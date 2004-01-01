Davantage de données pour des prises de décision cliniques éclairées.

Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène du cerveau (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés en bloc opératoire ou en unité de soins intensifs ? La réponse est simple : plus vous disposez d’informations sur l’état de santé de votre patient, plus vous pouvez adapter les soins à ses besoins. Les recherches ont révélé que la surveillance de la saturation en oxygène du cerveau peut aider à évaluer certaines conditions cliniques, y compris l’arrêt circulatoire et cardiaque.² Ce paramètre s’est avéré être un prédicteur de l’évolution de l’hypoxie à court et à long terme.³ En outre, il peut servir d’avertissement précoce de la diminution de l’apport en oxygène au cerveau et vers d’autres organes vitaux.⁴