Rationaliser les processus de travail. Accélérer les soins.

La simplicité des trois étapes et l’écran tactile permettent d’accélérer la prestation de soins cardiaques avec une qualité constante, quelle que soit l’expérience du personnel soignant. En normalisant les protocoles et les processus ECG dans l’ensemble de votre système de santé, la station de travail cardiaque 7000 contribue à réduire les tâches administratives et répétitives, à alléger la charge de formation et à accroître la satisfaction des utilisateurs.