Score Somnolyzer intégré

Somnolyzer est un système de score du sommeil assisté par ordinateur validé cliniquement, conçu pour simplifier et améliorer la productivité, la précision et la cohérence de l’examen du sommeil. Il a été démontré que Somnolyzer réduisait de 50 à 80 % le temps consacré à la notation manuelle. Il ressort des résultats d’un examen analysé par Somnolyzer une tendance de confiance facile à comprendre et qui ressemble à un feu de signalisation. Le feu de signalisation oriente le clinicien vers les parties de l’examen nécessitant plus d’attention. Somnolyzer est disponible en option sur Sleepware G3, accessible avec une activation de licence par utilisation.