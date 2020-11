Afhankelijk van uw voorkeur en toepassing zijn alle drie de transducer toepasbaar in de acute situatie. Met de sector transducer (S4-1) verricht u onder andere hartfunctie onderzoeken of snel FAST-onderzoeken. Met de lineaire transducer (L12-4) diagnosticeert u bijvoorbeeld een pneumothorax of diep-veneuze trombose. Met de convex transducer kunt u op galstenen controleren of snel FAST-onderzoeken uitvoeren