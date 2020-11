De Lumea IPL-app biedt diensten waarmee u uw behandelschema en doelen met betrekking tot ontharing kunt bepalen; herinneringen kunt ontvangen zodat u zich aan uw behandelschema kunt houden; persoonlijke gebruikstips kunt ontvangen op basis van uw vorderingen en uw voortgang en het gebruik van uw Lumea-apparaat kunt volgen; en andere diensten ('Diensten') voor gebruikers over de hele wereld. Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacybeleid te begrijpen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, inclusief welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen, en wat uw persoonlijke rechten zijn.



De Lumea IPL-app gebruikt persoonlijke gegevens die zijn verzameld of verwerkt door de mobiele toepassing Lumea IPL-app ('App').



Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens, verzameld of verwerkt door de App, die worden beheerd door of onder het beheer vallen van Koninklijke Philips N.V. of zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen ('Philips', 'onze', 'wij', 'we' of 'ons').



Lees ook onze Cookieverklaring en Gebruiksvoorwaarden, waarin de voorwaarden worden beschreven voor het gebruik van onze diensten.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden?



Bij het bieden van onze Diensten ontvangen of verzamelen wij persoonlijke gegevens, zoals hieronder uitvoerig beschreven, zoals wanneer u de App opent, downloadt of installeert, of wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten. Wij kunnen deze persoonlijke gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de door u aangevraagde Diensten als daar een contractuele noodzaak voor is; voor het beheren, bieden, verbeteren, aanpassen, ondersteunen en op de markt brengen van onze Diensten als wij daar een rechtmatig belang bij hebben; of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, kunt u mogelijk geen gebruikmaken van de Diensten.



Gevoelige persoonlijke gegevens



Voordat wij gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen, stellen wij u daarvan op de hoogte en vragen wij expliciet om uw toestemming. Onder deze gegevens vallen haar- en huidskleur. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die zijn verricht voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.



Gevoelige persoonlijke gegevens

Wij verzoeken u geen gevoelige persoonlijke gegevens (bijv. burgerservicenummers, informatie over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuiging, gezondheid, biometrie of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) naar ons te sturen of met ons te delen op of via de App, dan wel anderszins aan ons te onthullen.



Accountgegevens



Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u een account maakt. U kunt op bij App aanmelden met een Mijn Philips-account of via uw social-mediaprofiel. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen kunnen bestaan uit uw gebruikersnaam, profielfoto, naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum/leeftijd, land, taal, laatste tweet, URL van uw profiel, social-mediaprofiel, locatie en wachtwoord.



De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw account te maken en te beheren. U kunt uw account gebruiken om u veilig aan te melden bij de app. Als u een Mijn Philips-account maakt om u bij de app aan te melden, sturen wij u een welkomstmail om uw gebruikersnaam en wachtwoord te verifiëren, met u te communiceren naar aanleiding van uw vragen, u uitsluitend aankondigingen over diensten te sturen dan wel direct-marketingberichten als u zich daarvoor hebt aangemeld. U kunt uw Mijn Philips-account ook gebruiken om producten of diensten van Philips te bestellen, deel te nemen aan een actie of spel, deel te nemen aan een social-media-activiteit gerelateerd aan een Philips-actie (bijvoorbeeld klikken op 'Vind ik leuk' of 'Delen') en deel te nemen aan producttests of enquêtes.



Facebook



We gebruiken inloggen met Facebook. Hiermee kunt u zich met uw Facebook-gegevens aanmelden bij onze App. Philips verzamelt de aan uw Facebook-account gekoppelde inloggegevens, naam, foto en het e-mailadres. Facebook verzamelt ook bepaalde gegevens wanneer u inloggen met Facebook gebruikt:



Configuratiegegevens: nadat een gebruiker zich heeft aangemeld, voert de SDK periodieke achtergrondverzoeken uit om de levensduur van de toegangstoken automatisch te beheren.

nadat een gebruiker zich heeft aangemeld, voert de SDK periodieke achtergrondverzoeken uit om de levensduur van de toegangstoken automatisch te beheren. Foutinformatie: de SDK slaat foutinformatie op, onder andere tijdens de initialisatie van de SDK. Deze informatie kan gebruikers-ID's bevatten van personen die zijn aangemeld bij Facebook.

de SDK slaat foutinformatie op, onder andere tijdens de initialisatie van de SDK. Deze informatie kan gebruikers-ID's bevatten van personen die zijn aangemeld bij Facebook. Kortetermijngegevens: de SDK meet een aantal gebruikersactiviteiten om fraude en misbruik te voorkomen. Deze gegevens van personen die niet zijn aangemeld bij Facebook.worden slechts gedurende een zeer korte periode bewaard.

Lees voor meer informatie over hoe Facebook informatie gebruikt het privacybeleid van Facebook (online beschikbaar op: facebook.com/about/privacy).



