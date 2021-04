Solutions LED Philips



Le montage d'un écran ordinaire sur le mur est une tâche relativement facile. Cependant, les installations LED nécessitent des considérations particulières. La taille d'un écran ainsi que la complexité de sa conception sont autant d'éléments pris en compte par Philips afin de fournir une installation et une configuration optimisées et faciles à entretenir. Chaque solution personnalisée offre des dalles fines, une solution de dissipation de la chaleur, un accès au panneau avant et l'élégance d'une conception sans cadre.