Incisive CT aide votre établissement à relever les défis les plus urgents. Philips Incisive CT fournit des données pertinentes à chaque étape, de l’acquisition aux résultats, et à tous les niveaux : financiers, cliniques et opérationnels. Comme jamais auparavant, l’alliance de la conception du scanner et de la reproductibilité des opérations permet de prendre des décisions éclairées tout au long du processus, avec une offre “Tube pour la vie” exceptionnelle¹. Désormais associée à CT Smart Workflow, la solution Incisive CT est plus efficace que jamais. CT Smart Workflow constitue un tout nouvel ensemble d’outils basés sur l’IA qui permet la reconstruction par IA la plus rapide du secteur, le positionnement automatique du patient et bien plus encore pour favoriser la réussite des examens avec des résultats rapides à faible dose. De l’imagerie cardiaque sans mouvement aux procédures interventionnelles sûres, CT Smart Workflow permet à vos opérations quotidiennes d’imagerie de progresser de manière significative.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Notre offre “Tube pour la vie”¹ est une approche sans précédent qui permet de réduire les coûts d’exploitation d’environ 420 000 $². Nous sommes tellement convaincus de la fiabilité du tube vMRC que nous le remplacerons si nécessaire, gratuitement, durant toute la durée de vie du système¹.
Tube pour la vie
Notre offre “Tube pour la vie”¹ est une approche sans précédent qui permet de réduire les coûts d’exploitation d’environ 420 000 $². Nous sommes tellement convaincus de la fiabilité du tube vMRC que nous le remplacerons si nécessaire, gratuitement, durant toute la durée de vie du système¹.
Tube pour la vie
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Optimise votre activité
Optimise votre activité
Et si vous n’aviez plus à supporter les coûts des tubes dans votre budget d’exploitation quotidien ? Et si vous saviez que votre scanner était toujours doté d’une technologie à jour et pouvait évoluer selon vos activités ? Nous vous proposons de nouvelles manières de rester compétitif, en gérant vos coûts d’exploitation tout en optimisant vos soins aux patients.
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Restez compétitif et à jour
Technology Maximizer
Grâce à Technology Maximizer, vous restez à la pointe de la technologie tout en optimisant votre investissement en imagerie. Protégez-vous de l’obsolescence, soyez le premier à recevoir les innovations technologiques sur votre scanner et évitez les investissements répétés au cours du cycle de vie du système grâce à un budget opérationnel planifié.
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Faites-en plus directement avec le scanner
Commandes du statif côté patient OnPlan
Réduisez le temps passé loin du patient grâce aux nouvelles commandes sur le statif côté patient OnPlan. Effectuez plus de tâches directement à partir du scanner, telles que la configuration et les réglages de pré-examen. Bénéficiez d’une reproductibilité entre les opérateurs et d’une réduction de 19 % des délais d’obtention des résultats grâce à l’intelligence artificielle à chaque étape de l’examen³.
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Plus de fiabilité avec des temps de lecture réduits
Plus de fiabilité avec des temps de lecture réduits
Precise Image met la puissance d’un réseau neuronal d’apprentissage profond à votre service pour vous permettre de réduire considérablement la dose et le bruit de l’image, tout en améliorant nettement la détectabilité à faible contraste et en réduisant le temps de lecture. Precise Image réduit la dose de rayonnement jusqu’à 80 %, réduit le bruit de 85 % et améliore la détectabilité à faible contraste de 60 % pour accroître la fiabilité du diagnostic tout en offrant d’excellents soins au patient<sup>4</sup>.
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Plus de fiabilité avec des temps de lecture réduits
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Positionnement automatique du patient basé sur l’IA
Positionnement automatique du patient basé sur l’IA
Un positionnement incorrect du patient représente un problème courant et documenté dans l’imagerie TDM, qui peut entraîner des conséquences indésirables telles qu’une augmentation de la dose administrée au patient et du bruit sur l’image<sup>5</sup>. Avec Precise Position, une caméra compatible avec l’IA prend en charge le positionnement automatique du patient pour l’améliorer considérablement et favoriser la cohérence d’un utilisateur à l’autre en un temps record.
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Un positionnement incorrect du patient représente un problème courant et documenté dans l’imagerie TDM, qui peut entraîner des conséquences indésirables telles qu’une augmentation de la dose administrée au patient et du bruit sur l’image<sup>5</sup>. Avec Precise Position, une caméra compatible avec l’IA prend en charge le positionnement automatique du patient pour l’améliorer considérablement et favoriser la cohérence d’un utilisateur à l’autre en un temps record.
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Positionnement automatique du patient basé sur l’IA
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Suivi automatique de l’aiguille
Suivi automatique de l’aiguille
Grâce à Precise Intervention, le guidage de l’aiguille améliore le flux de travail pour des procédures d’acquisition interventionnelles sûres. Calculez automatiquement la profondeur, l’angle, la distance de l’extrémité à la cible et l’écart par rapport au plan, afin d’améliorer la vitesse, l’efficacité et la sécurité des interventions. En plus de Precise Intervention, les commandes du statif OnPlan accroissent la flexibilité des processus de travail pour le radiologue interventionnel.
