Fast Response Kit V5 Accessoires

La trousse d’intervention rapide comprend tous les accessoires nécessaires pour assurer les soins patient et la protection du personnel : 2 paires de gants hypoallergéniques en nitrile, 1 masque de poche Laerdal, 1 paire de ciseaux équipés d’embouts protecteurs, 1 rasoir de préparation Gallant et 1 grande serviette en papier super absorbant. Tous les accessoires sont rangés dans une pochette zippée (dimensions : 14 cm x 24 cm) qui s’attache à la poignée de la mallette de transport en vinyle ou semi-rigide.