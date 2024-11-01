Notre système Alice en laboratoire et nos appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables intègrent le logiciel Sleepware G3 et la solution Somnolyzer. Pour la gestion de vos patients et l’analyse de leur sommeil, Sleepware G3 offre des fonctionnalités intuitives qui optimisent l’efficacité de nombreux processus de travail.
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La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
Portable Device Manager
La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
Portable Device Manager
La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
Facilite la polysomnographie (PSG) Alice en laboratoire et les examens en tout lieu
Facilite la polysomnographie (PSG) Alice en laboratoire et les examens en tout lieu
Sleepware G3 offre une plate-forme logicielle associée à une base de données permettant de gérer les examens de notre système de PSG en laboratoire, Alice 6, et de nos appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables, Alice NightOne et Alice PDx. Sleepware G3 dispose d’une plate-forme fiable dotée de fonctionnalités avancées pour aider les laboratoires du sommeil surchargés, de quelque taille que ce soit, à mieux répondre à leurs besoins professionnels et à optimiser leur processus de travail. Sleepware G3 propose également des services Cloud en option, une compatibilité Citrix et une interface HL7 entrante, sortante et bidirectionnelle avec le DPI.
Facilite la polysomnographie (PSG) Alice en laboratoire et les examens en tout lieu
Sleepware G3 offre une plate-forme logicielle associée à une base de données permettant de gérer les examens de notre système de PSG en laboratoire, Alice 6, et de nos appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables, Alice NightOne et Alice PDx. Sleepware G3 dispose d’une plate-forme fiable dotée de fonctionnalités avancées pour aider les laboratoires du sommeil surchargés, de quelque taille que ce soit, à mieux répondre à leurs besoins professionnels et à optimiser leur processus de travail. Sleepware G3 propose également des services Cloud en option, une compatibilité Citrix et une interface HL7 entrante, sortante et bidirectionnelle avec le DPI.
Facilite la polysomnographie (PSG) Alice en laboratoire et les examens en tout lieu
Sleepware G3 offre une plate-forme logicielle associée à une base de données permettant de gérer les examens de notre système de PSG en laboratoire, Alice 6, et de nos appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables, Alice NightOne et Alice PDx. Sleepware G3 dispose d’une plate-forme fiable dotée de fonctionnalités avancées pour aider les laboratoires du sommeil surchargés, de quelque taille que ce soit, à mieux répondre à leurs besoins professionnels et à optimiser leur processus de travail. Sleepware G3 propose également des services Cloud en option, une compatibilité Citrix et une interface HL7 entrante, sortante et bidirectionnelle avec le DPI.
Affichage exclusif du canal composite autoSV
Affichage exclusif du canal composite autoSV
La connexion directe de l’Omnilab Advance + permet une intégration numérique avec Alice 6, éliminant ainsi le besoin d’étalonnage des canaux et de connexion de câbles multiples. Associé à Alice 6, Omnilab Advanced + offre un canal composite thérapeutique exclusif utile pour les titrages complexes. Ce canal regroupe automatiquement toutes les fonctions pertinentes relatives aux paramètres dont vous avez besoin.
Affichage exclusif du canal composite autoSV
La connexion directe de l’Omnilab Advance + permet une intégration numérique avec Alice 6, éliminant ainsi le besoin d’étalonnage des canaux et de connexion de câbles multiples. Associé à Alice 6, Omnilab Advanced + offre un canal composite thérapeutique exclusif utile pour les titrages complexes. Ce canal regroupe automatiquement toutes les fonctions pertinentes relatives aux paramètres dont vous avez besoin.
Affichage exclusif du canal composite autoSV
La connexion directe de l’Omnilab Advance + permet une intégration numérique avec Alice 6, éliminant ainsi le besoin d’étalonnage des canaux et de connexion de câbles multiples. Associé à Alice 6, Omnilab Advanced + offre un canal composite thérapeutique exclusif utile pour les titrages complexes. Ce canal regroupe automatiquement toutes les fonctions pertinentes relatives aux paramètres dont vous avez besoin.
