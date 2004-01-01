Clinical Insights Manager est une plate-forme orientée services et basée sur le cloud qui permet de capturer, stocker et analyser les données patient rétrospectives haute-fidélité provenant des dispositifs Philips et de ceux d’autres constructeurs. Ce logiciel, qui comprend Alarm Insights Manager, Data Viewer et Telemetry Insights Manager, peut contribuer à l’amélioration clinique et opérationnelle grâce à un accès complet aux données rétrospectives. Les équipes soignantes peuvent ainsi prendre des décisions éclairées, basées sur les tendances historiques et les schémas.
Clinical Insights Manager transforme les données historiques des patients en informations exploitables, permettant aux équipes de soins de santé d’évaluer les événements cliniques passés, de comparer les indicateurs clés de performance et d’optimiser l’efficacité opérationnelle. De la réduction de la fatigue liée aux alarmes à l’amélioration de la sécurité des patients, l’analyse rétrospective détaillée de la plateforme étaye la prise de décision sur la base de tendances claires et fondées sur des données. En exploitant un large éventail de données historiques provenant de différents appareils, Clinical Insights Manager permet aux hôpitaux d’améliorer la qualité des soins, d’identifier les causes principales des problèmes et de favoriser l’amélioration continue.
Des informations intuitives et approfondies
Optimisez la gestion des alarmes
Alarm Insights Manager est conçu pour réduire la fatigue liée aux alarmes en offrant une analyse rétrospective des performances du système d’alarme. Grâce à son tableau de bord intuitif accessible via un navigateur Web, les utilisateurs peuvent explorer les indicateurs clés de performance (KPI) des alarmes sur des périodes spécifiques, ce qui permet d’identifier les causes principales de la fatigue liée aux alarmes. Les comparaisons historiques entre les unités et les types d’alarmes fournissent des informations utiles pour l’amélioration continue de la sécurité des patients et l’optimisation des flux de travail.
Des données fiables à portée de main
L’application Data Viewer donne accès à un ensemble complet de données historiques sur les patients, notamment des courbes, des valeurs numériques et des alarmes. Elle permet aux cliniciens d’effectuer des analyses rétrospectives en recherchant, examinant et exportant des données fiables à des fins d’amélioration de la qualité et de recherche. De plus, Data Viewer facilite l’examen détaillé des antécédents des patients et des événements cliniques.
Gestion des opérations de télémétrie
Telemetry Insights Manager fournit une analyse rétrospective des données de télémétrie, notamment l’inventaire des appareils, les alarmes de gravité des arythmies et l’utilisation de la télémétrie par les patients. En évaluant les données de télémétrie précédemment récoltées, les cliniciens peuvent optimiser l’utilisation des ressources et évaluer les performances de la télémétrie. L’application permet aux équipes de soins de santé d’examiner et de comprendre les tendances historiques de l’utilisation de la télémétrie, ce qui permet de prendre des décisions plus éclairées concernant les soins aux patients et les opérations hospitalières.
Laissez-nous vous aider à aller de l’avant
Clinical Insights Manager est fourni avec une gamme de services informatiques et cliniques. Les services informatiques disponibles incluent la prise en charge de la mise en œuvre, de la gouvernance des données et de la migration de données pour les clients Data Warehouse Connect. Nos services cliniques, quant à eux, vous permettent d’améliorer la gestion contextuelle des alarmes, l’analyse des événements indésirables et la création d’algorithmes pour l’analyse prédictive.
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
