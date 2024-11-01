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Score EWS
Découvrez le score EWS et IntelliVue Guardian, la solution de score EWS automatisée proposée par Philips. Ce système de monitorage patient personnalisable associe un logiciel, des algorithmes d’aide à la prise de décision clinique ainsi qu’une connectivité mobile.
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