Mobile application privacy notice

IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Met de Versuni Air+-app ('App') kunt u uw Philips-luchtzuiveraars en -robotstofzuigers (gezamenlijk 'Apparaten' genoemd) op elk gewenst moment en vanaf elke locatie bedienen, in de gaten houden en beheren ('Diensten'). Let op: niet alle apparaten ondersteunen bediening door de App.
De App en de Apparaten worden beheerd door Versuni Netherlands B.V. of gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen ('Versuni', 'ons/onze' of 'wij/we').
Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die door het Apparaat en/of de App worden verzameld of verwerkt. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen wat ons privacybeleid is wanneer u de App gebruikt, zodat u weet welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen, en wat uw persoonlijke rechten zijn.
Met de Versuni Air+-app ('App') kunt u uw Philips-luchtzuiveraars en -robotstofzuigers (gezamenlijk 'Apparaten' genoemd) op elk gewenst moment en vanaf elke locatie bedienen, in de gaten houden en beheren ('Diensten'). Let op: niet alle apparaten ondersteunen bediening door de App.
Bij het aanbieden van onze Diensten ontvangen of verzamelen wij persoonlijke gegevens, zoals hieronder uitvoerig beschreven, ook wanneer u de App gebruikt, downloadt en installeert.
Accountgegevens Afhankelijk van uw land kunt u inloggen op de App met een Versuni-account, via uw socialmediaprofiel of met uw telefoonnummer.
Accountgegevens
Afhankelijk van uw land kunt u inloggen op de App met een Versuni-account, via uw socialmediaprofiel of met uw telefoonnummer.
Wij gebruiken uw Accountgegevens om uw account te maken en te beheren. Aangezien wij uw accountgegevens gebruiken om Diensten te leveren, achten wij deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een wettige partij bent.
Wij gebruiken uw Accountgegevens om uw account te maken en te beheren. Aangezien wij uw accountgegevens gebruiken om Diensten te leveren, achten wij deze verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een wettige partij bent.
Apparaatgegevens
Wanneer u uw Apparaat aan de App koppelt, verzamelen we het IP-adres van de router die verbinding maakt met uw Apparaat. Bovendien kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
(I) Apparaatgegevens, waaronder apparaat-id, actieve modus, in-/uitschakelen, ventilatorsnelheid, planner en bedieningsopdrachten. (II) Algemene gegevens over de luchtkwaliteit, waaronder de allergenenindex binnenshuis (IAI), PM2.5, temperatuur, gas- en vochtigheidsniveau. (I) Apparaatgegevens, waaronder apparaat-id, plannergegevens, aantal cycli en reinigingsduur. We kunnen deze gegevens gebruiken om de Diensten te leveren, het Apparaat beter bewust te maken van de omgeving, onze Apparaten en onze Diensten te verbeteren en u de mogelijkheid te geven om meer bij het Apparaat en de Diensten betrokken te worden. Aangezien uw Apparaatgegevens alleen worden verwerkt wanneer u ervoor kiest om uw Apparaat te koppelen aan de App voor de Diensten, achten wij deze verwerking noodzakelijk en wettig voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent.
(I) Apparaatgegevens, waaronder apparaat-id, actieve modus, in-/uitschakelen, ventilatorsnelheid, planner en bedieningsopdrachten.
(II) Algemene gegevens over de luchtkwaliteit, waaronder de allergenenindex binnenshuis (IAI), PM2.5, temperatuur, gas- en vochtigheidsniveau.
(I) Apparaatgegevens, waaronder apparaat-id, plannergegevens, aantal cycli en reinigingsduur.
We kunnen deze gegevens gebruiken om de Diensten te leveren, het Apparaat beter bewust te maken van de omgeving, onze Apparaten en onze Diensten te verbeteren en u de mogelijkheid te geven om meer bij het Apparaat en de Diensten betrokken te worden.
Aangezien uw Apparaatgegevens alleen worden verwerkt wanneer u ervoor kiest om uw Apparaat te koppelen aan de App voor de Diensten, achten wij deze verwerking noodzakelijk en wettig voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent.
