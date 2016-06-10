Mobile application privacy notice

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Privacyverklaring voor de Versuni Air+-app

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in maart 2024.

Met de Versuni Air+-app ('App') kunt u uw Philips-luchtzuiveraars en -robotstofzuigers (gezamenlijk 'Apparaten' genoemd) op elk gewenst moment en vanaf elke locatie bedienen, in de gaten houden en beheren ('Diensten'). Let op: niet alle apparaten ondersteunen bediening door de App.


De App en de Apparaten worden beheerd door Versuni Netherlands B.V. of gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen ('Versuni', 'ons/onze' of 'wij/we').


Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die door het Apparaat en/of de App worden verzameld of verwerkt. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen wat ons privacybeleid is wanneer u de App gebruikt, zodat u weet welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen, en wat uw persoonlijke rechten zijn. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Bij het aanbieden van onze Diensten ontvangen of verzamelen wij persoonlijke gegevens, zoals hieronder uitvoerig beschreven, ook wanneer u de App gebruikt, downloadt en installeert.

Accountgegevens pictogramafbeelding

Accountgegevens

Afhankelijk van uw land kunt u inloggen op de App met een Versuni-account, via uw socialmediaprofiel of met uw telefoonnummer.

 
  • Wanneer u inlogt via sociale media verzamelen we onder andere uw openbare basisprofiel (bv. profielfoto, identificatie, geslacht, de URL van uw profiel, geboortedatum, homepage en locatie) en e-mailadres. In China kunt u zich aanmelden met uw WeChat-account. Wanneer u uw WeChat-account gebruikt, verzamelen we het id van uw WeChat-account en uw openbare profiel, inclusief naam en profielfoto. Merk op dat de provider van uw sociale media informatie kan verzamelen over het feit dat u de App gebruikt en u zich aanmeldt met uw account op sociale media. Lees de Privacyverklaring van de provider van uw sociale media voor meer informatie over hun privacybeleid.

  • Wanneer u een Versuni-account maakt, kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen uw voornaam, gebruikersnaam en/of e-mailadres bevatten. In dit geval sturen wij u een welkomstmail om het maken van uw account te verifiëren, met u te communiceren naar aanleiding van uw vragen, u enkel aankondigingen over diensten te sturen dan wel directmarketingberichten als u zich daarvoor hebt aangemeld. U kunt uw Versuni-account ook gebruiken om producten of diensten van Philips of Versuni te bestellen, deel te nemen aan een actie of spel, deel te nemen aan een activiteit op social media gerelateerd aan een Philips- of Versuni-actie (bijvoorbeeld klikken op 'Like' of 'Delen') en deel te nemen aan producttests of enquêtes.

Wij gebruiken uw Accountgegevens om uw account te maken en te beheren. Aangezien wij uw accountgegevens gebruiken om Diensten te leveren, achten wij deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een wettige partij bent.

 

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Door u ingevulde gegevens

Apparaatgegevens
 Wanneer u uw Apparaat aan de App koppelt, verzamelen we het IP-adres van de router die verbinding maakt met uw Apparaat. Bovendien kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 

  • Luchtzuiveraars. 

        (I)     Apparaatgegevens, waaronder apparaat-id, actieve modus, in-/uitschakelen, ventilatorsnelheid, planner en bedieningsopdrachten.

        (II)     Algemene gegevens over de luchtkwaliteit, waaronder de allergenenindex binnenshuis (IAI), PM2.5, temperatuur, gas- en vochtigheidsniveau.

 

  • Robotstofzuigers. 

 

        (I)       Apparaatgegevens, waaronder apparaat-id, plannergegevens, aantal cycli en reinigingsduur. 

 

We kunnen deze gegevens gebruiken om de Diensten te leveren, het Apparaat beter bewust te maken van de omgeving, onze Apparaten en onze Diensten te verbeteren en u de mogelijkheid te geven om meer bij het Apparaat en de Diensten betrokken te worden.
 

