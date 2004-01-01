Le système d’oxymétrie Masimo O3 permet de mesurer et visualiser en continu la saturation en oxygène du cerveau sur certains moniteurs patient IntelliVue. Ceci s’avère très important lorsque l’oxymétrie de pouls est susceptible de ne pas refléter l’oxymétrie cérébrale.¹
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Davantage de données pour des prises de décision cliniques éclairées.
Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène du cerveau (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés en bloc opératoire ou en unité de soins intensifs ? La réponse est simple : plus vous disposez d’informations sur l’état de santé de votre patient, plus vous pouvez adapter les soins à ses besoins. Les recherches ont révélé que la surveillance de la saturation en oxygène du cerveau peut aider à évaluer certaines conditions cliniques, y compris l’arrêt circulatoire et cardiaque.² Ce paramètre s’est avéré être un prédicteur de l’évolution de l’hypoxie à court et à long terme.³ En outre, il peut servir d’avertissement précoce de la diminution de l’apport en oxygène au cerveau et vers d’autres organes vitaux.⁴
Davantage de données pour des prises de décision cliniques éclairées.
Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène du cerveau (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés en bloc opératoire ou en unité de soins intensifs ? La réponse est simple : plus vous disposez d’informations sur l’état de santé de votre patient, plus vous pouvez adapter les soins à ses besoins. Les recherches ont révélé que la surveillance de la saturation en oxygène du cerveau peut aider à évaluer certaines conditions cliniques, y compris l’arrêt circulatoire et cardiaque.² Ce paramètre s’est avéré être un prédicteur de l’évolution de l’hypoxie à court et à long terme.³ En outre, il peut servir d’avertissement précoce de la diminution de l’apport en oxygène au cerveau et vers d’autres organes vitaux.⁴
Davantage de données pour des prises de décision cliniques éclairées.
Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène du cerveau (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés en bloc opératoire ou en unité de soins intensifs ? La réponse est simple : plus vous disposez d’informations sur l’état de santé de votre patient, plus vous pouvez adapter les soins à ses besoins. Les recherches ont révélé que la surveillance de la saturation en oxygène du cerveau peut aider à évaluer certaines conditions cliniques, y compris l’arrêt circulatoire et cardiaque.² Ce paramètre s’est avéré être un prédicteur de l’évolution de l’hypoxie à court et à long terme.³ En outre, il peut servir d’avertissement précoce de la diminution de l’apport en oxygène au cerveau et vers d’autres organes vitaux.⁴
Un système complet
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et la USI.
Ce système tout-en-un utilise des capteurs frontaux non invasifs pour mesurer et transmettre les
résultats de la saturation en oxygène du cerveau du patient vers le dispositif de mesure Masimo O3. Il
transmet ensuite les résultats directement au module d’oxymétrie O3 à fente unique intégré à certains
moniteurs Philips IntelliVue, en temps réel et en mode tendances. Vous pouvez ainsi visualiser toutes vos données
cliniques critiques sur un seul écran.
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et la USI.
Ce système tout-en-un utilise des capteurs frontaux non invasifs pour mesurer et transmettre les
résultats de la saturation en oxygène du cerveau du patient vers le dispositif de mesure Masimo O3. Il
transmet ensuite les résultats directement au module d’oxymétrie O3 à fente unique intégré à certains
moniteurs Philips IntelliVue, en temps réel et en mode tendances. Vous pouvez ainsi visualiser toutes vos données
cliniques critiques sur un seul écran.
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et la USI.
Ce système tout-en-un utilise des capteurs frontaux non invasifs pour mesurer et transmettre les
résultats de la saturation en oxygène du cerveau du patient vers le dispositif de mesure Masimo O3. Il
transmet ensuite les résultats directement au module d’oxymétrie O3 à fente unique intégré à certains
moniteurs Philips IntelliVue, en temps réel et en mode tendances. Vous pouvez ainsi visualiser toutes vos données
cliniques critiques sur un seul écran.
Conception modulaire
Des soins connectés en toute simplicité.
Le système d’oxymétrie Masimo O3 est simple à configurer, rapide à maîtriser et facile à utiliser. (1) Il suffit d’appliquer les capteurs O3 des patients adultes ou pédiatriques sur le front du patient. (2) Connectez le dispositif de mesure Masimo O3. (3) Branchez le module compact O3 sur votre moniteur IntelliVue MX500, MX550, MX750 ou MX850. (4) Contrôlez toutes les commandes associées à l’aide de l’interface familière de votre moniteur IntelliVue.
Des soins connectés en toute simplicité.
Le système d’oxymétrie Masimo O3 est simple à configurer, rapide à maîtriser et facile à utiliser. (1) Il suffit d’appliquer les capteurs O3 des patients adultes ou pédiatriques sur le front du patient. (2) Connectez le dispositif de mesure Masimo O3. (3) Branchez le module compact O3 sur votre moniteur IntelliVue MX500, MX550, MX750 ou MX850. (4) Contrôlez toutes les commandes associées à l’aide de l’interface familière de votre moniteur IntelliVue.
