes au sein d’une même sonde et permet d’y accéder à l’aide d’une simple touche : 2D, 3D/4D, xPlan temps réel, reconstruction multiplanaire (MPR) en temps réel, MPR, Doppler, Doppler couleur et Doppler énergie (CPA).
xMATRIX, une technologie avancée de sonde d’échographie
Cet échographe Premium est compatible avec les sondes les plus innovantes du marché. xMATRIX regroupe tous les modes au sein d’une même sonde et permet d’y accéder à l’aide d’une simple touche : 2D, 3D/4D, xPlan temps réel, reconstruction multiplanaire (MPR) en temps réel, MPR, Doppler, Doppler couleur et Doppler énergie (CPA).
Interface tactile de type tablette
Interface tactile de type tablette pour faciliter la navigation
Grâce à son interface tactile de type tablette, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions du système et réduire de 40 % le nombre de mouvements et de 15 % les déplacements nécessaires pour effectuer un examen.
Interface tactile de type tablette pour faciliter la navigation
Grâce à son interface tactile de type tablette, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions du système et réduire de 40 % le nombre de mouvements et de 15 % les déplacements nécessaires pour effectuer un examen.
Interface tactile de type tablette pour faciliter la navigation
Grâce à son interface tactile de type tablette, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions du système et réduire de 40 % le nombre de mouvements et de 15 % les déplacements nécessaires pour effectuer un examen.
Fonction iSCAN
iSCAN optimise les images de manière automatique
La fonction iSCAN en temps réel (AutoSCAN) optimise automatiquement le gain et le TGC pour fournir en continu des images de qualité.
iSCAN optimise les images de manière automatique
La fonction iSCAN en temps réel (AutoSCAN) optimise automatiquement le gain et le TGC pour fournir en continu des images de qualité.
iSCAN optimise les images de manière automatique
La fonction iSCAN en temps réel (AutoSCAN) optimise automatiquement le gain et le TGC pour fournir en continu des images de qualité.
Ergonomique
Réduction des risques de troubles musculo-squelettiques grâce à un design ergonomique
Le panneau de commande et le moniteur du système EPIQ sont articulés pour permettre à l’opérateur d’avoir une position ergonomique, qu’il soit assis ou debout. Son grand écran de 21” (53,4 cm) offre une visualisation optimale dans tout type d’environnement. L’échographe EPIQ 7 comprend quatre connecteurs de sondes équipés d’une fonction d’éclairage ambiant afin de faciliter la sélection de la sonde lors de l’examen.
Réduction des risques de troubles musculo-squelettiques grâce à un design ergonomique
Le panneau de commande et le moniteur du système EPIQ sont articulés pour permettre à l’opérateur d’avoir une position ergonomique, qu’il soit assis ou debout. Son grand écran de 21” (53,4 cm) offre une visualisation optimale dans tout type d’environnement. L’échographe EPIQ 7 comprend quatre connecteurs de sondes équipés d’une fonction d’éclairage ambiant afin de faciliter la sélection de la sonde lors de l’examen.
Réduction des risques de troubles musculo-squelettiques grâce à un design ergonomique
Le panneau de commande et le moniteur du système EPIQ sont articulés pour permettre à l’opérateur d’avoir une position ergonomique, qu’il soit assis ou debout. Son grand écran de 21” (53,4 cm) offre une visualisation optimale dans tout type d’environnement. L’échographe EPIQ 7 comprend quatre connecteurs de sondes équipés d’une fonction d’éclairage ambiant afin de faciliter la sélection de la sonde lors de l’examen.
Grande mobilité
Grande mobilité pour réaliser des examens en toutes circonstances
L’EPIQ 7 est le plus léger de sa catégorie et peut donc facilement être transporté sur sol carrelé ou recouvert de moquette. Il ne suffit que de quelques secondes pour le mettre en veille, le déplacer et le redémarrer. De plus, le moniteur se replie pour réduire la hauteur totale du système lors du transport. Les crochets intégrés et le plateau de rangement pour câbles sont très pratiques pour réaliser des examens en toute mobilité.
