Terms of use IPL Lumea app

Bedankt voor uw interesse in Lumea IPL. Deze Philips Lumea IPL wordt u aangeboden door Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Nederland. Wij nodigen u uit deze App als persoonlijk hulpmiddel voor de Lumea te gebruiken. Er zijn slechts een paar voorschriften en beperkingen die u in acht dient te nemen.



Wat deze App voor u doet:



U van informatie voorzien over Philips Lumea-producten U de mogelijkheid bieden met Philips te communiceren over zaken gerelateerd aan uw Lumea U helpen het apparaat optimaal in te stellen, in overeenstemming met uw haar- en huidskleur Uitgevoerde en komende behandelingen bijhouden aan de hand van een duidelijk behandelschema U aan komende behandelingen herinneren door meldingen te verzenden

We raden u aan verder te lezen. Door gebruik te maken van de App verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.



Andere dingen die u moet weten over deze App:



Privacy: houd er rekening mee dat er een afzonderlijke privacyverklaring op deze App van toepassing is. Wij raden u sterk aan deze verklaring door te lezen.



Licentie: u mag deze App gebruiken voor het doel zoals hierboven beschreven.



Derden: het is mogelijk dat wanneer u deze App gebruikt, u (ook) gebruikmaakt van een dienst, een stukje software downloadt of goederen koopt die worden geleverd door een andere partij. Bedenk dat bij deze derden wellicht andere regels en beperkingen gelden dan deze gebruiksvoorwaarden.



Garantie: ons doel is om u een geweldige App aan te bieden die uitstekende ervaringen oplevert. Bedenk wel dat wij de App alleen aan u kunnen leveren 'as is' (zoals die is). Wij kunnen daardoor helaas niets garanderen omtrent de App en de content ervan.



Aansprakelijkheid: hoeveel vertrouwen wij ook hebben in onze App, er bestaat altijd de mogelijkheid dat dingen niet werken zoals ze zouden moeten doen. In het betreurenswaardige geval dat de App niet werkt of er content verloren gaat, bieden wij u bij voorbaat onze verontschuldigingen aan. Wij begrijpen dat dit vervelend en lastig is. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik van de App. IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR BEDRAGEN DIE DE BETAALDE KOSTEN MET BETREKKING TOT DE APP OVERSCHRIJDEN.



Gebruikerscontent: u wordt gevraagd uw haar- en huidskleur te selecteren. Op basis van uw invoer zorgt de App dat de meest geschikte productinstellingen worden aanbevolen en dat uitgevoerde en komende behandelingen worden bijgehouden. Deze gebruikerscontent wordt niet publiekelijk gedeeld.



Jailbreakapparaten: Deze app is niet bedoeld voor gebruik op apparaten waarvan het besturingssysteem niet meer overeenkomt met de standaard ('jailbreakapparaten'). U gaat ermee akkoord dat u niet probeert om de app te installeren of te gebruiken op een jailbreakapparaat. Iedere poging om de app te installeren of te gebruiken op een jailbreakapparaat is in strijd met deze voorwaarden en kan naar eigen inzicht van Philips resulteren in het stopzetten van uw account, zonder restitutie. Philips is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de app op jailbreakapparaten.



Jurisdictie: op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, zonder inachtneming van diens collisiebepalingen.



Veel plezier!