Solution de gestion des alarmes hospitalières

Évaluation de la performance : nous menons des entretiens, collectons et analysons les données d’alarme, évaluons les processus de travail, pratiques de monitorage ainsi que la performance des alarmes.

Stratégie d'amélioration : suite à notre évaluation et notre analyse des données, nous étudions les différentes possibilités, puis élaborons un plan de gestion des alarmes visant à réduire le nombre d'alarmes non pertinentes.



Mise en œuvre et gestion des modifications : nous travaillons à vos côtés afin de hiérarchiser, communiquer et mettre en place les modifications choisies.



Suivi des résultats : une fois les modifications effectuées, nous réexaminons les données d'alarme et le niveau sonore afin de déterminer l'impact des modifications réalisées, de créer des dispositifs d'assistance continue et d'évaluer les alarmes en fonction des données du tableau de bord.