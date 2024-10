AI Manager Équipez votre service de radiologie avec l’intelligence artificielle

AI Manager de Philips est une solution d’assistance IA complète, qui s’intègre à votre infrastructure informatique existante et à votre solution PACS. AI Manager permet à vos radiologues de tirer parti des applications IA pour une évaluation plus complète et pour obtenir des informations cliniques approfondies sur votre processus de travail de radiologie. AI Manager sert de point d’intégration unique pour plus de 100 applications IA provenant de plus de 35 fournisseurs IA sous contrat, et pour les applications IA à venir proposées par notre partenaire Blackford Analysis.*