Gebruik Lumify om complicaties in cosmetische chirurgie te voorkomen

Als dermatoloog is dr. Velthuis al jaren gewend om te werken met echografie, onder meer voor het detecteren van spataders. In het spreekuur leerde hij dat er ook nuttige toepassingen blijken te zijn in cosmetische chirurgie. "Met een echo kun je zien waar de filler zich precies bevindt, hoe de vloeistof zich onderhuids heeft verspreid en of er sprake is van een ontsteking. Ook kunnen we op een echo zien welk type filler is gebruikt."



Het bepalen van de precieze locatie van een filler is belangrijk om een complicatie te behandelen. "Het is soms nodig om de geïnjecteerde stof met een laserfiber te verwarmen of te verdampen. Soms kunnen we de filler oplossen door er een antidotum in te spuiten."



Van oplossen naar voorkomen

Echografie helpt dus om complicaties op te lossen. Dr. Tom Decates benadrukt dat echo's ook complicaties kunnen voorkomen. De cosmetisch arts KNMG doet wetenschappelijk onderzoek naar de complicaties van fillers: "Een jaar of vijf geleden viel ineens het kwartje, dankzij het uitstekende werk van Leonie Schelke." "Met een echo kun je heel goed de anatomie van het gezicht zien", vult Velthuis aan. "Daarmee voorkom je bijvoorbeeld dat je per ongeluk een filler in een bloedvat injecteert. Veel complicaties komen daar vandaan; als een filler in de bloedbaan terechtkomt, dan kan dat de bloedtoevoer naar weefsel afsluiten.



In praktijk komt dit regelmatig voor. Als dat gebeurt, kan er een stukje huid afsterven, dus het is belangrijk om hier vroeg bij te zijn. Zo’n schade, vaak in het gezicht, kan vanaf een dag of drie al permanent worden. Als arts wil je dit natuurlijk koste wat het kost voorkomen. Dus als je een echo maakt tijdens het injecteren, dan heb je een real-time zicht op de plaatsing van de filler. Eigenlijk is het heel simpel en verbazingwekkend dat we daar niet eerder aan hebben gedacht met zijn allen: First we were blind, but now we can see."