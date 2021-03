Privacyverklaring Smart Shaver-app met een persoonlijk plan

Gegevens over uw interacties en het gebruik van de digitale kanalen van Philips zoals sociale media, websites, e-mail, apps en verbonden producten. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: IP-adres, cookies, apparaatinformatie, berichten waar u op klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt.



De gecombineerde gegevens worden geanalyseerd en gebruikt om u de Smart Shaver-app-diensten aan te bieden, zoals gepersonaliseerde huidreinigings- en scheerroutine, persoonlijk begeleidingsprogramma voor huidverzorging en/of scheren, stijl- en scheeradvies en persoonlijk advies over de beste gezichtshaarstijlen en om u scheer- en stijltips te geven.



Als u ervoor kiest om promotionele communicatie (op basis van uw voorkeuren en gedrag) te ontvangen over Philips-producten, -diensten, -evenementen en -promoties, kunnen wij u promotionele communicatie sturen via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en sociale media. Het kan zijn dat we uw persoonlijke gegevens analyseren en combineren om de communicatie af te stemmen op uw voorkeuren en gedrag en u de beste persoonlijke ervaring te bieden.



We gebruiken deze gegevens om ons te helpen de inhoud, functionaliteit en bruikbaarheid van de app, het apparaat (de apparaten) en onze producten en diensten te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.



We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld combineren en deze delen met andere bedrijven van de Philips-groep en met derden.

