IntelliBridge Enterprise

Solution d’interopérabilité

Philips IntelliBridge Enterprise fait le lien entre vos systèmes cliniques Philips et les systèmes d’information de votre établissement pour vous offrir un point d’interopérabilité unique et normalisé, tout en simplifiant votre environnement de soins et en réduisant les coûts.

Caractéristiques
Un seul point d’interopérabilité Philips

Un seul point d’interopérabilité Philips pour réduire la complexité

En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre total de points de connexion et la complexité qui en découle. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue dans le but de réduire vos coûts.

Protocole d’échange de données HL7 standard

Échange de données HL7 standard compatible avec différents systèmes

Les solutions Philips s’appuient sur des normes afin d’être compatibles avec vos systèmes provenant d’autres constructeurs et de permettre ainsi l’échange des données importantes. IntelliBridge Enterprise automatise l’obtention de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7 à la fois performantes et flexibles, destinées à prendre en charge les différentes approches des fournisseurs de systèmes de DPI.

Capacités d’automatisation

Réduction des tâches grâce aux fonctions d’automatisation

IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les fragments de courbe) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’est donc plus contraint d’imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, ce qui lui permet de consacrer davantage de temps à la prise en charge des patients.

Données de recherche

Des données de recherche facilement accessibles

IntelliBridge Enterprise peut également assurer la connectivité avec d’autres systèmes d’information, notamment ceux associés à des études comparatives d’efficacité. La collecte des données dans le cadre de projets de recherche s’en trouve simplifiée.

Les solutions Philips s’appuient sur des normes afin d’être compatibles avec vos systèmes provenant d’autres constructeurs et de permettre ainsi l’échange des données importantes. IntelliBridge Enterprise automatise l’obtention de données cliniques de manière normalisée, sécurisée et efficace. Cette solution offre également des fonctions d’interfaçage HL7 à la fois performantes et flexibles, destinées à prendre en charge les différentes approches des fournisseurs de systèmes de DPI.

IntelliBridge Enterprise automatise l’exportation des fichiers image (tels que les fragments de courbe) et des informations administratives du patient. Le personnel soignant n’est donc plus contraint d’imprimer, scanner et associer manuellement les courbes au dossier patient, ce qui lui permet de consacrer davantage de temps à la prise en charge des patients.

IntelliBridge Enterprise peut également assurer la connectivité avec d’autres systèmes d’information, notamment ceux associés à des études comparatives d’efficacité. La collecte des données dans le cadre de projets de recherche s’en trouve simplifiée.