Overige verstrekte gegevens



Deze gegevens omvatten haar- en huidskleur, meldingsinstellingen, behandelgeschiedenis, doelen, gebruik van het Lumea-apparaat en antwoorden in enquêtes.



De verzamelde gegevens worden gebruikt om u te helpen bij het plannen van uw behandelingen en doelen en om herinneringen te versturen zodat u zich gemakkelijk aan het behandelschema kunt houden. Verder kunt u persoonlijke gebruikstips ontvangen op basis van de vorderingen, uw vooruitgang volgen en uw gebruik van het Lumea-apparaat bijhouden. Wij sturen u hiervoor pushmeldingen via de App of per e-mail.



Cookies



Wij gebruiken cookies, tags of soortgelijke technologieën voor het beheren, bieden, verbeteren, begrijpen en aanpassen van onze Diensten. Cookies stellen ons in staat om uw mobiele apparaat te herkennen en uw persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals uw unieke apparaatnummer, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het type mobiele internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, sessie- en gebruiksgegevens of informatie over aan diensten gerelateerde prestaties. Dit zijn gegevens over uw gebruik van de App.



Meer informatie over het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën die worden gebruikt in deze App vindt u in onze Cookieverklaring.



Locatiegegevens



Als u toegang tot locatiegegevens verleent, kunnen we de geografische locatie van uw mobiele apparaat registreren. U kunt geolocatie op elk moment blokkeren via de instellingen van uw App of mobiele apparaat.



Wanneer u gebruikmaakt van de functie 'Vind Philips bij u in de buurt' op de ondersteuningspagina, wordt u verzocht uw locatiegegevens met Philips te delen. Als u onze locatiefunctie gebruikt, wordt u op basis van uw locatiegegevens doorverwezen naar een winkel bij u in de buurt of naar de contactgegevens van de klantenservice voor uw land.



Transactiegegevens



Als u betaalt voor onze Diensten, kunnen wij informatie en bevestigingen ontvangen, zoals betalingsbewijzen, met inbegrip van betalingsbewijzen van app-stores of andere derden die uw betaling verwerken.



Klantenservice



U kunt ons informatie verstrekken met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder uw interactie met Philips en hoe wij contact met u kunnen opnemen zodat wij u klantenondersteuning kunnen bieden. Wij beheren en verrichten onze Diensten, waaronder het bieden van klantenondersteuning en het verbeteren, herstellen en aanpassen van onze Diensten. We gebruiken uw gegevens ook om te reageren wanneer u contact met ons opneemt.



Gecombineerde gegevens



Wij kunnen uw persoonlijke gegevens combineren, waaronder accountgegevens en andere door u verstrekte gegevens, cookies, locatiegegevens, gegevens verzameld tijdens uw interacties en het gebruik van de digitale kanalen van Philips, zoals social media, websites, e-mails, apps en aanverwante producten, IP-adres, cookies, apparaatinformatie, communicatie waar u op klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt.



De gecombineerde gegevens worden geanalyseerd en gebruikt om u Diensten te kunnen bieden waarmee u bijvoorbeeld uw behandelingen en doelen kunt plannen; herinneringen kunt ontvangen zodat u zich gemakkelijk aan het behandelschema kunt houden; persoonlijke gebruikstips kunt ontvangen op basis van uw vorderingen, en uw vooruitgang en uw gebruik van het Lumea-apparaat kunt volgen. Daarnaast helpen deze gegevens ons om de inhoud, functionaliteiten en gebruiksvriendelijkheid van de app, het apparaat en de diensten te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.



Als u zich inschrijft voor het ontvangen van promotionele communicatie over Philips-producten, -diensten, -evenementen en -acties die op basis van uw voorkeuren en online gedrag relevant voor u kunnen zijn, kunnen we u marketing- en reclameberichten sturen via e-mail, telefoon en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Om de berichten op uw voorkeuren en gedrag te kunnen afstemmen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te kunnen bieden, kunnen wij uw persoonlijke gegevens analyseren en combineren. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten.



Machtigingen



De App kan vragen om uw machtiging voor toegang tot uw telefoon of sensoren (bijv. camera, Wi-Fi, Bluetooth) of andere gegevens (bijv. foto's, agenda, contacten) op uw mobiele apparaat.



Wij gebruiken dergelijke gegevens alleen wanneer dat nodig is om u de Diensten te kunnen bieden en pas nadat u expliciet toestemming hebt verleend.

Soms wordt de machtiging om technische redenen vereist door het besturingssysteem van uw mobiele apparaat. In dat geval kan de App om machtiging voor toegang tot de desbetreffende sensoren of gegevens vragen. Wij verzamelen dergelijke gegevens echter niet, tenzij dit is vereist om u de App-dienst te bieden en alleen nadat u toestemming hebt verleend.

Met wie worden Persoonlijke gegevens gedeeld?



Philips kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan externe dienstverleners, zakelijke partners of andere derde partijen conform deze Privacyverklaring en/of de toepasselijke wetgeving.



