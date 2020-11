Adobe Analytics. Deze app maakt gebruik van Adobe Analytics, een analyseservice ("Adobe Analytics") die wordt aangeboden door Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics gebruikt "cookies" of vergelijkbare technieken. Dit zijn tekstbestanden die in uw App worden geplaatst om de App te helpen bij het analyseren van algemene verkeerspatronen via onze App. Door de informatie over het gebruik van de App die door de cookie gegenereerd wordt naar Adobe te verzenden, zorgt Adobe ervoor dat uw IP-adres wordt geanonimiseerd voordat geo-lokalisatie kan worden gebruikt en vóór opslag wordt vervangen door een generiek IP-adres. Namens Philips zal Adobe deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de App, het samenstellen van rapporten over app-activiteit voor Philips en om andere diensten met betrekking tot app-activiteit en gebruik van de App aan Philips te leveren. Adobe zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Adobe beschikt.

Apptentive. Deze App maakt gebruik van Apptentive, een feedback- en communicatiedienst ("Apptentive") die wordt aangeboden door Apptentive Inc. Apptentive gebruikt een technologie die lijkt op een "cookie" om de App te helpen de algemene verkeerspatronen te analyseren en uw feedback te verzamelen via de App. Namens Philips gebruikt Apptentive informatie over uw Apparaat (zoals fabrikant, model en besturingssysteem), app-gebruikspatronen en informatie die u wilt verstrekken (zoals antwoorden op enquêtes of feedback) om services aan Philips te leveren om hen te helpen het gebruik van apps begrijpen, ondersteuning bieden en hun producten en services verbeteren. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd voorafgaand aan gebruik en opslag in de producten en diensten van Apptentive.

Branch Metrics. Deze App maakt gebruik van Branch Metrics, een service van Branch Metrics Inc. ("Branch"), om gebruikers te deeplinken naar de App, te analyseren hoe gebruikers de App openen en gebruiken en deze inzichten te gebruiken om de App te verbeteren. Namens Philips verwerkt Branch gegevens over uw gebruik van de App (zoals het mobiele platform, tijdsaanduiding, API-sleutel (ID voor applicatie), app-versie, apparaat-ID, iOS-ID voor advertenties, iOS-ID voor leveranciers, Android Advertiser ID, IP-adres, het model van het Apparaat, de fabrikant en het besturingssysteem van het Apparaat, de start-/stoptijd van de sessie, mobiele netwerkcode en netwerkstatus). Als u de App heeft gedownload door op een van de platforms van onze marketingpartners op een Philips-advertentie te klikken, zoals Facebook, Apple of Google, en besluit om toestemming te geven, zal Branch advertentiegegevens verzamelen over uw mobiele Apparaat, inclusief unieke identificatiegegevens en analysegegevens over de advertentie waarop u hebt geklikt en andere gebeurtenissen omtrent de App (zoals eerste installatie, openen en app-delen via de functie voor het delen van apps). Om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te begrijpen en de betrokkenheid te meten, delen we uw advertentiegegevens met het platform dat we hebben gebruikt om de advertentie te laten zien die vervolgens de gegevens zal gebruiken om te rapporteren over de effectiviteit van onze advertenties. Door in te stemmen met het gebruik van Branch, gaat u akkoord met het delen van uw advertentiemetingsgegevens met het platform dat u heeft gebruikt bij het klikken op onze advertentie, zoals Facebook, Apple of Google, die uw gegevens zal verwerken conform de privacyverklaring (Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation ; Apple: https://www.apple.com/privacy/; Google: https://policies.google.com/privacy).

Google Firebase. Deze App maakt gebruik van Google Firebase, een app-ontwikkelservice ("Firebase") die wordt aangeboden door Google Ireland Ltd. ("Google"). Firebase gebruikt "cookies" of vergelijkbare technieken - SDK, dit zijn tekstbestanden die in uw App en webbrowser worden geplaatst. Namens Philips zal Firebase informatie van uw Apparaat gebruiken, zoals uw apparaat-ID, IP-adres, uw IDFA- of Google Play-services-ID en uw MAC-adres, en deze vervangen door een unieke code. Wanneer u de App gebruikt, meten we het aantal bezoeken aan de App, welke pagina's u bezoekt, uw netwerkverbinding, de laadtijden en wanneer de App crasht. We gebruiken deze informatie om uw gebruik van de App te evalueren en te begrijpen, om de prestaties te testen en te analyseren en om uiteindelijk onze producten en diensten te optimaliseren.

Om u een meer persoonlijke ervaring te bieden, verwerken we uw Analytics-gegevens om u de juiste content te laten zien en sturen we u aanbevelingen, in-app-berichten en push-notificaties. We gebruiken uw Cookie- en Analytics-informatie ook om u vragen te stellen of u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes of onderzoeksprojecten. Wanneer u besluit deel te nemen, verwerken wij uw accountgegevens, reacties, meningen en ervaringen. We gebruiken uw persoonsgegevens en informatie om de Services te verbeteren en nieuwe producten voor u te ontwikkelen op het gebied van keukenapparatuur. We verwerken uw Analytics-gegevens alleen nadat u daarvoor toestemming hebt verleend conform Artikel 6.1. (A) van Verordening (EU) 2016/679.

Als u een recensie schrijft over de app stores, beoordelen en verwerken we uw opmerkingen voor doeleinden van productverbetering. Tenzij u ons daartoe verplicht, koppelen we deze informatie niet aan uw accountgegevens of andere informatie die we van u bewaren. We kunnen alleen de gebruikersnaam van uw App store en uw opmerkingen zien. In dit geval beschouwen we de verwerking van uw gegevens voor klantenondersteuning als gebaseerd op een legitiem belang van Philips en rechtmatig op grond van Artikel 6.1. (f) van Verordening (EU) 2016/679. Waar u klantenservice nodig heeft, begeleiden wij u door ons proces daarvoor conform paragraaf Klantenservice.