Aangezien uw Apparaatgegevens alleen worden verwerkt wanneer u ervoor kiest om uw Apparaat te koppelen aan de App voor de Diensten, achten wij deze verwerking noodzakelijk en wettig voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent.

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Apparatengegevens Pictogramafbeelding

Overige verstrekte gegevens

Afhankelijk van uw model luchtzuiveraar kan de App u een korte vragenlijst tonen met betrekking tot uw zorgen over de luchtkwaliteit binnenshuis, hoe lang geleden u naar uw huis/kamer bent verhuisd en de kamer waarin u het apparaat hebt geplaatst. De app gebruikt uw antwoorden om de geschiktste actieve modus voor uw apparaat in te stellen. We kunnen de antwoorden op deze vragenlijst ook verwerken om analyses uit te voeren en de resultaten gebruiken voor productverbetering of -ontwikkeling en/of marketing.

 

Aangezien uw overige verstrekte gegevens alleen worden verwerkt wanneer u ervoor kiest om uw Apparaat of Apparaten te koppelen aan de App voor de Diensten, achten wij deze verwerking noodzakelijk en wettig voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent en, voor zover de gegevens worden verwerkt voor analyses, als gebaseerd op ons rechtmatig belang.

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Cookies en analysegegevens

Wij gebruiken cookies, tags of soortgelijke technologieën ('Cookies') voor het beheren, leveren, verbeteren, begrijpen en aanpassen van onze Diensten. Cookies stellen ons in staat om uw mobiele apparaat te herkennen en uw persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals uw unieke apparaatnummer, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het type mobiele-internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, sessie- en gebruiksgegevens of informatie over aan diensten gerelateerde prestaties. Dit zijn gegevens over uw gebruik van de App.

 

Wanneer u toestemming geeft om uw App-gegevens te delen om de App te verbeteren en gepersonaliseerde Diensten te ontvangen, verzamelen en verwerken we uw gebruiksgegevens van de App zoals hieronder uitvoerig beschreven. Hiervoor maken we gebruik van verschillende serviceproviders die uw App-gegevens namens ons en overeenkomstig onze instructies verwerken. Onze dienstverleners gebruiken cookies om ons te helpen uw gegevens te verzamelen.

 

Deze app maakt gebruik van Google Firebase, een analysedienst van Google. Google Firebase maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken om gebruikspatronen via de App te kunnen analyseren. Wanneer de cookie-informatie over het gebruik van de App naar Google wordt verzonden, anonimiseert Google het IP-adres voordat de geografische locatie kan worden bepaald. Dit adres wordt vervangen door een algemeen IP-adres voordat de gegevens worden opgeslagen. Google kan deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de App te analyseren, rapporten over de App-activiteit op te stellen voor ons en andere diensten te verlenen aan ons die te maken hebben met de activiteit en het gebruik van de App.


Voor meer informatie over het gebruik van Cookies in deze App, raadpleegt u onze Cookieverklaring onder de privacyinstellingen van de App. Wij verwerken uw cookies en analysegegevens alleen nadat u toestemming hebt gegeven.

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Locatie gegevens

Gegevens over beoordelingen en recensies

Als u een beoordeling schrijft of de App beoordeelt in de app stores, kunnen we deze informatie verwerken om te antwoorden op uw opmerkingen en vragen, begrijpen wat uw ervaring is bij het gebruik van de App, vertrouwd raken met uw algemene beeld van de App en ons merk, en deze inzichten gebruiken om de App en/of onze producten en diensten te verbeteren. We kunnen alleen uw gebruikersnaam van de app store, uw beoordelingen, opmerkingen en andere gegevens bekijken die u met ons deelt of openbaar maakt. Tenzij u dit van ons vraagt, koppelen we deze informatie niet aan uw accountgegevens of andere informatie die we van u in ons bezit hebben. Wanneer u klantenondersteuning nodig hebt, kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw situatie te behandelen en u door onze dienst voor klantenondersteuning te leiden in overeenstemming met het gedeelte 'Klantenservice’ hieronder.

