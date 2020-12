Ayant débuté dans les années 80, et après de nombreux succès, l'écurie de course automobile Teo Martin Motorsport a relancé son activité en 2015 en remportant le championnat International GT Open avec une McLaren 650S GT3, pilotée par Miguel Ramos et Alvaro Parente.



L'écurie sacrée championne de l'International GT Open lors de la saison 2016 a progressé lors de l'Euroformula Open et a gagné en maturité lors des World Series Formule V8 3.5, suite à l'achat des voitures de l'écurie DAMS, lauréats des World Series 2014 avec Carlos Sainz Jr.



L'écurie a terminé deuxième des championnats individuels et par équipe du GT Open, a de nouveau participé à L'Euroformula Open, décrochant une victoire, plusieurs podiums et le titre de meilleur débutant lors des World Series Formule V8 3.5. Enfin, l'équipe junior participant aux compétitions de karts nationales et internationales et l'équipe de sim racing complètent les programmes de sport automobile de l'écurie Teo Martín Motorsport cette année.



En outre, l'écurie espagnole a fait participer deux voitures au Championnat des voitures de tourisme d'Espagne en 2019, remportant tous les titres (pilotes, équipes, constructeurs et débutants), et a également pris part au Championnat d'Espagne de Car Cross (P3 au classement général dans la catégorie Junior).