Score Somnolyzer intégré
Score Somnolyzer intégré
Somnolyzer est un système de score du sommeil assisté par ordinateur validé cliniquement, conçu pour simplifier et améliorer la productivité, la précision et la cohérence de l’examen du sommeil. Il a été démontré que Somnolyzer réduisait de 50 à 80 % le temps consacré à la notation manuelle. Il ressort des résultats d’un examen analysé par Somnolyzer une tendance de confiance facile à comprendre et qui ressemble à un feu de signalisation. Le feu de signalisation oriente le clinicien vers les parties de l’examen nécessitant plus d’attention. Somnolyzer est disponible en option sur Sleepware G3, accessible avec une activation de licence par utilisation.
Score Somnolyzer intégré
Somnolyzer est un système de score du sommeil assisté par ordinateur validé cliniquement, conçu pour simplifier et améliorer la productivité, la précision et la cohérence de l’examen du sommeil. Il a été démontré que Somnolyzer réduisait de 50 à 80 % le temps consacré à la notation manuelle. Il ressort des résultats d’un examen analysé par Somnolyzer une tendance de confiance facile à comprendre et qui ressemble à un feu de signalisation. Le feu de signalisation oriente le clinicien vers les parties de l’examen nécessitant plus d’attention. Somnolyzer est disponible en option sur Sleepware G3, accessible avec une activation de licence par utilisation.
Score Somnolyzer intégré
Somnolyzer est un système de score du sommeil assisté par ordinateur validé cliniquement, conçu pour simplifier et améliorer la productivité, la précision et la cohérence de l’examen du sommeil. Il a été démontré que Somnolyzer réduisait de 50 à 80 % le temps consacré à la notation manuelle. Il ressort des résultats d’un examen analysé par Somnolyzer une tendance de confiance facile à comprendre et qui ressemble à un feu de signalisation. Le feu de signalisation oriente le clinicien vers les parties de l’examen nécessitant plus d’attention. Somnolyzer est disponible en option sur Sleepware G3, accessible avec une activation de licence par utilisation.
Sleepware Bedside Assistant
Sleepware Bedside Assistant
L’application Sleepware Bedside Assistant, conçue pour les tablettes Windows, aide les techniciens de nuit à gérer l’ensemble des examens de leurs patients au sein du laboratoire du sommeil lors d’un enregistrement PSG. Depuis n’importe où dans le laboratoire du sommeil, le technicien peut visualiser les signaux bruts, les vidéos et ajuster les paramètres de l’appareil de traitement via OmniLab Direct pour tous les patients, quelle que soit leur chambre. Au chevet du patient, il peut effectuer des bio-étalonnages, vérifier l’impédance, étalonner la machine et marquer les lumières éteintes/allumées. Cette fonctionnalité vise à optimiser les processus de travail et à renforcer la sécurité du patient.
Sleepware Bedside Assistant
L’application Sleepware Bedside Assistant, conçue pour les tablettes Windows, aide les techniciens de nuit à gérer l’ensemble des examens de leurs patients au sein du laboratoire du sommeil lors d’un enregistrement PSG. Depuis n’importe où dans le laboratoire du sommeil, le technicien peut visualiser les signaux bruts, les vidéos et ajuster les paramètres de l’appareil de traitement via OmniLab Direct pour tous les patients, quelle que soit leur chambre. Au chevet du patient, il peut effectuer des bio-étalonnages, vérifier l’impédance, étalonner la machine et marquer les lumières éteintes/allumées. Cette fonctionnalité vise à optimiser les processus de travail et à renforcer la sécurité du patient.
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L’application Sleepware Bedside Assistant, conçue pour les tablettes Windows, aide les techniciens de nuit à gérer l’ensemble des examens de leurs patients au sein du laboratoire du sommeil lors d’un enregistrement PSG. Depuis n’importe où dans le laboratoire du sommeil, le technicien peut visualiser les signaux bruts, les vidéos et ajuster les paramètres de l’appareil de traitement via OmniLab Direct pour tous les patients, quelle que soit leur chambre. Au chevet du patient, il peut effectuer des bio-étalonnages, vérifier l’impédance, étalonner la machine et marquer les lumières éteintes/allumées. Cette fonctionnalité vise à optimiser les processus de travail et à renforcer la sécurité du patient.
