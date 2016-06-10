Mobile application privacy notice

Versuni kan ook samenwerken met derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Als we persoonlijke gegevens delen met derde partijen die mogelijk uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, zullen we u hierover informeren en/of om uw toestemming vragen indien verplicht volgens de toepasselijke wetten, voordat persoonlijke gegevens worden gedeeld. Lees in dit geval hun Privacyverklaringen aandachtig door om u te informeren u over hun privacybeleid, dat onder andere aangeeft welk type persoonlijke gegevens zij verzamelen en hoe zij deze gebruiken, verwerken en beschermen.

Soms verkoopt Versuni een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van deze Privacyverklaring kunnen door ons vrij worden toegewezen aan onze gelieerde ondernemingen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar.

Als uw Apparaat spraakbediening ondersteunt, selecteer en lees dan het relevante gedeelte over de verwerking van spraakbedieningsgegevens hieronder. Neem contact op met de klantenservice ([email protected]) als u niet weet welke spraakassistent door uw Apparaat wordt ondersteund.

Amazon Alexa

In sommige landen kunt u met de functie voor de Philips-luchtzuiveraar uw Apparaat beheren met Amazon Alexa. Wanneer u de functie inschakelt, stelt Versuni u in staat uw Amazon-account te koppelen aan uw Versuni-account. Bij het verbinden van uw accounts nemen Versuni en Amazon afzonderlijk technische maatregelen om uw identiteit te valideren. Versuni deelt accountidentifiers met Amazon, maar deelt niet uw accountgegevens, inclusief naam of e-mailadres.

Wanneer u met Alexa spreekt, stuurt Amazon een geschreven versie van uw spraakopdrachten naar ons, samen met een unieke identificatie. We verwerken deze informatie om uw opdrachten uit te voeren en een antwoord te geven in overeenstemming met onze Privacyverklaring. We delen ons schriftelijke antwoord met Amazon, zodat Amazon u kan informeren over de uitkomst van uw opdracht in overeenstemming met de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van Amazon. Versuni en Alexa kunnen ook informatie uitwisselen over de Apparaten die u via de Functie wilt beheren, bijvoorbeeld wanneer u een Apparaat bijwerkt, wijzigt of verwijdert.



U begrijpt dat uw opdrachten en antwoorden kunnen neerkomen op persoonlijke gegevens. U begrijpt ook dat Amazon haar eigen diensten biedt en door de vaardigheid in te schakelen, geeft u ons de opdracht uw persoonlijke gegevens te delen met Amazon. Amazon kan uw persoonsgegevens verwerken in landen buiten het land waarin u woont en deze landen hebben mogelijk een ander wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de vaardigheid uit te schakelen. Lees de Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van Amazon Alexa voor meer informatie. Algemene voorwaarden en Privacyverklaring.

Google Assistent

In sommige landen kunt u met de functie voor de Philips-luchtzuiveraar uw Apparaat beheren met Google Assistent. Wanneer u de functie inschakelt, stelt Versuni u in staat uw Google-account te koppelen met uw Versuni-account. Bij het koppelen van uw accounts nemen Versuni en Google afzonderlijk technische maatregelen om uw identiteit te valideren. Wij delen accountidentifiers met Google, maar delen niet uw accountgegevens, inclusief naam of e-mailadres.



Wanneer u met Google Assistent spreekt, stuurt Google een geschreven versie van uw spraakopdrachten naar ons, samen met een unieke identificatie. We verwerken deze informatie om uw opdrachten uit te voeren en een antwoord te geven in overeenstemming met onze Privacyverklaring. We delen onze schriftelijke reactie met Google, zodat Google u kan informeren over de uitkomst van uw opdracht in overeenstemming met dePrivacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden van Google. Versuni en Google kunnen ook gegevens uitwisselen over de apparaten die u via de functie wilt bedienen, ook wanneer u een apparaat bijwerkt, wijzigt of verwijdert.



U begrijpt dat uw opdrachten en antwoorden kunnen neerkomen op persoonlijke gegevens. U begrijpt ook dat Google haar eigen diensten biedt en dat u door de vaardigheid in te schakelen ons opdraagt uw persoonsgegevens te delen met Google. Google kan uw persoonsgegevens verwerken in landen buiten het land waarin u woont en deze landen hebben mogelijk een ander wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de vaardigheid uit te schakelen. Lees de Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van Google Assistant voor meer informatie.

Internationale overdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we zijn gevestigd of waar we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de App en/of Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde gevallen hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of serviceproviders die door de Europese Commissie worden erkend als verstrekker van een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens de EER-normen. Voor overdrachten naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze Privacyregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.