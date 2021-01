À propos d'Automechanika



Automechanika Frankfurt est le plus grand salon mondial de l'industrie automobile. Il a lieu depuis 1971, se tient tous les deux ans et est organisé par Messe Frankfurt. Pour son 25e anniversaire, il a accueilli le nombre record d'environ 5 000 exposants et 135 000 visiteurs professionnels en provenance de 184 pays. La prochaine édition aura lieu du 14 au 18 septembre 2021 au parc des expositions Messe Frankfurt.