Des soins connectés en toute simplicité.
Le système d’oxymétrie Masimo O3 est simple à configurer, rapide à maîtriser et facile à utiliser. (1) Il suffit d’appliquer les capteurs O3 des patients adultes ou pédiatriques sur le front du patient. (2) Connectez le dispositif de mesure Masimo O3. (3) Branchez le module compact O3 sur votre moniteur IntelliVue MX500, MX550, MX750 ou MX850. (4) Contrôlez toutes les commandes associées à l’aide de l’interface familière de votre moniteur IntelliVue.
Compatibilité avec les moniteurs IntelliVue
Amélioration de l’efficacité et maîtrise des coûts.
Grâce au système d’oxymétrie régionale Masimo O3 intégré, vous n’avez plus besoin d’un appareil d’oxymétrie autonome et pouvez réduire l’encombrement au sol au sein de vos blocs opératoires et unités de soins intensifs. Puisqu’il est possible de consulter les données cliniques pertinentes sur un seul écran IntelliVue, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus : vos patients. Utilisez même les modules Masimo O3 sur plusieurs moniteurs patient IntelliVue afin de rationaliser vos processus de travail et de réduire les coûts.
Amélioration de l’efficacité et maîtrise des coûts.
Grâce au système d’oxymétrie régionale Masimo O3 intégré, vous n’avez plus besoin d’un appareil d’oxymétrie autonome et pouvez réduire l’encombrement au sol au sein de vos blocs opératoires et unités de soins intensifs. Puisqu’il est possible de consulter les données cliniques pertinentes sur un seul écran IntelliVue, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus : vos patients. Utilisez même les modules Masimo O3 sur plusieurs moniteurs patient IntelliVue afin de rationaliser vos processus de travail et de réduire les coûts.
Amélioration de l’efficacité et maîtrise des coûts.
Grâce au système d’oxymétrie régionale Masimo O3 intégré, vous n’avez plus besoin d’un appareil d’oxymétrie autonome et pouvez réduire l’encombrement au sol au sein de vos blocs opératoires et unités de soins intensifs. Puisqu’il est possible de consulter les données cliniques pertinentes sur un seul écran IntelliVue, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus : vos patients. Utilisez même les modules Masimo O3 sur plusieurs moniteurs patient IntelliVue afin de rationaliser vos processus de travail et de réduire les coûts.
Davantage de données pour des prises de décision cliniques éclairées.
Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène du cerveau (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés en bloc opératoire ou en unité de soins intensifs ? La réponse est simple : plus vous disposez d’informations sur l’état de santé de votre patient, plus vous pouvez adapter les soins à ses besoins. Les recherches ont révélé que la surveillance de la saturation en oxygène du cerveau peut aider à évaluer certaines conditions cliniques, y compris l’arrêt circulatoire et cardiaque.² Ce paramètre s’est avéré être un prédicteur de l’évolution de l’hypoxie à court et à long terme.³ En outre, il peut servir d’avertissement précoce de la diminution de l’apport en oxygène au cerveau et vers d’autres organes vitaux.⁴
Davantage de données pour des prises de décision cliniques éclairées.
Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène du cerveau (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés en bloc opératoire ou en unité de soins intensifs ? La réponse est simple : plus vous disposez d’informations sur l’état de santé de votre patient, plus vous pouvez adapter les soins à ses besoins. Les recherches ont révélé que la surveillance de la saturation en oxygène du cerveau peut aider à évaluer certaines conditions cliniques, y compris l’arrêt circulatoire et cardiaque.² Ce paramètre s’est avéré être un prédicteur de l’évolution de l’hypoxie à court et à long terme.³ En outre, il peut servir d’avertissement précoce de la diminution de l’apport en oxygène au cerveau et vers d’autres organes vitaux.⁴
Davantage de données pour des prises de décision cliniques éclairées.
Pourquoi intégrer la mesure de la saturation régionale en oxygène du cerveau (rSO₂) Masimo aux moniteurs IntelliVue utilisés en bloc opératoire ou en unité de soins intensifs ? La réponse est simple : plus vous disposez d’informations sur l’état de santé de votre patient, plus vous pouvez adapter les soins à ses besoins. Les recherches ont révélé que la surveillance de la saturation en oxygène du cerveau peut aider à évaluer certaines conditions cliniques, y compris l’arrêt circulatoire et cardiaque.² Ce paramètre s’est avéré être un prédicteur de l’évolution de l’hypoxie à court et à long terme.³ En outre, il peut servir d’avertissement précoce de la diminution de l’apport en oxygène au cerveau et vers d’autres organes vitaux.⁴
Un système complet
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et la USI.
