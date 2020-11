Compact en lichtgewicht

Als u tijdens uw reis niet over stroom beschikt, kunt u dankzij de batterij van DreamStation Go toch trouw uw behandeling volgen, gemiddeld circa 13 uur* bij een druk van 10 cm. Opmerking: de gebruiksduur van de batterij kan variëren door hogere CPAP-drukinstellingen, extreme lekkage van het masker, hoogte, temperatuur, het opladen van apparatuur via de USB-poort en andere variabelen. *Testomstandigheden PAP-gebruiksduur: CPAP-modus, druk: 10 cm H2O, slang van 12 mm, lekkage 37 LPM, temperatuur van circa 23 ℃, hoogte: 4442 m.