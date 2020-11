Des milliers de professionnels de la santé bucco-dentaire dans le monde recommandent Philips Sonicare à leurs patients. Pourquoi ? La technologie sonique brevetée de Philips Sonicare produit une action de nettoyage dynamique qui nettoie en profondeur les dents et masse les gencives, tout en restant remarquablement douce, même sur des dents sensibles. Nos produits permettent à vos patients d'obtenir une meilleure élimination de la plaque dentaire, des gencives plus saines et des dents naturellement plus blanches.