Compacte et légère

Si vous prévoyez de voyager et de ne pas avoir accès au réseau électrique, la batterie de l’appareil DreamStation Go vous aide à poursuivre votre traitement grâce à son autonomie d’une nuit. Réglé pour fournir une pression de 10 cm, celui-ci a affiché une autonomie moyenne de 13 heures* sur la batterie DreamStation Go. Remarque : la durée de fonctionnement de la batterie peut varier en raison de niveaux de PPC plus élevés, d’une fuite excessive du masque, de l’altitude, de la température, de la recharge d’appareils sur le port USB et d’autres facteurs. *Conditions de test de l’autonomie de l’appareil de PPC : mode PPC, pression de 10 cmH2O, circuit de 12 mm, fuite de 37 l/min, température ambiante de 23,0 °C à une altitude de 500 mètres.