Dienstverleners



Wij werken samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze Diensten te beheren, te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende dienstverleners:



IT- en cloudproviders



Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of het verzorgen van de Diensten.



Philips eist van zijn dienstverleners dat zij een toereikende bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden, vergelijkbaar met het niveau dat wij zelf bieden. Wij verplichten onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de specifieke doeleinden die hierboven staan vermeld, om toegang te hebben tot de minimale hoeveelheid gegevens die zij nodig hebben voor het leveren van een specifieke dienst, en om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.



Andere derde partijen



Philips kan ook samenwerken met derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Lees hun privacyverklaringen zorgvuldig door, want hierin staat informatie over hun privacybeleid, inclusief welke persoonlijke gegevens ze verzamelen, hoe ze deze gebruiken, verwerken en beschermen.

Als Philips persoonlijke gegevens deelt met een derde partij die uw persoonlijke gegevens wil gebruiken voor haar eigen doeleinden, zal Philips u conform de toepasselijke wetgeving hierover informeren en/of om uw toestemming hiervoor vragen voordat wij uw persoonlijke gegevens delen.



Soms verkoopt Philips een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van onze Privacyverklaring kunnen door Philips vrij worden toegewezen aan onze filialen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar.



Internationale overdracht



Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we gevestigd zijn of waar we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende agentschappen of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.

Als u in een EER-land woont, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners in niet-EER-landen waarvan de Europese Commissie erkent dat zij over een toereikende gegevensbescherming beschikken volgens de EEA-normen (de volledige lijst van deze landen vindt u hier. Voor overdrachten vanuit de EER naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, zoals de Verenigde Staten, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze bindende bedrijfsregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Een kopie van deze maatregelen kunt u verkrijgen via de bovenstaande link of door contact op te nemen met privacy@philips.com.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?



Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) de duur van uw gebruik van de App en Diensten; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

Uw keuzen en rechten



Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken, dan wel bezwaar wilt maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@philips.com. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.



In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, of van welke persoonlijke gegevens u de verwerking wilt beperken, dan wel tegen welke verwerking u bezwaar wilt maken. Voor uw eigen bescherming kunnen wij alleen verzoeken uitvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan uw account, uw e-mailadres of andere accountinformatie die u gebruikt om ons uw verzoek te sturen. Het is mogelijk dat wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij uw verzoek uitvoeren. Wij zullen proberen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen.



Houd er rekening mee dat indien u (een deel van) uw keuzes en rechten benut, u wellicht niet meer (volledig) gebruik kunt maken van onze Diensten.

We beschermen uw persoonlijke gegevens



Wij nemen onze plicht om de door u verstrekte gegevens te beschermen tegen onbedoelde of ongeoorloofde wijziging, verlies, misbruik, openbaarmaking of toegang serieus. Philips maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën, technische en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls en beveiligde protocollen.



Speciale informatie voor ouders



Hoewel de Diensten niet op kinderen zijn gericht, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, is het Philips-beleid om te voldoen aan de wet wanneer de toestemming van de ouder of voogd is vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of onthuld. Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van kinderen en wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de onlineactiviteiten en interesses van hun kinderen.



Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via privacy@philips.com. Als wij erachter komen dat een kind persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.

Lokale specifieke informatie: privacyrechten in Californië (alleen VS)



Onder California Civil Code sectie 1798.83 mogen onze klanten die woonachtig zijn in Californië ons gratis eens per jaar vragen om informatie over de persoonlijke gegevens (indien van toepassing) die wij hebben verstrekt aan derden voor direct marketing in het voorafgaande kalenderjaar. Deze informatie omvat, indien van toepassing, een lijst met de categorieën van persoonlijke gegevens die zijn gedeeld en de namen en adressen van alle derde partijen waarmee wij informatie hebben gedeeld in het voorafgaande jaar. Als u een inwoner bent van Californië en een dergelijk verzoek wilt doen, ga dan naar onze privacywebsite: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

Wijzigingen in deze privacyverklaring



Onze Diensten kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Om deze reden behouden wij ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Bij het bijwerken van deze Privacyverklaring zullen wij ook de datum boven aan deze Privacyverklaring aanpassen.



Wij raden u aan om regelmatig de nieuwste versie van deze Privacyverklaring te bekijken.



De nieuwe Privacyverklaring wordt onmiddellijk na publicatie van kracht. Indien u niet instemt met de herziene verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of te overwegen onze Diensten niet langer te gebruiken. Door onze Diensten te blijven openen of gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, verklaart u dat u geïnformeerd bent over de herziene Privacyverklaring en dat u ermee instemt.

Contact opnemen



Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Philips uw persoonlijke gegevens gebruikt, neem dan contact op met onze gegevensbeveiligingsafdeling via privacy@philips.com. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656 AE Eindhoven

Nederland