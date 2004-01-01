Des informations intuitives et approfondies

Clinical Insights Manager transforme les données historiques des patients en informations exploitables, permettant aux équipes de soins de santé d’évaluer les événements cliniques passés, de comparer les indicateurs clés de performance et d’optimiser l’efficacité opérationnelle. De la réduction de la fatigue liée aux alarmes à l’amélioration de la sécurité des patients, l’analyse rétrospective détaillée de la plateforme étaye la prise de décision sur la base de tendances claires et fondées sur des données. En exploitant un large éventail de données historiques provenant de différents appareils, Clinical Insights Manager permet aux hôpitaux d’améliorer la qualité des soins, d’identifier les causes principales des problèmes et de favoriser l’amélioration continue.