Grande mobilité pour réaliser des examens en toutes circonstances
L’EPIQ 7 est le plus léger de sa catégorie et peut donc facilement être transporté sur sol carrelé ou recouvert de moquette. Il ne suffit que de quelques secondes pour le mettre en veille, le déplacer et le redémarrer. De plus, le moniteur se replie pour réduire la hauteur totale du système lors du transport. Les crochets intégrés et le plateau de rangement pour câbles sont très pratiques pour réaliser des examens en toute mobilité.
Grande mobilité pour réaliser des examens en toutes circonstances
L’EPIQ 7 est le plus léger de sa catégorie et peut donc facilement être transporté sur sol carrelé ou recouvert de moquette. Il ne suffit que de quelques secondes pour le mettre en veille, le déplacer et le redémarrer. De plus, le moniteur se replie pour réduire la hauteur totale du système lors du transport. Les crochets intégrés et le plateau de rangement pour câbles sont très pratiques pour réaliser des examens en toute mobilité.
Extrêmement silencieux
Silencieux pour les petites salles d’examen
L’EPIQ 7 est très silencieux : un test acoustique a établi qu’il émettait entre 37 et 41 dB lors de son fonctionnement, soit l’équivalent du niveau sonore ambiant dans une bibliothèque. Cela représente donc un avantage considérable pour les petites salles d’examen/d’acquisition.
Silencieux pour les petites salles d’examen
L’EPIQ 7 est très silencieux : un test acoustique a établi qu’il émettait entre 37 et 41 dB lors de son fonctionnement, soit l’équivalent du niveau sonore ambiant dans une bibliothèque. Cela représente donc un avantage considérable pour les petites salles d’examen/d’acquisition.
Silencieux pour les petites salles d’examen
L’EPIQ 7 est très silencieux : un test acoustique a établi qu’il émettait entre 37 et 41 dB lors de son fonctionnement, soit l’équivalent du niveau sonore ambiant dans une bibliothèque. Cela représente donc un avantage considérable pour les petites salles d’examen/d’acquisition.
Prise en charge DICOM multimodalité
Prise en charge DICOM multimodalité pour simplifier la consultation
Vous pouvez visualiser des images DICOM, notamment TDM, MN, IRM, mammographiques et échographiques, directement depuis votre système EPIQ. Il vous permet de comparer facilement les examens en cours aux examens antérieurs, sans utiliser de station de visualisation externe, et de visualiser ces images multimodalités en temps réel lors d’une exploration échographique. Effectuez ensuite une acquisition des images de comparaison côte-à-côte afin de documenter l’examen.
Prise en charge DICOM multimodalité pour simplifier la consultation
Vous pouvez visualiser des images DICOM, notamment TDM, MN, IRM, mammographiques et échographiques, directement depuis votre système EPIQ. Il vous permet de comparer facilement les examens en cours aux examens antérieurs, sans utiliser de station de visualisation externe, et de visualiser ces images multimodalités en temps réel lors d’une exploration échographique. Effectuez ensuite une acquisition des images de comparaison côte-à-côte afin de documenter l’examen.
Prise en charge DICOM multimodalité pour simplifier la consultation
Vous pouvez visualiser des images DICOM, notamment TDM, MN, IRM, mammographiques et échographiques, directement depuis votre système EPIQ. Il vous permet de comparer facilement les examens en cours aux examens antérieurs, sans utiliser de station de visualisation externe, et de visualiser ces images multimodalités en temps réel lors d’une exploration échographique. Effectuez ensuite une acquisition des images de comparaison côte-à-côte afin de documenter l’examen.
Élastographie par ondes de cisaillement
Élastographie par ondes de cisaillement pour simplifier l’identification des lésions hépatiques
Philips met à votre disposition des outils non invasifs qui simplifient l’évaluation hépatique. Grâce à notre technologie d’élastographie par ondes de cisaillement, obtenir des mesures de l’élasticité hépatique n’a jamais été aussi simple et rapide, même sur vos patients les moins échogènes. Cette technique non invasive et presque indolore est une étape simple et rapide pour les échographistes.