 

We beschouwen de verwerking van uw gegevens over beoordelingen en recensies als gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

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Klantenservice

Wij beheren en verrichten onze Diensten, waaronder het bieden van klantenondersteuning en het verbeteren, herstellen en aanpassen van onze Diensten. Indien u gebruik wilt maken van onze klantenservice kunt u ons informatie verstrekken over uw gebruik van de Diensten, waaronder uw interactie met Versuni en hoe wij contact met u kunnen opnemen, zodat wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om te reageren wanneer u contact met ons opneemt.

 

We beschouwen de verwerking van uw klantondersteuningsgegevens als noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een partij bent.

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Gecombineerde gegevens

Gecombineerde gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, zoals Accountgegevens, Apparaatgegevens en Cookiegegevens, combineren met gegevens die zijn verzameld tijdens uw interacties en gebruik van onze digitale kanalen, zoals social media, websites, e-mails, apps en aanverwante producten, waaronder uw IP-adres, Cookies, informatie over het mobiele apparaat, communicatie waar u op klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt.

 

We kunnen de Gecombineerde gegevens analyseren om u persoonlijke services te bieden. De gegevens helpen ons bovendien de content, functionaliteit en bruikbaarheid van de App, het Apparaat en de Diensten te verbeteren, en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. We beschouwen de verwerking van uw Gecombineerde gegevens als gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.
 

Als u zich inschrijft voor het ontvangen van promotionele berichten over onze producten, diensten, evenementen en acties die op basis van uw voorkeuren en online gedrag relevant voor u kunnen zijn, kunnen we u marketing- en reclameberichten sturen via e-mail en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Om de berichten op uw voorkeuren en gedrag te kunnen afstemmen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te kunnen bieden, kunnen wij uw Gecombineerde gegevens analyseren. Voordat we u promotionele berichten toesturen, vragen we hiervoor uw toestemming.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
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Icoon van derden

Machtigingen

Wij zullen uw toestemming vragen wanneer de App toestemming nodig heeft voor toegang tot de sensoren (bijv. camera, Wi-Fi, geolocatie of Bluetooth) van uw mobiele apparaat, of andere gegevens (bijv. foto's) voor de Diensten. Dergelijke gegevens gebruiken we alleen indien dit nodig is om u de Diensten te kunnen aanbieden en enkel nadat uw toestemming hebt verleend.

 

1)Algemene machtigingen

 

  • Wi-Fi. Om de koppeling van uw apparaat of apparaten in te stellen.
  • Camera. Om de QR-code te scannen om het koppelen van het apparaat of de apparaten te starten.
  • Foto. Om de functie voor het delen van foto's in te schakelen, waarmee u foto's van de luchtkwaliteit binnenshuis of buitenshuis kunt maken en deze kunt delen via SMS/Wechat of andere sociale kanalen.
  • Bellen. Om u in staat te stellen onze klantenservice te bellen via de App.
  • Geografische locatie bij benadering en locatie.

     - Apparaat koppelen. Voor Android-besturingssystemen is een geografische locatie bij benadering vereist om de app met het apparaat te verbinden. Voor iOS is toegang tot locatiegegevens vereist om te herkennen wanneer de app en het apparaat of de apparaten in de buurt zijn. We verwerken dergelijke gegevens echter op geen enkele wijze. De gegevens worden opgeslagen op uw mobiele apparaat, waar we er geen toegang toe hebben. Als u uw profiel of de App verwijdert, worden deze gegevens van uw mobiele apparaat verwijderd.

       - Een Versuni-locatie in uw buurt vinden. Als u deze functie inschakelt, gebruiken we uw locatiegegevens voor een routebeschrijving naar een winkel of Klantenservice bij u in de buurt.

 

  • Auto Plus-modus. Als u uw locatie deelt, voorzien we u van realtime informatie over de luchtkwaliteit in de app. Als u de Auto Plus-modus inschakelt, past het apparaat de prestaties (ventilatorsnelheid) automatisch aan op basis van de luchtkwaliteit binnen en de realtime informatie over de luchtkwaliteit buiten. In de Auto Plus-modus wordt ook rekening gehouden met uw gebruikspatroon betreffende het apparaat. Dit kan resulteren in betere prestaties en/of een lager energieverbruik van uw apparaat. U kunt de Auto Plus-modus op elk gewenst moment in- en uitschakelen bij de App-instellingen.