Portable Device Manager
Facilite la polysomnographie (PSG) Alice en laboratoire et les examens en tout lieu
La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
Portable Device Manager
La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
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La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
La fonctionnalité Portable Device Manager (PDM) vous permet de gérer votre parc d’appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables Alice NightOne et Alice PDx. Elle facilité également la gestion de vos patients tout au long du cycle de test du sommeil grâce à la page d’accueil incluant le tableau de bord des patients et des appareils. Ces fonctionnalités vous offrent une visibilité complète sur l’avancement des patients et des appareils pendant le processus de test portable : vous savez ainsi exactement où se trouvent les patients dans le processus de travail et pouvez aussi surveiller l’historique, l’utilisation et les statistiques des appareils.
Facilite la polysomnographie (PSG) Alice en laboratoire et les examens en tout lieu
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Sleepware G3 offre une plate-forme logicielle associée à une base de données permettant de gérer les examens de notre système de PSG en laboratoire, Alice 6, et de nos appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables, Alice NightOne et Alice PDx. Sleepware G3 dispose d’une plate-forme fiable dotée de fonctionnalités avancées pour aider les laboratoires du sommeil surchargés, de quelque taille que ce soit, à mieux répondre à leurs besoins professionnels et à optimiser leur processus de travail. Sleepware G3 propose également des services Cloud en option, une compatibilité Citrix et une interface HL7 entrante, sortante et bidirectionnelle avec le DPI.
Facilite la polysomnographie (PSG) Alice en laboratoire et les examens en tout lieu
Sleepware G3 offre une plate-forme logicielle associée à une base de données permettant de gérer les examens de notre système de PSG en laboratoire, Alice 6, et de nos appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables, Alice NightOne et Alice PDx. Sleepware G3 dispose d’une plate-forme fiable dotée de fonctionnalités avancées pour aider les laboratoires du sommeil surchargés, de quelque taille que ce soit, à mieux répondre à leurs besoins professionnels et à optimiser leur processus de travail. Sleepware G3 propose également des services Cloud en option, une compatibilité Citrix et une interface HL7 entrante, sortante et bidirectionnelle avec le DPI.
Facilite la polysomnographie (PSG) Alice en laboratoire et les examens en tout lieu
Sleepware G3 offre une plate-forme logicielle associée à une base de données permettant de gérer les examens de notre système de PSG en laboratoire, Alice 6, et de nos appareils de diagnostic des troubles du sommeil portables, Alice NightOne et Alice PDx. Sleepware G3 dispose d’une plate-forme fiable dotée de fonctionnalités avancées pour aider les laboratoires du sommeil surchargés, de quelque taille que ce soit, à mieux répondre à leurs besoins professionnels et à optimiser leur processus de travail. Sleepware G3 propose également des services Cloud en option, une compatibilité Citrix et une interface HL7 entrante, sortante et bidirectionnelle avec le DPI.
Affichage exclusif du canal composite autoSV
Affichage exclusif du canal composite autoSV
La connexion directe de l’Omnilab Advance + permet une intégration numérique avec Alice 6, éliminant ainsi le besoin d’étalonnage des canaux et de connexion de câbles multiples. Associé à Alice 6, Omnilab Advanced + offre un canal composite thérapeutique exclusif utile pour les titrages complexes. Ce canal regroupe automatiquement toutes les fonctions pertinentes relatives aux paramètres dont vous avez besoin.
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La connexion directe de l’Omnilab Advance + permet une intégration numérique avec Alice 6, éliminant ainsi le besoin d’étalonnage des canaux et de connexion de câbles multiples. Associé à Alice 6, Omnilab Advanced + offre un canal composite thérapeutique exclusif utile pour les titrages complexes. Ce canal regroupe automatiquement toutes les fonctions pertinentes relatives aux paramètres dont vous avez besoin.
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La connexion directe de l’Omnilab Advance + permet une intégration numérique avec Alice 6, éliminant ainsi le besoin d’étalonnage des canaux et de connexion de câbles multiples. Associé à Alice 6, Omnilab Advanced + offre un canal composite thérapeutique exclusif utile pour les titrages complexes. Ce canal regroupe automatiquement toutes les fonctions pertinentes relatives aux paramètres dont vous avez besoin.
