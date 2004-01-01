Termes recherchés

Cardiac Workstation 5000

Station de travail cardiaque

Philips Cardiac Workstation n’a rien à voir avec les autres électrocardiographes. Cette innovation clinique optimise l’acquisition, l’accès, la consultation, l’analyse, le stockage, le partage et la gestion des ECG de diagnostic ; et révolutionne la cardiographie de diagnostic. Elle rationalise les processus et offre des informations cliniques détaillées issues de systèmes internes ou externes, pour faciliter la décision. Vous pouvez ainsi diagnostiquer et traiter vos patients cardiaques avec confiance.

Fonctionnement en 3 étapes
Technologie avancée et simplicité d’utilisation.

Technologie avancée et simplicité d’utilisation.

Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.

Technologie avancée et simplicité d’utilisation.

Technologie avancée et simplicité d’utilisation.
Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.

Technologie avancée et simplicité d’utilisation.

Des boutons rétroéclairés vous guident tout au long d’un processus fluide en trois étapes pour obtenir des ECG d’une grande précision. La saisie des données est automatisée grâce au lecteur de code-barres/lecteur de QR code et les demandes d’examens peuvent être importées depuis IntelliSpace ECG ou votre DPI afin de limiter les erreurs et acquérir, analyser, imprimer, exporter et consulter les rapports ECG rapidement, à l’aide d’un simple bouton.
Fiche technique

Fonctions ECG
Fonctions ECG
Acquisition simultanée des dérivations
  • 18 dérivations maximum
ECG programmé
  • Prise en charge des protocoles pharmaceutiques d’épreuve d’effort
Stockage/transfert des rapports
  • Enregistrement haute fidélité à 1 000 Hz sur 10 secondes pour 18 dérivations maximum
Détection des impulsions de stimulation
  • 0,02 mVms (exemple : impulsion de 0,2 mV x 0,1 ms ou de 0,1 mV x 0,2 ms)
  • 5 fois supérieur à la norme proposée
Algorithme ECG 18 dérivations Philips DXL
Algorithme ECG 18 dérivations Philips DXL
Énoncés d’interprétation
  • > 600 énoncés diagnostiques, analyse pédiatrique intégrée
Suppression des énoncés limites
  • Trois réglages configurables
Raisons
  • Sélection possible des raisons de tous les énoncés diagnostiques
Dérivations utilisées à des fins diagnostiques
  • 12 dérivations standard avec V3R, V4R, V5R, V7, V8 et V9
Aides au diagnostic des infarctus de type STEMI
Aides au diagnostic des infarctus de type STEMI
Vecteur ST graphique
  • Deux rapports ECG avec représentations polaires du segment ST dans les plans frontal et transversal
Valeurs critiques
  • Mise en évidence de quatre états nécessitant une attention clinique immédiate
Chariots
Chariots
Réglage de la hauteur
  • 860452 : hauteur fixe
  • 860453 : hauteur réglable (25 cm)
Bureau
  • Grand espace de travail mobile
Compatibilité
  • Les chariots sont également compatibles avec :
  • Cardiac Workstation 7000
  • PageWriter TC70
  • PageWriter TC50
  • PageWriter TC35
Stockage
  • Capacité standard (400 feuilles de papier ECG supplémentaires)
  • Capacité standard pour lingettes nettoyantes/gants/gel électroconducteur
  • Tiroir intégré (en option)
  • Poubelle refermable (en option)
  • Panier à accessoires (en option)
  • Support pour câbles ECG (en option)
