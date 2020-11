L’Incisive CT vous aide à relever certains des défis les plus préoccupants pour votre organisation. L’Incisive CT Philips offre une approche optimisée, adaptée, intelligente à chaque étape, de l’acquisition jusqu’à l’interprétation et à tous les niveaux : financier, clinique et opérationnel. Comme jamais auparavant, l’alliance de la conception du scanner et de la reproductibilité des opérations permet de prendre des décisions éclairées tout au long du processus, avec une offre “Tube pour la vie” exceptionnelle¹.