Het probleem zit in het schuim in het apparaat dat wordt gebruikt om geluid en trillingen te verminderen. In sommige gevallen vertoonde dit schuim tekenen van afbraak (beschadiging) en chemische emissies. Dit is een potentieel risico voor de gezondheid.

Het is belangrijk op te merken dat de geteste DreamStation-apparaten niet werden blootgesteld aan ozonreiniging. Uit onderzoek van deze beoordeling is gebleken dat blootstelling aan het niveau van VOS dat tot nu toe is geïdentificeerd voor de eerste generatie DreamStation-apparaten doorgaans niet zal leiden tot gevolgen voor de gezondheid op de lange termijn voor patiënten. Deze nieuwe beoordeling beperkt zich tot de evaluatie van VOS voor eerste generatie DreamStation-apparaten en biedt geen evaluatie van de risico's van eventuele schuimdeeltjes of een verhandeling over andere apparaten die door de terugroepactie worden getroffen. Verdere tests en analyses zijn aan de gang. Let op: het is belangrijk dat u alleen goedgekeurde reinigingsmethoden voor onze apparaten en maskers gebruikt, omdat niet-goedgekeurde reinigingsmethoden zoals ozon kunnen bijdragen aan de aantasting van het schuim.