Élastographie par ondes de cisaillement pour simplifier l’identification des lésions hépatiques
Philips met à votre disposition des outils non invasifs qui simplifient l’évaluation hépatique. Grâce à notre technologie d’élastographie par ondes de cisaillement, obtenir des mesures de l’élasticité hépatique n’a jamais été aussi simple et rapide, même sur vos patients les moins échogènes. Cette technique non invasive et presque indolore est une étape simple et rapide pour les échographistes.
Élastographie par ondes de cisaillement pour simplifier l’identification des lésions hépatiques
Philips met à votre disposition des outils non invasifs qui simplifient l’évaluation hépatique. Grâce à notre technologie d’élastographie par ondes de cisaillement, obtenir des mesures de l’élasticité hépatique n’a jamais été aussi simple et rapide, même sur vos patients les moins échogènes. Cette technique non invasive et presque indolore est une étape simple et rapide pour les échographistes.
L’imagerie nSIGHT : une approche innovante de l’échographie
L’architecture propriétaire Philips nSIGHT repose sur une approche totalement différente de l’échographie. Contrairement aux systèmes classiques qui créent les images ligne par ligne, la technologie nSIGHT se base sur les pixels pour générer des images d’une résolution optimale. L’imagerie nSIGHT intègre un nouveau formateur de faisceau de haute précision ainsi qu’un puissant traitement parallèle afin de pouvoir recevoir et traiter d’importants volumes de données acoustiques, tout en permettant au système de se focaliser en temps réel sur les pixels, pour une plus grande résolution et homogénéité d’image.
L’imagerie nSIGHT : une approche innovante de l’échographie
L’architecture propriétaire Philips nSIGHT repose sur une approche totalement différente de l’échographie. Contrairement aux systèmes classiques qui créent les images ligne par ligne, la technologie nSIGHT se base sur les pixels pour générer des images d’une résolution optimale. L’imagerie nSIGHT intègre un nouveau formateur de faisceau de haute précision ainsi qu’un puissant traitement parallèle afin de pouvoir recevoir et traiter d’importants volumes de données acoustiques, tout en permettant au système de se focaliser en temps réel sur les pixels, pour une plus grande résolution et homogénéité d’image.
L’imagerie nSIGHT : une approche innovante de l’échographie
L’architecture propriétaire Philips nSIGHT repose sur une approche totalement différente de l’échographie. Contrairement aux systèmes classiques qui créent les images ligne par ligne, la technologie nSIGHT se base sur les pixels pour générer des images d’une résolution optimale. L’imagerie nSIGHT intègre un nouveau formateur de faisceau de haute précision ainsi qu’un puissant traitement parallèle afin de pouvoir recevoir et traiter d’importants volumes de données acoustiques, tout en permettant au système de se focaliser en temps réel sur les pixels, pour une plus grande résolution et homogénéité d’image.
Processus de travail avancés
Processus de travail avancés pour plus d’ergonomie et de mobilité
L’échographe EPIQ 7 place les échographistes au cœur de notre approche Premium : simplicité d’utilisation, mobilité, rationalisation des processus de travail et ergonomie. Nous avons entièrement repensé l’interaction entre le clinicien et son échographe, et ce à tous les niveaux, tout en conservant un mode de fonctionnement intuitif et silencieux.
Processus de travail avancés pour plus d’ergonomie et de mobilité
L’échographe EPIQ 7 place les échographistes au cœur de notre approche Premium : simplicité d’utilisation, mobilité, rationalisation des processus de travail et ergonomie. Nous avons entièrement repensé l’interaction entre le clinicien et son échographe, et ce à tous les niveaux, tout en conservant un mode de fonctionnement intuitif et silencieux.
Processus de travail avancés pour plus d’ergonomie et de mobilité
L’échographe EPIQ 7 place les échographistes au cœur de notre approche Premium : simplicité d’utilisation, mobilité, rationalisation des processus de travail et ergonomie. Nous avons entièrement repensé l’interaction entre le clinicien et son échographe, et ce à tous les niveaux, tout en conservant un mode de fonctionnement intuitif et silencieux.
Anatomical Intelligence
Anatomical Intelligence : précision des images
Notre approche innovante AIUS (intelligence anatomique appliquée à l’échographie) est au cœur de l’architecture de l’EPIQ 7 et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes (technologie xMATRIX) et aux outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations. L’AIUS vise à automatiser les étapes répétitives et à fournir une analyse complète et entièrement informatisée, avec une intervention minimale de l’utilisateur, afin de vous procurer les résultats dont vous avez besoin.
