Tubulure pour brassards de pression non invasive pour adulte. Longueur 1,5 m. Connecte tous les brassards de PNI Philips réutilisables et à usage unique pour adulte et enfant au moniteur. À utiliser uniquement avec les brassards de pression pour adulte et enfant. NE PAS UTILISER avec les brassards pour nouveau-né.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
|Longueur de la tubulure
|
|Type de patient
|
|Compatible avec les consommables Philips
|
|Certification CE
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Poids
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Conditionnement
|
|Durée de conservation minimum
|
|Stérile OU non stérile
|
|Compatible avec d’autres consommables
|
|Longueur de la tubulure
|
|Type de patient
|
|Compatible avec les consommables Philips
|
|Certification CE
|
|Longueur de la tubulure
|
|Type de patient
|
|Compatible avec les consommables Philips
|
|Certification CE
|
|Catégorie de produit
|
|Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
|
|Type de produit
|
|Utilisation monopatient OU multipatient
|
|Poids
|
|Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
|
|Conditionnement
|
|Durée de conservation minimum
|
|Stérile OU non stérile
|
|Compatible avec d’autres consommables
|
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.