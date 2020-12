Het Teo Martin Motorsport-team werd in de jaren 80 opgericht, kwam na vele successen terug in 2015 en won de International GT Open met een McLaren 650S GT3, bestuurd door Miguel Ramos en Alvaro Perente.



In 2016 werd het team de nieuw kampioen van de International GT Open-teams, zette het de eerste stappen in de Euroformula Open en kan het vervolgens uit in World Series Formula V8 3.5 na de overname DAMS, dat in 2014 de World Series won met Carlos Sainz Jr.



Het werd in 2017 tweede bij de International GT Open bij de coureurs en fabrikanten, nam deel aan de Euroformula Open en behaalde een overwinning, meerdere podiums en een rookietitel in de World Series Formule V8 3.5. Eveneens in 2017 zag het juniorteam successen in nationale en internationale kartcompetities en werd een eigen simraceteam en -programma opgericht.



Behalve in deze programma's kwam het Spaanse team in 2019 met twee auto's uit in het Spaanse Touring Car Championship, waarin alle titels (rijders, teams, constructeurs en rookies) en een programma in het Spaanse Carcross Championship (derde in de eindstand van de Junior-klasse) werden gewonnen.