55BDL8107X/00
Un mur vidéo impressionnant
Sublimez vos présentations et votre image de marque. L'écran pour murs vidéo Philips X-Line donne vie à vos contenus pour maintenir l'intérêt du public au maximum quel que soit le lieu, grâce à Pure Colour Pro.
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Écran pour murs vidéo
total
recurring payment
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.
Intégrez un PC puissant ou un module CRD52 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.
Intégrez un processeur SoC (System-on-Chip) Android à votre écran professionnel Philips. Le module CRD52 en option est un dispositif OPS permettant de bénéficier de la puissance de traitement Android sans utiliser de câbles. Il vous suffit de l'insérer dans le logement OPS qui contient toutes les connexions nécessaires pour exécuter le module (y compris l'alimentation).
Contrôle automatique du rétroéclairage pour économiser l'énergie.
Connectez deux écrans professionnels Philips ou plus afin de créer un mur vidéo en mosaïque, sans recourir à des dispositifs externes. Un seul lecteur suffit pour afficher vos contenus, que vous disposiez de quatre écrans ou de quarante. Le contenu 4K est entièrement pris en charge, avec une résolution point par point optimale sur quatre écrans.
Pure Color Pro améliore la qualité d’image. Cette technologie assure une plus grande luminance grâce à des réglages de la température de couleur personnalisables et au calibrage gamma perfectionné. Résultat : des images nettes et éclatantes d’un réalisme saisissant.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Accessoires
Divers
Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.
Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*
Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*
Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement
*Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.