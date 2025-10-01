Termes recherchés

    Signage Solutions EcoDesign

    43BDL3650QE/00

    Affichez mieux

    Attirez l'attention de votre public grâce à cet écran numérique 4K Ultra HD éco-responsable. Doté des toutes dernières technologies de PPDS EcoDesign, cet écran affiche une image 4K UHD parfaite tout en consommant moitié moins d'énergie que d'autres modèles sur le marché.

    Affichez mieux

    Écran 18/7 EcoDesign

    • 43" (109 cm)
    • Rétroéclairage direct par LED
    • Ultra HD

    Emballage 100 % recyclé et recyclable

    Conçu avec des processus de fabrication, des caractéristiques physiques, des matériaux, des emballages et des logiciels intégrés qui préservent l'environnement et qui offrent une meilleure efficacité énergétique, l'écran EcoDesign 3650 de Philips est conçu pour fonctionner avec moins de la moitié de la puissance de ses homologues tout en offrant la même performance inégalée.

    Certifié EPEAT Gold Climate+

    Reconnu par et enregistré auprès de l'EPEAT avec un écolabel Gold Climate+, l'écran Philips Signage 3650 EcoDesign répond aux critères établis par le premier écolabel mondial pour les appareils électroniques.

    Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

    Alimenté par notre plateforme SoC Android 10, ces écrans professionnels de Philips sont optimisés pour les applications Android, et vous pouvez installer des applications Web directement sur l'écran. Flexible et sécuritaire, cela garantit que les spécifications de l’écran restent à jour plus longtemps.

    Basculement FailOver. Assurez-vous que le contenu est toujours exécuté

    Essentiel pour les applications commerciales exigeantes, le basculement est une technologie révolutionnaire qui lit automatiquement le contenu de sauvegarde à l'écran en cas de défaillance d'une source ou d’une application. Il vous suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement et vous êtes prêt à protéger instantanément le contenu.

    Clé interactive facultative pour le partage d'écran sans fil

    Partagez votre écran sans fil à l'aide de votre réseau Wi-Fi pour connecter instantanément et en toute sécurité des appareils, ou utilisez notre clé HDMI interactive facultative pour diffuser directement sur l'écran sans avoir à vous connecter au réseau sécurisé.

    Compatible Philips Wave pour la gestion à distance

    Grâce à Wave, libérez à distance la puissance, la polyvalence et l'intelligence de vos écrans Philips Signage 3650 EcoDesign. Cette plateforme cloud évolutive vous procure une maîtrise totale de votre système : installation et configuration simplifiées, surveillance et contrôle des écrans, mise à niveau du micrologiciel, gestion des playlists et programmation du fonctionnement. Vous économisez ainsi du temps et de l'énergie, tout en limitant votre impact environnemental.

    Connectez et contrôlez votre contenu sur un serveur en nuage

    Connectez et contrôlez votre contenu sur un serveur en nuage grâce au navigateur HTML5 intégré. Grâce à ce navigateur chrome, vous pourrez concevoir votre contenu en ligne et vous connecter à un seul écran, ou à votre réseau entier. Affichez des contenus en mode portrait ou en mode paysage, avec la résolution HD. Il vous suffit de brancher l’écran à l’Internet grâce au Wi-Fi ou avec un câble RJ45 pour profiter de vos propres listes de lecture.

    Wi-Fi et Bluetooth 5,2 via le module en option

    Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB ou d’une mémoire interne. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      125.7  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      49.5  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,2854 x 0,2854 mm
      Résolution optimale
      3840 x 2160 à 60 Hz
      Luminosité
      350  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,06 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      4000:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Contraste dynamique amélioré
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      Technologie de la dalle
      VA
      Système d'exploitation
      Android 10

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise jack 3,5 mm
      Entrée vidéo
      • HDMI 2.0 (x 2)
      • DVI-I (x 1)
      • USB 2.0 (x 2)
      • USB 3.0 (x 2)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      Micro SD
      Commande externe
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      Fonctionnalité Wi-Fi en option
      Dongle Wi-Fi CRD22

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage (18/7)
      • Portrait (18/7)
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 15 x 15
      Contrôle du clavier
      • Verrouillable
      • Masqué
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100-240 V~, 50/60 Hz
      Consommation (type)
      53  W
      Consommation (max.)
      102W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Classe énergétique
      E

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1 152 x 864, 75 Hz
      • 1 152 x 870, 75 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 680 x 1 050, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160 p, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      973,0  millimètre
      Poids du produit
      11,29  kg
      Hauteur de l'appareil
      561,2  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      63,5  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      38,31  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      22.09  pouces
      Fixation murale
      200 x 200 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      2.50  pouces
      Largeur du cadre
      13,9 mm (cadre régulier)
      Poids du produit (lb)
      24,91  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C
      Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
      20 à 80 % HR (sans condensation)
      Plage d'humidité (stockage) [HR]
      5 à 95 % HR (sans condensation)

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG-4
      • VP8
      • VP9
      Lecture image USB
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Lecteur interne

      UC
      Quad Core Cortex A55
      Processeur graphique
      MC1 G52
      Mémoire
      • 16 Go
      • 3 Go DDR

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
      • Câble RS-232 pour cascade
      • Logo Philips (x 1)
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Cache de l'interrupteur secteur
      • Serre-câble (x 2)
      • Guide de démarrage rapide
      • Câble RS-232
      • Cache USB (x 1)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polonais
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Arabe
      • Japonais
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Classe A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • LUSD

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Warranty icon

    Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

    Consultez notre politique de garantie
    Refurbishment icon

    Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

    Découvrez nos produits mieux que neufs.
    Parts and accessories

    Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

    Achetez des pièces et accessoires
    Sustainability icon

    Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

    En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

    *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