Anatomical Intelligence : précision des images
Notre approche innovante AIUS (intelligence anatomique appliquée à l’échographie) est au cœur de l’architecture de l’EPIQ 7 et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes (technologie xMATRIX) et aux outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations. L’AIUS vise à automatiser les étapes répétitives et à fournir une analyse complète et entièrement informatisée, avec une intervention minimale de l’utilisateur, afin de vous procurer les résultats dont vous avez besoin.
Anatomical Intelligence : précision des images
Notre approche innovante AIUS (intelligence anatomique appliquée à l’échographie) est au cœur de l’architecture de l’EPIQ 7 et vise à faire évoluer un échographe auparavant passif en un outil diagnostic extrêmement adaptatif. Grâce à la modélisation avancée des organes (technologie xMATRIX) et aux outils de quantification éprouvés, les examens sont faciles à réaliser, davantage reproductibles et plus riches en informations. L’AIUS vise à automatiser les étapes répétitives et à fournir une analyse complète et entièrement informatisée, avec une intervention minimale de l’utilisateur, afin de vous procurer les résultats dont vous avez besoin.
PureWave
Technologie PureWave pour l’imagerie des patients techniquement difficiles
La technologie de cristal PureWave constitue la plus grande innovation de ces 40 dernières années en termes de matériaux transducteurs piézoélectriques. Les cristaux se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui les rend plus efficaces de 85 % par rapport aux matériaux piézoélectriques classiques. Cette technologie offre une meilleure pénétration pour les patients techniquement difficiles ainsi qu’une résolution extrêmement fine, et ce avec une seule sonde.
Technologie PureWave pour l’imagerie des patients techniquement difficiles
La technologie de cristal PureWave constitue la plus grande innovation de ces 40 dernières années en termes de matériaux transducteurs piézoélectriques. Les cristaux se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui les rend plus efficaces de 85 % par rapport aux matériaux piézoélectriques classiques. Cette technologie offre une meilleure pénétration pour les patients techniquement difficiles ainsi qu’une résolution extrêmement fine, et ce avec une seule sonde.
Technologie PureWave pour l’imagerie des patients techniquement difficiles
La technologie de cristal PureWave constitue la plus grande innovation de ces 40 dernières années en termes de matériaux transducteurs piézoélectriques. Les cristaux se caractérisent notamment par leur pureté et leur homogénéité, ce qui les rend plus efficaces de 85 % par rapport aux matériaux piézoélectriques classiques. Cette technologie offre une meilleure pénétration pour les patients techniquement difficiles ainsi qu’une résolution extrêmement fine, et ce avec une seule sonde.
xMATRIX
xMATRIX, une technologie avancée de sonde d’échographie
Cet échographe Premium est compatible avec les sondes les plus innovantes du marché. xMATRIX regroupe tous les modes au sein d’une même sonde et permet d’y accéder à l’aide d’une simple touche : 2D, 3D/4D, xPlan temps réel, reconstruction multiplanaire (MPR) en temps réel, MPR, Doppler, Doppler couleur et Doppler énergie (CPA).
xMATRIX, une technologie avancée de sonde d’échographie
Cet échographe Premium est compatible avec les sondes les plus innovantes du marché. xMATRIX regroupe tous les modes au sein d’une même sonde et permet d’y accéder à l’aide d’une simple touche : 2D, 3D/4D, xPlan temps réel, reconstruction multiplanaire (MPR) en temps réel, MPR, Doppler, Doppler couleur et Doppler énergie (CPA).
xMATRIX, une technologie avancée de sonde d’échographie
Cet échographe Premium est compatible avec les sondes les plus innovantes du marché. xMATRIX regroupe tous les modes au sein d’une même sonde et permet d’y accéder à l’aide d’une simple touche : 2D, 3D/4D, xPlan temps réel, reconstruction multiplanaire (MPR) en temps réel, MPR, Doppler, Doppler couleur et Doppler énergie (CPA).
