Care Orchestrator Système de gestion du sommeil et des soins respiratoires

Encouragez la collaboration au sein de votre équipe soignante grâce à l’envoi direct de données patient exploitables sur leurs smartphones, tablettes ou ordinateurs. Surveillez et gérez à distance l’ensemble de vos patients atteints d’apnée du sommeil ou d’insuffisance respiratoire à l’aide d’un seul système. Améliorez l’efficacité de votre équipe et rationalisez vos processus de travail pour pouvoir vous concentrer davantage sur les priorités cliniques. Gérez votre établissement selon vos besoins, en personnalisant les rapports et les alertes pour faciliter l’identification des patients à risque et assurer une prise en charge rapide.