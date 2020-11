L'avantage du PCA



Philips Zoom est la seule solution de blanchiment professionnel à domicile contenant du PCA (phosphate de calcium amorphe). Tandis que cette formule blanchit, elle offre également une protection de l'émail, réduit la sensibilité et aide à améliorer le brillant. Éclaircir avec du PCA permet d'avoir des dents plus solides, offre un plus grand confort et de meilleurs résultats à vos patients.