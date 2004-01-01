Tubulure d’interconnexion pour brassards de pression non invasive pour nouveau-né. Longueur : 1,5 m. Convient uniquement aux brassards monopatients Philips pour nouveau-né (et non à ceux pour enfant/adulte). Intègre une nouvelle configuration de connexion. Ce câble doit être utilisé pour une surveillance classique au chevet du patient. Remplace le modèle M1597B. NE PAS UTILISER avec les brassards pour enfant/adulte.
