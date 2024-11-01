Grande mobilité pour réaliser des examens en toutes circonstances

L’EPIQ 7 est le plus léger de sa catégorie et peut donc facilement être transporté sur sol carrelé ou recouvert de moquette. Il ne suffit que de quelques secondes pour le mettre en veille, le déplacer et le redémarrer. De plus, le moniteur se replie pour réduire la hauteur totale du système lors du transport. Les crochets intégrés et le plateau de rangement pour câbles sont très pratiques pour réaliser des examens en toute mobilité.