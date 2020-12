Un service de gestion de parc complet offert pour votre suite de solutions d’informatique médicale,vous permet de garder un coût de propriété total transparent et un modèle de paiement qui correspond à votre service. Avec des services de contrôle proactif, de sauvegarde, de restauration et bien plus encore, vos systèmes les plus importants sont soigneusement gérés et accessibles en continu.