Un seul point d’interopérabilité Philips pour réduire la complexité

En offrant un point d’interopérabilité unique, IntelliBridge Enterprise réduit le nombre total de points de connexion et la complexité qui en découle. Cette solution de connectivité évolutive, cohérente, prétestée et reproductible a été conçue dans le but de réduire vos coûts.