Pour améliorer la prise en charge des patients, bénéficier de données de monitorage continues et en temps réel est essentiel.



Les systèmes de monitorage patient Philips sont des solutions innovantes d’acquisition, d’analyse, d’interprétation et de présentation des données patient utilisables, quel que soit le lieu et le moment de prise en charge. Cela permet aux équipes de soins d’anticiper la dégradation de l'état clinique des patients et de prendre des décisions rapides, d’optimiser les processus de travail, afin d’améliorer la prise en charge en toute confiance.