Overige verstrekte gegevens Afhankelijk van uw model luchtzuiveraar kan de App u een korte vragenlijst tonen met betrekking tot uw zorgen over de luchtkwaliteit binnenshuis, hoe lang geleden u naar uw huis/kamer bent verhuisd en de kamer waarin u het apparaat hebt geplaatst. De app gebruikt uw antwoorden om de geschiktste actieve modus voor uw apparaat in te stellen. We kunnen de antwoorden op deze vragenlijst ook verwerken om analyses uit te voeren en de resultaten gebruiken voor productverbetering of -ontwikkeling en/of marketing.
Overige verstrekte gegevens
Afhankelijk van uw model luchtzuiveraar kan de App u een korte vragenlijst tonen met betrekking tot uw zorgen over de luchtkwaliteit binnenshuis, hoe lang geleden u naar uw huis/kamer bent verhuisd en de kamer waarin u het apparaat hebt geplaatst. De app gebruikt uw antwoorden om de geschiktste actieve modus voor uw apparaat in te stellen. We kunnen de antwoorden op deze vragenlijst ook verwerken om analyses uit te voeren en de resultaten gebruiken voor productverbetering of -ontwikkeling en/of marketing.
Aangezien uw overige verstrekte gegevens alleen worden verwerkt wanneer u ervoor kiest om uw Apparaat of Apparaten te koppelen aan de App voor de Diensten, achten wij deze verwerking noodzakelijk en wettig voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent en, voor zover de gegevens worden verwerkt voor analyses, als gebaseerd op ons rechtmatig belang.
Aangezien uw overige verstrekte gegevens alleen worden verwerkt wanneer u ervoor kiest om uw Apparaat of Apparaten te koppelen aan de App voor de Diensten, achten wij deze verwerking noodzakelijk en wettig voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u een partij bent en, voor zover de gegevens worden verwerkt voor analyses, als gebaseerd op ons rechtmatig belang.
Cookies en analysegegevens Wij gebruiken cookies, tags of soortgelijke technologieën ('Cookies') voor het beheren, leveren, verbeteren, begrijpen en aanpassen van onze Diensten. Cookies stellen ons in staat om uw mobiele apparaat te herkennen en uw persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals uw unieke apparaatnummer, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het type mobiele-internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, sessie- en gebruiksgegevens of informatie over aan diensten gerelateerde prestaties. Dit zijn gegevens over uw gebruik van de App.
Cookies en analysegegevens
Wij gebruiken cookies, tags of soortgelijke technologieën ('Cookies') voor het beheren, leveren, verbeteren, begrijpen en aanpassen van onze Diensten. Cookies stellen ons in staat om uw mobiele apparaat te herkennen en uw persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals uw unieke apparaatnummer, het IP-adres van uw mobiele apparaat, het type mobiele-internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, sessie- en gebruiksgegevens of informatie over aan diensten gerelateerde prestaties. Dit zijn gegevens over uw gebruik van de App.
Wanneer u toestemming geeft om uw App-gegevens te delen om de App te verbeteren en gepersonaliseerde Diensten te ontvangen, verzamelen en verwerken we uw gebruiksgegevens van de App zoals hieronder uitvoerig beschreven. Hiervoor maken we gebruik van verschillende serviceproviders die uw App-gegevens namens ons en overeenkomstig onze instructies verwerken. Onze dienstverleners gebruiken cookies om ons te helpen uw gegevens te verzamelen. Deze app maakt gebruik van Google Firebase, een analysedienst van Google. Google Firebase maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken om gebruikspatronen via de App te kunnen analyseren. Wanneer de cookie-informatie over het gebruik van de App naar Google wordt verzonden, anonimiseert Google het IP-adres voordat de geografische locatie kan worden bepaald. Dit adres wordt vervangen door een algemeen IP-adres voordat de gegevens worden opgeslagen. Google kan deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de App te analyseren, rapporten over de App-activiteit op te stellen voor ons en andere diensten te verlenen aan ons die te maken hebben met de activiteit en het gebruik van de App.
