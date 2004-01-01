La trousse d’intervention rapide comprend tous les accessoires nécessaires pour assurer les soins patient et la protection du personnel : 2 paires de gants hypoallergéniques en nitrile, 1 masque de poche Laerdal, 1 paire de ciseaux équipés d’embouts protecteurs, 1 rasoir de préparation Gallant et 1 grande serviette en papier super absorbant. Tous les accessoires sont rangés dans une pochette zippée (dimensions : 14 cm x 24 cm) qui s’attache à la poignée de la mallette de transport en vinyle ou semi-rigide.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Poids
|
|Conditionnement
|
|Durée de conservation minimum
|
|Stérile OU non stérile
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Certification CE
|
|Poids
|
|Conditionnement
|
|Durée de conservation minimum
|
|Stérile OU non stérile
|
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.