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Apporte plus de prévisibilité dans un environnement imprévisible
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Conçu pour une grande facilité d’entretien et une grande fiabilité, le scanner Incisive CT vous offre une prévisibilité rassurante. Grâce à une surveillance proactive 24 h/24 et 7 j/7, Philips anticipe les problèmes avant qu’ils n’affectent vos opérations quotidiennes, tandis que les services à distance vous permettent de résoudre rapidement les problèmes sans avoir besoin d’un service sur site. Notre ensemble innovant de services proactifs vise à assurer une assistance continue pour votre système à distance sans interrompre vos tâches quotidiennes.
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Apporte plus de prévisibilité dans un environnement imprévisible
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Imagerie cardiaque sans mouvement basée sur l’IA
Imagerie cardiaque sans mouvement basée sur l’IA
Le mouvement représente depuis longtemps un défi pour l’imagerie cardiaque, en particulier à des fréquences cardiaques élevées. Utilisé de manière prospective ou rétrospective, Precise Cardiac corrige le mouvement sur les images cardiaques afin d’améliorer la qualité de l’image à des fréquences cardiaques élevées.
Imagerie cardiaque sans mouvement basée sur l’IA
Le mouvement représente depuis longtemps un défi pour l’imagerie cardiaque, en particulier à des fréquences cardiaques élevées. Utilisé de manière prospective ou rétrospective, Precise Cardiac corrige le mouvement sur les images cardiaques afin d’améliorer la qualité de l’image à des fréquences cardiaques élevées.
Imagerie cardiaque sans mouvement basée sur l’IA
Le mouvement représente depuis longtemps un défi pour l’imagerie cardiaque, en particulier à des fréquences cardiaques élevées. Utilisé de manière prospective ou rétrospective, Precise Cardiac corrige le mouvement sur les images cardiaques afin d’améliorer la qualité de l’image à des fréquences cardiaques élevées.
Notre offre “Tube pour la vie”¹ est une approche sans précédent qui permet de réduire les coûts d’exploitation d’environ 420 000 $². Nous sommes tellement convaincus de la fiabilité du tube vMRC que nous le remplacerons si nécessaire, gratuitement, durant toute la durée de vie du système¹.
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Plus de fiabilité avec des temps de lecture réduits
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Positionnement automatique du patient basé sur l’IA
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Suivi automatique de l’aiguille
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Grâce à Precise Intervention, le guidage de l’aiguille améliore le flux de travail pour des procédures d’acquisition interventionnelles sûres. Calculez automatiquement la profondeur, l’angle, la distance de l’extrémité à la cible et l’écart par rapport au plan, afin d’améliorer la vitesse, l’efficacité et la sécurité des interventions. En plus de Precise Intervention, les commandes du statif OnPlan accroissent la flexibilité des processus de travail pour le radiologue interventionnel.
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¹La durée de vie du produit est fixée par Philips à 7 ans en France. La disponibilité de l’offre “Tube pour la vie” varie selon les pays. Pour plus d’informations, contactez votre représentant commercial Philips local.
²Les coûts d’exploitation réels pour les clients varient considérablement selon de nombreuses variables (par exemple, marque et modèle de scanner, taille de l’hôpital/du centre d’imagerie, types de cas traités, temps d’utilisation du système). Les économies potentielles identifiées permettent d’éviter l’achat de tubes de rechange sur une durée d’exploitation de 7 ans d’un scanner. Le contrat de service Philips n’incluant plus le coût de remplacement du tube sera plus attractif. Il n’y a aucune garantie que tous les clients obtiendront ce résultat.
*D’après une étude réalisée par Oz Radiology Group. Les résultats des études de cas ne présument pas de ce qu’il est possible d’obtenir dans d’autres cas. Les résultats des autres cas peuvent varier.
<sup>4</sup>La réduction du bruit sur l’image, l’amélioration de la détectabilité à bas contraste et/ou la réduction de dose ont été testées à l’aide de protocoles d’imagerie corporelle de référence. Toutes les mesures ont été testées sur des fantômes. Des tests de détectabilité à bas contraste ont été effectués à l’aide de coupes de 1,0 mm sur des fantômes MITA CT IQ (CCT183, The Phantom Laboratory), à l’aide d’un outil automatique “CHO” (Channelized Hotelling Observer). Données archivées.
⁵D’après une évaluation interne de Philips par cinq experts cliniques, comparant le positionnement manuel à Precise Positioning dans 40 cas cliniques utilisant un fantôme de corps humain. Les résultats des études de cas ne permettent pas d’effectuer des projections pour d’autres cas. Les résultats des autres cas peuvent varier.
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