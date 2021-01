S-Bahn (trein)

- Stap uit bij station Messe (S3 of S4, ingaand Frankfurt Galluswarte, uitgaand Bad Soden/Kronberg Taunus).

- Neem de Torhaus ingang van het beursterrein.

U-Bahn (metro)

- De U4 vanaf Frankfurt Hauptbahnhof richting Bockenheimer Warte.

- Stap na één halte uit bij Festhalle/Messe.

- Ga het beursterrein binnen.

Ingang van de stad

- Ludwig-Erhard-Anlage 1 (toegang tot de beurs) 60327 Frankfurt am Main of Messeparkhaus Rebstock (parkeren) 60486 Frankfurt am Main.

Per auto

- Ludwig-Erhard-Anlage 1 (toegang tot de beurs) 60327 Frankfurt am Main of Messeparkhaus Rebstock (parkeren) 60486 Frankfurt am Main.