 

  • Bestanden. De App vereist toegang tot de bestanden van het mobiele apparaat om de taalconfiguraties en andere bestanden op te slaan die de App gebruikt om te functioneren (bijvoorbeeld afbeeldingen, mediabestanden of andere grote programmahulpmiddelen). Als u de app verwijdert, worden de gegevens van het mobiele apparaat verwijderd.
     

2)Machtigen voor de luchtzuiveraar. 

 

  • Informatie over het weer en de luchtkwaliteit. Wanneer u deze machtiging inschakelt, deelt de app uw geolocatiegegevens (gebaseerd op GPS, breedtegraad en lengtegraad) met een derde partij om u op de startpagina van de app een plattegrond te verstrekken met informatie over de luchtkwaliteit. Deze derde partij is AirMatters.

 

U kunt de machtigingen van de App op elk moment blokkeren via de instellingen van uw mobiele apparaat. Houd er rekening mee dat, indien u besluit deze te blokkeren, u wellicht niet meer (volledig) gebruik kunt maken van onze Diensten.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.

 
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Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.

 
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Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.

 
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Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

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Met wie worden persoonlijke gegevens gedeeld

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan externe dienstverleners, zakelijke partners of andere derde partijen conform deze Privacyverklaring en/of de toepasselijke wetgeving. 

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Dienstverleners

Wij werken samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze Diensten te beheren, te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen.

 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende dienstverleners:

 

  • IT- en cloudproviders

Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of het verzorgen van de Diensten.

 

  • Dienstverleners voor analysegegevens.

 

Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag en/of gerelateerde technologie die nodig zijn om analyses van de App uit te voeren.  Wij eisen van onze dienstverleners dat zij een toereikende bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden, vergelijkbaar met het niveau dat wij zelf bieden. Wij verplichten onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de specifieke doeleinden die hierboven staan vermeld, om toegang te hebben tot de minimale hoeveelheid gegevens die zij nodig hebben voor het leveren van een specifieke dienst, en om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.

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Andere derde partijen

Versuni kan ook samenwerken met derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Als we persoonlijke gegevens delen met derde partijen die mogelijk uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, zullen we u hierover informeren en/of om uw toestemming vragen indien verplicht volgens de toepasselijke wetten, voordat persoonlijke gegevens worden gedeeld. Lees in dit geval hun Privacyverklaringen aandachtig door om u te informeren u over hun privacybeleid, dat onder andere aangeeft welk type persoonlijke gegevens zij verzamelen en hoe zij deze gebruiken, verwerken en beschermen.

 

Soms verkoopt Versuni een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van deze Privacyverklaring kunnen door ons vrij worden toegewezen aan onze gelieerde ondernemingen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar.

 

Als uw Apparaat spraakbediening ondersteunt, selecteer en lees dan het relevante gedeelte over de verwerking van spraakbedieningsgegevens hieronder. Neem contact op met de klantenservice ([email protected]) als u niet weet welke spraakassistent door uw Apparaat wordt ondersteund.

 

Amazon Alexa

In sommige landen kunt u met de functie voor de Philips-luchtzuiveraar uw Apparaat beheren met Amazon Alexa. Wanneer u de functie inschakelt, stelt Versuni u in staat uw Amazon-account te koppelen aan uw Versuni-account. Bij het verbinden van uw accounts nemen Versuni en Amazon afzonderlijk technische maatregelen om uw identiteit te valideren. Versuni deelt accountidentifiers met Amazon, maar deelt niet uw accountgegevens, inclusief naam of e-mailadres.

