Rationalisation des processus de travail numériques pour améliorer l’expérience utilisateur

L’IMS propose des outils spécialisés pour la mesure, l’annotation, la collaboration et la gestion des archives. Analysez les cas rapidement à l’aide de transitions rapides d’une lame à l’autre et discutez des cas à l’aide d’une collaboration connectée en un seul clic. Les détails relatifs au cas sont présentés avec un plateau de lames numérique, qui organise les lames de la même manière qu’un plateau de lames analogique. Il comprend les documents relatifs au cas, les images macroscopiques et les remarques spécifiques au cas. Cet aperçu des lames permet d’indiquer lesquelles ont été visualisées, annotées et si des lames supplémentaires ont été commandées. Accédez à des listes de cas spécifiques à l’utilisateur et basées sur des rôles, ainsi qu’aux données patient et remarques associées.