Interface tactile de type tablette
Interface tactile de type tablette pour faciliter la navigation
Grâce à son interface tactile de type tablette, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions du système et réduire de 40 % le nombre de mouvements et de 15 % les déplacements nécessaires pour effectuer un examen.
Interface tactile de type tablette pour faciliter la navigation
Grâce à son interface tactile de type tablette, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions du système et réduire de 40 % le nombre de mouvements et de 15 % les déplacements nécessaires pour effectuer un examen.
Interface tactile de type tablette pour faciliter la navigation
Grâce à son interface tactile de type tablette, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions du système et réduire de 40 % le nombre de mouvements et de 15 % les déplacements nécessaires pour effectuer un examen.
Fonction iSCAN
iSCAN optimise les images de manière automatique
La fonction iSCAN en temps réel (AutoSCAN) optimise automatiquement le gain et le TGC pour fournir en continu des images de qualité.
iSCAN optimise les images de manière automatique
La fonction iSCAN en temps réel (AutoSCAN) optimise automatiquement le gain et le TGC pour fournir en continu des images de qualité.
iSCAN optimise les images de manière automatique
La fonction iSCAN en temps réel (AutoSCAN) optimise automatiquement le gain et le TGC pour fournir en continu des images de qualité.
Ergonomique
Réduction des risques de troubles musculo-squelettiques grâce à un design ergonomique
Le panneau de commande et le moniteur du système EPIQ sont articulés pour permettre à l’opérateur d’avoir une position ergonomique, qu’il soit assis ou debout. Son grand écran de 21” (53,4 cm) offre une visualisation optimale dans tout type d’environnement. L’échographe EPIQ 7 comprend quatre connecteurs de sondes équipés d’une fonction d’éclairage ambiant afin de faciliter la sélection de la sonde lors de l’examen.
Réduction des risques de troubles musculo-squelettiques grâce à un design ergonomique
Le panneau de commande et le moniteur du système EPIQ sont articulés pour permettre à l’opérateur d’avoir une position ergonomique, qu’il soit assis ou debout. Son grand écran de 21” (53,4 cm) offre une visualisation optimale dans tout type d’environnement. L’échographe EPIQ 7 comprend quatre connecteurs de sondes équipés d’une fonction d’éclairage ambiant afin de faciliter la sélection de la sonde lors de l’examen.
Réduction des risques de troubles musculo-squelettiques grâce à un design ergonomique
Le panneau de commande et le moniteur du système EPIQ sont articulés pour permettre à l’opérateur d’avoir une position ergonomique, qu’il soit assis ou debout. Son grand écran de 21” (53,4 cm) offre une visualisation optimale dans tout type d’environnement. L’échographe EPIQ 7 comprend quatre connecteurs de sondes équipés d’une fonction d’éclairage ambiant afin de faciliter la sélection de la sonde lors de l’examen.
Grande mobilité
Grande mobilité pour réaliser des examens en toutes circonstances
L’EPIQ 7 est le plus léger de sa catégorie et peut donc facilement être transporté sur sol carrelé ou recouvert de moquette. Il ne suffit que de quelques secondes pour le mettre en veille, le déplacer et le redémarrer. De plus, le moniteur se replie pour réduire la hauteur totale du système lors du transport. Les crochets intégrés et le plateau de rangement pour câbles sont très pratiques pour réaliser des examens en toute mobilité.
Grande mobilité pour réaliser des examens en toutes circonstances
L’EPIQ 7 est le plus léger de sa catégorie et peut donc facilement être transporté sur sol carrelé ou recouvert de moquette. Il ne suffit que de quelques secondes pour le mettre en veille, le déplacer et le redémarrer. De plus, le moniteur se replie pour réduire la hauteur totale du système lors du transport. Les crochets intégrés et le plateau de rangement pour câbles sont très pratiques pour réaliser des examens en toute mobilité.
Grande mobilité pour réaliser des examens en toutes circonstances
L’EPIQ 7 est le plus léger de sa catégorie et peut donc facilement être transporté sur sol carrelé ou recouvert de moquette. Il ne suffit que de quelques secondes pour le mettre en veille, le déplacer et le redémarrer. De plus, le moniteur se replie pour réduire la hauteur totale du système lors du transport. Les crochets intégrés et le plateau de rangement pour câbles sont très pratiques pour réaliser des examens en toute mobilité.