 

Wanneer u met Alexa spreekt, stuurt Amazon een geschreven versie van uw spraakopdrachten naar ons, samen met een unieke identificatie. We verwerken deze informatie om uw opdrachten uit te voeren en een antwoord te geven in overeenstemming met onze Privacyverklaring. We delen ons schriftelijke antwoord met Amazon, zodat Amazon u kan informeren over de uitkomst van uw opdracht in overeenstemming met de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van Amazon. Versuni en Alexa kunnen ook informatie uitwisselen over de Apparaten die u via de Functie wilt beheren, bijvoorbeeld wanneer u een Apparaat bijwerkt, wijzigt of verwijdert.


U begrijpt dat uw opdrachten en antwoorden kunnen neerkomen op persoonlijke gegevens. U begrijpt ook dat Amazon haar eigen diensten biedt en door de vaardigheid in te schakelen, geeft u ons de opdracht uw persoonlijke gegevens te delen met Amazon. Amazon kan uw persoonsgegevens verwerken in landen buiten het land waarin u woont en deze landen hebben mogelijk een ander wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de vaardigheid uit te schakelen. Lees de Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van Amazon Alexa voor meer informatie. Algemene voorwaarden en Privacyverklaring.

 

Google Assistent

In sommige landen kunt u met de functie voor de Philips-luchtzuiveraar uw Apparaat beheren met Google Assistent. Wanneer u de functie inschakelt, stelt Versuni u in staat uw Google-account te koppelen met uw Versuni-account. Bij het koppelen van uw accounts nemen Versuni en Google afzonderlijk technische maatregelen om uw identiteit te valideren. Wij delen accountidentifiers met Google, maar delen niet uw accountgegevens, inclusief naam of e-mailadres.


Wanneer u met Google Assistent spreekt, stuurt Google een geschreven versie van uw spraakopdrachten naar ons, samen met een unieke identificatie. We verwerken deze informatie om uw opdrachten uit te voeren en een antwoord te geven in overeenstemming met onze Privacyverklaring. We delen onze schriftelijke reactie met Google, zodat Google u kan informeren over de uitkomst van uw opdracht in overeenstemming met dePrivacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden van Google. Versuni en Google kunnen ook gegevens uitwisselen over de apparaten die u via de functie wilt bedienen, ook wanneer u een apparaat bijwerkt, wijzigt of verwijdert.


U begrijpt dat uw opdrachten en antwoorden kunnen neerkomen op persoonlijke gegevens. U begrijpt ook dat Google haar eigen diensten biedt en dat u door de vaardigheid in te schakelen ons opdraagt uw persoonsgegevens te delen met Google. Google kan uw persoonsgegevens verwerken in landen buiten het land waarin u woont en deze landen hebben mogelijk een ander wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de vaardigheid uit te schakelen. Lees de Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van Google Assistant voor meer informatie.

 

Internationale overdracht

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we zijn gevestigd of waar we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de App en/of Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde gevallen hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of serviceproviders die door de Europese Commissie worden erkend als verstrekker van een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens de EER-normen. Voor overdrachten naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze Privacyregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

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Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Daarna verwijderen wij deze gegevens in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) uw gebruik van de App en/of Diensten; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).

Uw keuzen en rechten

Uw keuzen en rechten

Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen om deze aan een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via Contact met ons opnemen | Versuni. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.

 

In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, of van welke persoonlijke gegevens u de verwerking wilt beperken, dan wel tegen welke verwerking u bezwaar wilt maken. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren. We zullen zo snel mogelijk en in overeenstemming met het toepasselijke recht proberen aan uw verzoek te voldoen.
 

Indien wij afhankelijk zijn van uw toestemming om persoonlijke gegevens te mogen verzamelen en/of verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die zijn verricht voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.
 

Houd er rekening mee dat, indien u (een deel van) uw keuzes en rechten benut, u wellicht niet meer (volledig) gebruik kunt maken van onze App of Diensten.

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Persoonlijke informatie

We beschermen uw persoonlijke gegevens

Wij hechten waarde aan uw privacy en zijn erop gericht de door u aan ons verstrekte gegevens te beschermen tegen onbedoeld(e) of ongeoorloofd(e) wijziging, openbaarmaking, toegang, verlies of misbruik serieus. Wij maken gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën, en technische en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls en beveiligde protocollen.

