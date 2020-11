Gestion des infections nosocomiales

Ce problème est insidieux. En effet, selon le CDC (Center for Disease Control), chaque jour, un patient hospitalisé sur 25 contracte au moins une infection nosocomiale¹.



Ces infections soulèvent de grandes inquiétudes. Elles peuvent être localisées ou systémiques, affecter n’importe quelle partie de l’organisme et être transmises par le biais des instruments médicaux ou transfusions sanguines². La réduction de ces infections au sein de votre établissement permet d’améliorer la gestion des populations de patients en unité de soins intensifs et d’optimiser vos ressources.



Grâce à nos solutions pour soins intensifs, vos équipes médicales seront plus aptes à lutter contre les infections nosocomiales.

En savoir plus sur nos solutions destinées aux soins intensifs.