Donnez aux invités et aux membres externes de l'équipe la possibilité de diffuser des contenus rapidement et en toute sécurité sans se connecter au réseau de votre entreprise. Interact se connecte à n'importe quel port USB ou HDMI pour fournir une connectivité sans fil instantanée à l'écran Philips C-line. Il n'y a pas de configuration ou de logiciel supplémentaire nécessaire, il suffit de le brancher et de commencer la présentation.