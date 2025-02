Capteurs-plans SkyPlate – Des détecteurs performants

Les capteurs-plans SkyPlate numériques (petit et grand modèles) sans fil et portables du CombiDiagnost R90 sont légers et permettent un positionnement confortable. Ils s’associent parfaitement à notre logiciel intelligent SkyFlow Plus pour effectuer des examens sans grille au chevet du patient. Ils peuvent être utilisés pour d’autres systèmes compatibles.