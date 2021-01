Hoe bewijzen we dat?



Elk jaar verbeteren we de veiligheid van weggebruikers door 5,5 miljoen auto's uit te rusten met betere verlichtingstechnologie. We worden geprezen door testinstanties, detailhandelaren en de pers, en zijn buitengewoon trots op onze prestaties en onderscheidingen, wat ons motiveert om altijd ons best te doen.



We geloven dat onze klanten ons echt het beste kennen. Daarom hebben we meer dan 100.000 gebruikers om feedback gevraagd, om ons te helpen en nog betere innovaties te kunnen bieden.