Extrêmement silencieux
Silencieux pour les petites salles d’examen
L’EPIQ 7 est très silencieux : un test acoustique a établi qu’il émettait entre 37 et 41 dB lors de son fonctionnement, soit l’équivalent du niveau sonore ambiant dans une bibliothèque. Cela représente donc un avantage considérable pour les petites salles d’examen/d’acquisition.
Silencieux pour les petites salles d’examen
L’EPIQ 7 est très silencieux : un test acoustique a établi qu’il émettait entre 37 et 41 dB lors de son fonctionnement, soit l’équivalent du niveau sonore ambiant dans une bibliothèque. Cela représente donc un avantage considérable pour les petites salles d’examen/d’acquisition.
Silencieux pour les petites salles d’examen
L’EPIQ 7 est très silencieux : un test acoustique a établi qu’il émettait entre 37 et 41 dB lors de son fonctionnement, soit l’équivalent du niveau sonore ambiant dans une bibliothèque. Cela représente donc un avantage considérable pour les petites salles d’examen/d’acquisition.
Prise en charge DICOM multimodalité
Prise en charge DICOM multimodalité pour simplifier la consultation
Vous pouvez visualiser des images DICOM, notamment TDM, MN, IRM, mammographiques et échographiques, directement depuis votre système EPIQ. Il vous permet de comparer facilement les examens en cours aux examens antérieurs, sans utiliser de station de visualisation externe, et de visualiser ces images multimodalités en temps réel lors d’une exploration échographique. Effectuez ensuite une acquisition des images de comparaison côte-à-côte afin de documenter l’examen.
Prise en charge DICOM multimodalité pour simplifier la consultation
Vous pouvez visualiser des images DICOM, notamment TDM, MN, IRM, mammographiques et échographiques, directement depuis votre système EPIQ. Il vous permet de comparer facilement les examens en cours aux examens antérieurs, sans utiliser de station de visualisation externe, et de visualiser ces images multimodalités en temps réel lors d’une exploration échographique. Effectuez ensuite une acquisition des images de comparaison côte-à-côte afin de documenter l’examen.
Prise en charge DICOM multimodalité pour simplifier la consultation
Vous pouvez visualiser des images DICOM, notamment TDM, MN, IRM, mammographiques et échographiques, directement depuis votre système EPIQ. Il vous permet de comparer facilement les examens en cours aux examens antérieurs, sans utiliser de station de visualisation externe, et de visualiser ces images multimodalités en temps réel lors d’une exploration échographique. Effectuez ensuite une acquisition des images de comparaison côte-à-côte afin de documenter l’examen.
Élastographie par ondes de cisaillement
Élastographie par ondes de cisaillement pour simplifier l’identification des lésions hépatiques
Philips met à votre disposition des outils non invasifs qui simplifient l’évaluation hépatique. Grâce à notre technologie d’élastographie par ondes de cisaillement, obtenir des mesures de l’élasticité hépatique n’a jamais été aussi simple et rapide, même sur vos patients les moins échogènes. Cette technique non invasive et presque indolore est une étape simple et rapide pour les échographistes.
Élastographie par ondes de cisaillement pour simplifier l’identification des lésions hépatiques
Philips met à votre disposition des outils non invasifs qui simplifient l’évaluation hépatique. Grâce à notre technologie d’élastographie par ondes de cisaillement, obtenir des mesures de l’élasticité hépatique n’a jamais été aussi simple et rapide, même sur vos patients les moins échogènes. Cette technique non invasive et presque indolore est une étape simple et rapide pour les échographistes.
Élastographie par ondes de cisaillement pour simplifier l’identification des lésions hépatiques
Philips met à votre disposition des outils non invasifs qui simplifient l’évaluation hépatique. Grâce à notre technologie d’élastographie par ondes de cisaillement, obtenir des mesures de l’élasticité hépatique n’a jamais été aussi simple et rapide, même sur vos patients les moins échogènes. Cette technique non invasive et presque indolore est une étape simple et rapide pour les échographistes.
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