Ce système tout-en-un utilise des capteurs frontaux non invasifs pour mesurer et transmettre les
résultats de la saturation en oxygène du cerveau du patient vers le dispositif de mesure Masimo O3. Il
transmet ensuite les résultats directement au module d’oxymétrie O3 à fente unique intégré à certains
moniteurs Philips IntelliVue, en temps réel et en mode tendances. Vous pouvez ainsi visualiser toutes vos données
cliniques critiques sur un seul écran.
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et la USI.
Ce système tout-en-un utilise des capteurs frontaux non invasifs pour mesurer et transmettre les
résultats de la saturation en oxygène du cerveau du patient vers le dispositif de mesure Masimo O3. Il
transmet ensuite les résultats directement au module d’oxymétrie O3 à fente unique intégré à certains
moniteurs Philips IntelliVue, en temps réel et en mode tendances. Vous pouvez ainsi visualiser toutes vos données
cliniques critiques sur un seul écran.
Une solution intégrée pour le bloc opératoire et la USI.
Ce système tout-en-un utilise des capteurs frontaux non invasifs pour mesurer et transmettre les
résultats de la saturation en oxygène du cerveau du patient vers le dispositif de mesure Masimo O3. Il
transmet ensuite les résultats directement au module d’oxymétrie O3 à fente unique intégré à certains
moniteurs Philips IntelliVue, en temps réel et en mode tendances. Vous pouvez ainsi visualiser toutes vos données
cliniques critiques sur un seul écran.
Conception modulaire
Des soins connectés en toute simplicité.
Le système d’oxymétrie Masimo O3 est simple à configurer, rapide à maîtriser et facile à utiliser. (1) Il suffit d’appliquer les capteurs O3 des patients adultes ou pédiatriques sur le front du patient. (2) Connectez le dispositif de mesure Masimo O3. (3) Branchez le module compact O3 sur votre moniteur IntelliVue MX500, MX550, MX750 ou MX850. (4) Contrôlez toutes les commandes associées à l’aide de l’interface familière de votre moniteur IntelliVue.
Des soins connectés en toute simplicité.
Le système d’oxymétrie Masimo O3 est simple à configurer, rapide à maîtriser et facile à utiliser. (1) Il suffit d’appliquer les capteurs O3 des patients adultes ou pédiatriques sur le front du patient. (2) Connectez le dispositif de mesure Masimo O3. (3) Branchez le module compact O3 sur votre moniteur IntelliVue MX500, MX550, MX750 ou MX850. (4) Contrôlez toutes les commandes associées à l’aide de l’interface familière de votre moniteur IntelliVue.
Des soins connectés en toute simplicité.
Le système d’oxymétrie Masimo O3 est simple à configurer, rapide à maîtriser et facile à utiliser. (1) Il suffit d’appliquer les capteurs O3 des patients adultes ou pédiatriques sur le front du patient. (2) Connectez le dispositif de mesure Masimo O3. (3) Branchez le module compact O3 sur votre moniteur IntelliVue MX500, MX550, MX750 ou MX850. (4) Contrôlez toutes les commandes associées à l’aide de l’interface familière de votre moniteur IntelliVue.
Compatibilité avec les moniteurs IntelliVue
Amélioration de l’efficacité et maîtrise des coûts.
Grâce au système d’oxymétrie régionale Masimo O3 intégré, vous n’avez plus besoin d’un appareil d’oxymétrie autonome et pouvez réduire l’encombrement au sol au sein de vos blocs opératoires et unités de soins intensifs. Puisqu’il est possible de consulter les données cliniques pertinentes sur un seul écran IntelliVue, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus : vos patients. Utilisez même les modules Masimo O3 sur plusieurs moniteurs patient IntelliVue afin de rationaliser vos processus de travail et de réduire les coûts.
Amélioration de l’efficacité et maîtrise des coûts.
Grâce au système d’oxymétrie régionale Masimo O3 intégré, vous n’avez plus besoin d’un appareil d’oxymétrie autonome et pouvez réduire l’encombrement au sol au sein de vos blocs opératoires et unités de soins intensifs. Puisqu’il est possible de consulter les données cliniques pertinentes sur un seul écran IntelliVue, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus : vos patients. Utilisez même les modules Masimo O3 sur plusieurs moniteurs patient IntelliVue afin de rationaliser vos processus de travail et de réduire les coûts.
Amélioration de l’efficacité et maîtrise des coûts.
Grâce au système d’oxymétrie régionale Masimo O3 intégré, vous n’avez plus besoin d’un appareil d’oxymétrie autonome et pouvez réduire l’encombrement au sol au sein de vos blocs opératoires et unités de soins intensifs. Puisqu’il est possible de consulter les données cliniques pertinentes sur un seul écran IntelliVue, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte le plus : vos patients. Utilisez même les modules Masimo O3 sur plusieurs moniteurs patient IntelliVue afin de rationaliser vos processus de travail et de réduire les coûts.
Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.