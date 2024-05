Android : Utilisez votre propre application ou votre application préférée

Avec le système d'exploitation Android OS intégré à l'écran, vous pouvez travailler avec la plupart des systèmes d'exploitation OS mis au point sur la planète et enregistrer votre propre application directement sur l'écran. Vous pouvez aussi choisir parmi la vaste bibliothèque d'applications Android et écouter du contenu depuis celle-ci. Avec le planificateur intégré, vous pouvez répartir vos applications et votre contenu en fonction de votre client et de l'heure de la journée et grâce à la fonction d'orientation automatique, le contenu peut être affiché en mode portrait ou paysage en faisant simplement tourner l'écran.