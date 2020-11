Comparaison entre la Philips Sonicare FlexCare Platinum dotée d'une tête de brosse Premium Plaque Control et une brosse à dents manuelle dans la réduction de la plaque dentaire et de la gingivite.





Jenkins W, Souza S, Ward M, Defenbaugh J, Milleman KR, Milleman JL J Clin Dent 2017;28(Spec Iss A):A7-12

Cette étude montre l'effet de la Philips Sonicare FlexCare Platinum dotée de la tête de brosse PlaqueDefense et d'une brosse à dents manuelle sur la réduction de la plaque dentaire et de la gingivite. Il a été démontré, lors d'une étude clinique de six semaines menée auprès de 143 personnes, que deux brossages par jour à l'aide de la FlexCare Platinum dotée de la tête de brosse Premium plaque control* étaient beaucoup plus efficaces que l'utilisation d'une brosse à dents manuelle dans la diminution de la plaque dentaire et des saignements, ainsi que dans l'amélioration de la santé gingivale, et ce en seulement deux semaines.

Élimine jusqu'à dix fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès en mode DeepClean qu'une brosse à dents manuelle. Élimine dix fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle (dans toute la cavité buccale). Réduit les saignements jusqu'à 48 % en deux semaines en mode Deep Clean. Ces différences significatives sont encore visibles dans toutes les zones après six semaines.

* Etait appelé AdaptiveClean