Score Somnolyzer intégré
Score Somnolyzer intégré
Somnolyzer est un système de score du sommeil assisté par ordinateur validé cliniquement, conçu pour simplifier et améliorer la productivité, la précision et la cohérence de l’examen du sommeil. Il a été démontré que Somnolyzer réduisait de 50 à 80 % le temps consacré à la notation manuelle. Il ressort des résultats d’un examen analysé par Somnolyzer une tendance de confiance facile à comprendre et qui ressemble à un feu de signalisation. Le feu de signalisation oriente le clinicien vers les parties de l’examen nécessitant plus d’attention. Somnolyzer est disponible en option sur Sleepware G3, accessible avec une activation de licence par utilisation.
Score Somnolyzer intégré
Somnolyzer est un système de score du sommeil assisté par ordinateur validé cliniquement, conçu pour simplifier et améliorer la productivité, la précision et la cohérence de l’examen du sommeil. Il a été démontré que Somnolyzer réduisait de 50 à 80 % le temps consacré à la notation manuelle. Il ressort des résultats d’un examen analysé par Somnolyzer une tendance de confiance facile à comprendre et qui ressemble à un feu de signalisation. Le feu de signalisation oriente le clinicien vers les parties de l’examen nécessitant plus d’attention. Somnolyzer est disponible en option sur Sleepware G3, accessible avec une activation de licence par utilisation.
Score Somnolyzer intégré
Somnolyzer est un système de score du sommeil assisté par ordinateur validé cliniquement, conçu pour simplifier et améliorer la productivité, la précision et la cohérence de l’examen du sommeil. Il a été démontré que Somnolyzer réduisait de 50 à 80 % le temps consacré à la notation manuelle. Il ressort des résultats d’un examen analysé par Somnolyzer une tendance de confiance facile à comprendre et qui ressemble à un feu de signalisation. Le feu de signalisation oriente le clinicien vers les parties de l’examen nécessitant plus d’attention. Somnolyzer est disponible en option sur Sleepware G3, accessible avec une activation de licence par utilisation.
Sleepware Bedside Assistant
Sleepware Bedside Assistant
L’application Sleepware Bedside Assistant, conçue pour les tablettes Windows, aide les techniciens de nuit à gérer l’ensemble des examens de leurs patients au sein du laboratoire du sommeil lors d’un enregistrement PSG. Depuis n’importe où dans le laboratoire du sommeil, le technicien peut visualiser les signaux bruts, les vidéos et ajuster les paramètres de l’appareil de traitement via OmniLab Direct pour tous les patients, quelle que soit leur chambre. Au chevet du patient, il peut effectuer des bio-étalonnages, vérifier l’impédance, étalonner la machine et marquer les lumières éteintes/allumées. Cette fonctionnalité vise à optimiser les processus de travail et à renforcer la sécurité du patient.
Sleepware Bedside Assistant
L’application Sleepware Bedside Assistant, conçue pour les tablettes Windows, aide les techniciens de nuit à gérer l’ensemble des examens de leurs patients au sein du laboratoire du sommeil lors d’un enregistrement PSG. Depuis n’importe où dans le laboratoire du sommeil, le technicien peut visualiser les signaux bruts, les vidéos et ajuster les paramètres de l’appareil de traitement via OmniLab Direct pour tous les patients, quelle que soit leur chambre. Au chevet du patient, il peut effectuer des bio-étalonnages, vérifier l’impédance, étalonner la machine et marquer les lumières éteintes/allumées. Cette fonctionnalité vise à optimiser les processus de travail et à renforcer la sécurité du patient.
Sleepware Bedside Assistant
L’application Sleepware Bedside Assistant, conçue pour les tablettes Windows, aide les techniciens de nuit à gérer l’ensemble des examens de leurs patients au sein du laboratoire du sommeil lors d’un enregistrement PSG. Depuis n’importe où dans le laboratoire du sommeil, le technicien peut visualiser les signaux bruts, les vidéos et ajuster les paramètres de l’appareil de traitement via OmniLab Direct pour tous les patients, quelle que soit leur chambre. Au chevet du patient, il peut effectuer des bio-étalonnages, vérifier l’impédance, étalonner la machine et marquer les lumières éteintes/allumées. Cette fonctionnalité vise à optimiser les processus de travail et à renforcer la sécurité du patient.
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