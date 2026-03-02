Termes recherchés

FR
NL
  • Un mur vidéo impressionnant Un mur vidéo impressionnant Un mur vidéo impressionnant

    Signage Solutions Écran pour murs vidéo

    55BDL8107X/00

    Un mur vidéo impressionnant

    Sublimez vos présentations et votre image de marque. L'écran pour murs vidéo Philips X-Line donne vie à vos contenus pour maintenir l'intérêt du public au maximum quel que soit le lieu, grâce à Pure Colour Pro.

    Produits similaires

    Afficher tous les Série Videowall

    Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

    Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

    Prix du lot

    Sauter cette étape

    Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

    Ajouter des accessoires

    Ce produit
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Écran pour murs vidéo

    total

    recurring payment

    Un mur vidéo impressionnant

    Inspirez votre équipe et vos visiteurs

    • 55" (139 cm)
    • Rétroéclairage direct par LED
    • Full HD
    • 700 cd/m²
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

    Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

    Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.

    Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

    Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

    Intégrez un PC puissant ou un module CRD52 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

    Bénéficiez de la puissance de traitement Android avec le module CRD52 en option

    Intégrez un processeur SoC (System-on-Chip) Android à votre écran professionnel Philips. Le module CRD52 en option est un dispositif OPS permettant de bénéficier de la puissance de traitement Android sans utiliser de câbles. Il vous suffit de l'insérer dans le logement OPS qui contient toutes les connexions nécessaires pour exécuter le module (y compris l'alimentation).

    Contrôle automatique du rétroéclairage pour économiser l'énergie

    Contrôle automatique du rétroéclairage pour économiser l'énergie.

    Mode mosaïque : créez des murs vidéo 4K de n'importe quelle taille

    Connectez deux écrans professionnels Philips ou plus afin de créer un mur vidéo en mosaïque, sans recourir à des dispositifs externes. Un seul lecteur suffit pour afficher vos contenus, que vous disposiez de quatre écrans ou de quarante. Le contenu 4K est entièrement pris en charge, avec une résolution point par point optimale sur quatre écrans.

    Châssis ultra-étroits. Pour des images sans distraction

    Pure Color Pro améliore la qualité d’image. Cette technologie assure une plus grande luminance grâce à des réglages de la température de couleur personnalisables et au calibrage gamma perfectionné. Résultat : des images nettes et éclatantes d’un réalisme saisissant.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      138.7  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      54.5  pouces
      Format d'image
      16:9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,63 x 0,63 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      700  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 200:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Brume sèche
      25 %

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise mini-jack 3,5 mm (x 1)
      Entrée vidéo
      • DVI-D (x 1)
      • VGA (D-Sub analogique) (x 1)
      • DisplayPort 1.3 (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 2)
      Entrée audio
      Prise mini-jack 3,5 mm (x 1)
      Autres connexions
      • OPS
      • USB 2.0 (x 1)
      • Capteur thermique
      Sortie vidéo
      DisplayPort 1.3 (x 1)
      Commande externe
      • Infrarouge (entrée) jack 3,5 mm
      • LAN RJ45 (x 2)
      • Boucle de signal RJ45 (x 2)

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage (24/7)
      • Portrait (24/7)
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 15 x 15
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Boucle de signal
      • DisplayPort
      • RJ45
      Installation aisée
      • Poignées de transport
      • Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      LAN (RJ45)

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W (RMS)

    • Alimentation

      Consommation en veille
      0,5 W
      Classe énergétique
      G
      Consommation
      EEI lot5 134 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 960, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160P 50, 60 HZ (HDMI/OPS/DP)

    • Dimensions

      Fixation Smart insert
      100 mm x 100 mm, 6xM4xL6
      Largeur de l'appareil
      1211,1  millimètre
      Poids du produit
      23,8  kg
      Hauteur de l'appareil
      681,9  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      95,3 mm (support mural) / 94,3 mm (poignée)  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      47,68  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      26.85  pouces
      Fixation murale
      400 mm x 400 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      3.75 (D@WallMount) / 3.71 (D@Handle)  pouces
      Largeur du cadre
      0,44 mm + 0,44 mm

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C
      Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
      20 - 80 % (sans condensation)
      Plage d'humidité (stockage) [HR]
      5 - 95 % (sans condensation)

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • 3 Gap Pad
      • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
      • Guide de démarrage rapide (1)
      • Télécommande et piles AAA
      • Convertisseur RJ45 / RS232
      • Cordon d'alimentation
      • Câble DP (x 1)
      • Câble RJ45 (x 1)
      • Broche d'alignement des bords (x 2)
      • Kit d'alignement des bords (x 1)
      Accessoires en option
      • Kit de finition des bords haut/bas : EFK5539
      • Kit de finition des bords gauche/droite : EFK5569

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Japonais
      • Polonais
      • Russe
      • Espagnol
      • Chinois simplifié
      • Turc
      • Chinois traditionnel
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe A
      • LUSD
      • CB

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    Notation globale

    Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

    Warranty icon

    Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

    Consultez notre politique de garantie
    Refurbishment icon

    Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

    Découvrez nos produits mieux que neufs.
    Parts and accessories

    Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

    Achetez des pièces et accessoires
    Sustainability icon

    Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

    En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

    *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.