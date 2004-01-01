PageWriter TC35

Le PageWriter TC35 propose des outils avancés d’optimisation des processus et d’aide à la prise de décision clinique. Les PageWriter bénéficient de l’expertise clinique de l’algorithme ECG DXL qui repose sur plus de 55 ans de recherches et d’expérience. Celui-ci assure la continuité et la cohérence de l’interprétation et du diagnostic ECG entre les PageWriter, le système de gestion des ECG IntelliSpace et les autres solutions Philips. Il vous permet aussi de télécharger des listes de travail DICOM et de récupérer des informations AST pour consulter les informations administratives du patient à son chevet. Avec une connexion sans fil, les rapports ECG peuvent être exportés vers un DPI à la vitesse du Wi-Fi 5 (802.11 b/a/g/n/ac), en bénéficiant de WPA3-Personnel. L’interopérabilité DICOM du PageWriter permet d’accéder directement aux demandes d’examen ECG depuis votre service DICOM MWL et de stocker des ECG DICOM sur votre PACS existant. Vous bénéficiez ainsi de processus cliniques rapides et efficaces.

