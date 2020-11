Android : exécutez votre propre application ou une autre de votre choix

Avec Android intégré, vous avez accès au système d'exploitation le plus développé de la planète et vous pouvez enregistrer votre propre application directement dans l'écran, ou encore faire votre choix dans la grande bibliothèque d'applications Android. Le planificateur intégré vous permet de programmer vos applications et contenus en fonction de vos clients et de l'heure. Avec la fonction d'orientation automatique du contenu, l'affichage en mode portrait ou paysage est aussi simple que de tourner l'écran.