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Speciale informatie voor ouders

Speciale informatie voor ouders

Hoewel onze App en de Diensten niet zijn gericht op minderjarigen, zoals gedefinieerd volgens de toepasselijke wetgeving, hebben wij niet de intentie om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken. We moedigen ouders en voogden ten zeerste aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.
 

Als u als ouder of voogd verneemt dat uw kind zonder toestemming persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via Contact met ons opnemen | Versuni. Als wij erachter komen dat een kind persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen we deze mogelijk uit onze bestanden.

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Wijzigingen in de privacyverklaring

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Bij het bijwerken van deze Privacyverklaring zullen wij ook de datum boven aan deze Privacyverklaring aanpassen.
 

Wij raden u aan om regelmatig de nieuwste versie van deze Privacyverklaring te bekijken.
 

De nieuwe Privacyverklaring wordt onmiddellijk na publicatie van kracht. Indien u niet instemt met de herziene verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of onze App en/of Diensten niet langer te gebruiken. Door onze App en/of Diensten te blijven gebruiken, verklaart u dat u bent geïnformeerd over de herziene Privacyverklaring en dat u ermee instemt.

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Contact opnemen

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens mogelijk gebruiken, neem dan contact op via Contact met ons opnemen | Versuni. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.

Versuni Netherlands B.V.

Claude Debussylaan 88, 1082 MD,

Amsterdam, Nederland

Aanvullende informatie voor inwoners van Californië

 

Op grond van het Burgerlijk Wetboek van Californië (California Civil Code) paragraaf 1798.83 mogen onze klanten die woonachtig zijn in Californië ons gratis eenmaal per jaar vragen om informatie over de persoonsgegevens (indien van toepassing) die wij in het voorgaande kalenderjaar aan derden hebben verstrekt voor direct marketing. Deze informatie omvat, indien van toepassing, een lijst van de categorieën van persoonsgegevens die zijn gedeeld en de namen en adressen van alle derden waarmee wij informatie hebben gedeeld in het voorgaande jaar.  Als u een inwoner bent van Californië en een dergelijk verzoek wilt doen, ga dan naar onze privacywebsite: domesticappliances.philips.com/privacy 

 

Overeenkomstig de Wet op Consumentenprivacy van Californië (California Consumer Privacy Act) uit 2018 ('CCPA') verstrekken we de volgende gegevens met betrekking tot de categorieën Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken over inwoners van Californië via het apparaat en/of de app.  Meer informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens op grond van de CCPA in andere contexten, vindt u hier.  Onder de CCPA zijn 'Persoonsgegevens' gegevens die een bepaalde inwoner of een bepaald huishouden in Californië identificeren, er betrekking op hebben of er redelijkerwijs aan kunnen worden gekoppeld.

Bronnen van Persoonsgegevens
We verzamelen Persoonsgegevens op grond van:

  • Onze interacties met u via het apparaat en/of de app; en
  • Onze gelieerde ondernemingen en gezamenlijke marketingpartners en/of zakenpartners.


Het verzamelen en bekendmaken van Persoonsgegevens
In de volgende tabel wordt aangegeven welke categorieën Persoonsgegevens over inwoners van Californië we willen verzamelen, en welke categorieën Persoonsgegevens we in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en bekendgemaakt voor operationele doeleinden.

Categorieën Persoonsgegevens

Bekendgemaakt aan welke categorieën derden voor operationele activiteiten

Identificatiemiddelen, zoals naam, contactgegevens, IP-adres en andere online identificatiemiddelen.

Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; vertrouwde externe serviceproviders; zakelijke partners; uw aanbieders van socialmedia-accounts, in verband met het delen op de door u gekozen social media, in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake klantendossiers in Californië, zoals naam en contactgegevens.

Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; vertrouwde externe serviceproviders in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Kenmerken van beschermde classificaties krachtens de wetgeving van Californië of de federale wetgeving, zoals moedertaal.

Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; vertrouwde externe serviceproviders in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Informatie over internet- of netwerkactiviteiten, zoals browsegeschiedenis en interacties met onze onlineservices

Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; vertrouwde externe serviceproviders; en zakenpartners in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Geolocatiegegevens, zoals de locatie van het apparaat.

Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; vertrouwde externe serviceproviders in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Gevolgtrekkingen uit de hierboven vermelde Persoonsgegevens om een profiel te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren, het gedrag en de kenmerken van een persoon

Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; vertrouwde externe serviceproviders in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Gebruik van Persoonsgegevens

We gebruiken deze categorieën Persoonsgegevens voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van onze onderneming, het leveren van onze producten en diensten, en het verwezenlijken van onze zakelijke doeleinden en doelstellingen, zoals hierboven beschreven onder 'Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?'

We verkopen geen Persoonsgegevens en hebben deze niet verkocht in de afgelopen 12 maanden, zoals 'verkoop' is gedefinieerd in de CCPA. We verkopen geen Persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

 

Individuele rechten en verzoeken
Als u inwoner bent van Californië, kunt u verzoeken dat wij:
 

  • De volgende informatie over de 12 maanden voorafgaand aan uw verzoek aan u bekendmaken:
  • De categorieën Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld en de categorieën bronnen waaruit we dergelijke Persoonsgegevens hebben verzameld; 
  • De specifieke Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld;
  • Het zakelijke of commerciële doeleinde voor het verzamelen (indien van toepassing) van Persoonsgegevens over u; en
  • De categorieën Persoonsgegevens over u die we anderszins hebben gedeeld of openbaar hebben gemaakt, en de categorieën derden met wie we deze Persoonsgegevens hebben gedeeld of aan wie we deze hebben verstrekt (indien van toepassing).
  • Verwijderen van Persoonsgegevens die we van u hebben verzameld.


Om een verzoek in te dienen voor de hierboven beschreven openbaarmaking of verwijdering, kunt u contact met ons opnemen via:  domesticappliances.philips.com/privacy.  We zullen uw verzoek verifiëren en beantwoorden zoals hierboven beschreven in 'Uw keuzen en rechten' en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waarbij we rekening houden met het type en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft.  Mogelijk moeten we aanvullende Persoonsgegevens van u opvragen, zoals e-mailadres, postadres of telefoonnummer, om uw identiteit te verifiëren en ons te beschermen tegen frauduleuze verzoeken. Als u een verzoek tot verwijdering indient, kunnen we u vragen uw verzoek te verifiëren voordat we uw Persoonsgegevens verwijderen.

U hebt het recht vrij te zijn van onwettige discriminatie bij het uitoefenen van uw rechten krachtens de CCPA.

Gemachtigde agenten

Als u een verzoek wilt indienen als gemachtigde namens een inwoner van Californië, mag u de hierboven vermelde indieningsmethoden gebruiken.  Als onderdeel van ons verificatieproces kunnen we u verzoeken om, voor zover van toepassing, het volgende te verstrekken:
 

  • Bewijs van uw registratie bij de staatssecretaris van Californië om zaken te doen in Californië;
  • Een volmacht van de ingezetene van Californië overeenkomstig de Probate Code artikelen 4000-4465;
  • Schriftelijke toestemming dat de ingezetene van Californië u heeft gemachtigd om namens de ingezetene een verzoek in te dienen.  Deze toestemming moet worden ondertekend (met een fysieke of elektronische handtekening) door de ingezetene van Californië.


    Als u een verzoek doet namens een ingezetene van Californië en ons geen volmacht van de ingezetene heeft verstrekt overeenkomstig de Probate Code artikelen 4000-4465, kunnen we ook eisen dat de ingezetene:

  • U een schriftelijke toestemming geeft die door de ingezetene is ondertekend om het verzoek namens de ingezetene in te dienen;
  • De identiteit van de ingezetene rechtstreeks bij ons verifieert;
  • Rechtstreeks bij ons bevestigt dat de ingezetene u toestemming heeft gegeven om het verzoek in te dienen.
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