Voor meer informatie over het gebruik van Cookies in deze App, raadpleegt u onze Cookieverklaring onder de privacyinstellingen van de App. Wij verwerken uw cookies en analysegegevens alleen nadat u toestemming hebt gegeven.
Wanneer u toestemming geeft om uw App-gegevens te delen om de App te verbeteren en gepersonaliseerde Diensten te ontvangen, verzamelen en verwerken we uw gebruiksgegevens van de App zoals hieronder uitvoerig beschreven. Hiervoor maken we gebruik van verschillende serviceproviders die uw App-gegevens namens ons en overeenkomstig onze instructies verwerken. Onze dienstverleners gebruiken cookies om ons te helpen uw gegevens te verzamelen.
Deze app maakt gebruik van Google Firebase, een analysedienst van Google. Google Firebase maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken om gebruikspatronen via de App te kunnen analyseren. Wanneer de cookie-informatie over het gebruik van de App naar Google wordt verzonden, anonimiseert Google het IP-adres voordat de geografische locatie kan worden bepaald. Dit adres wordt vervangen door een algemeen IP-adres voordat de gegevens worden opgeslagen. Google kan deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de App te analyseren, rapporten over de App-activiteit op te stellen voor ons en andere diensten te verlenen aan ons die te maken hebben met de activiteit en het gebruik van de App.
Gegevens over beoordelingen en recensies Als u een beoordeling schrijft of de App beoordeelt in de app stores, kunnen we deze informatie verwerken om te antwoorden op uw opmerkingen en vragen, begrijpen wat uw ervaring is bij het gebruik van de App, vertrouwd raken met uw algemene beeld van de App en ons merk, en deze inzichten gebruiken om de App en/of onze producten en diensten te verbeteren. We kunnen alleen uw gebruikersnaam van de app store, uw beoordelingen, opmerkingen en andere gegevens bekijken die u met ons deelt of openbaar maakt. Tenzij u dit van ons vraagt, koppelen we deze informatie niet aan uw accountgegevens of andere informatie die we van u in ons bezit hebben. Wanneer u klantenondersteuning nodig hebt, kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw situatie te behandelen en u door onze dienst voor klantenondersteuning te leiden in overeenstemming met het gedeelte 'Klantenservice’ hieronder.
Gegevens over beoordelingen en recensies
Als u een beoordeling schrijft of de App beoordeelt in de app stores, kunnen we deze informatie verwerken om te antwoorden op uw opmerkingen en vragen, begrijpen wat uw ervaring is bij het gebruik van de App, vertrouwd raken met uw algemene beeld van de App en ons merk, en deze inzichten gebruiken om de App en/of onze producten en diensten te verbeteren. We kunnen alleen uw gebruikersnaam van de app store, uw beoordelingen, opmerkingen en andere gegevens bekijken die u met ons deelt of openbaar maakt. Tenzij u dit van ons vraagt, koppelen we deze informatie niet aan uw accountgegevens of andere informatie die we van u in ons bezit hebben. Wanneer u klantenondersteuning nodig hebt, kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw situatie te behandelen en u door onze dienst voor klantenondersteuning te leiden in overeenstemming met het gedeelte 'Klantenservice’ hieronder.
We beschouwen de verwerking van uw gegevens over beoordelingen en recensies als gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.
We beschouwen de verwerking van uw gegevens over beoordelingen en recensies als gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.
Klantenservice Wij beheren en verrichten onze Diensten, waaronder het bieden van klantenondersteuning en het verbeteren, herstellen en aanpassen van onze Diensten. Indien u gebruik wilt maken van onze klantenservice kunt u ons informatie verstrekken over uw gebruik van de Diensten, waaronder uw interactie met Versuni en hoe wij contact met u kunnen opnemen, zodat wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om te reageren wanneer u contact met ons opneemt.
Klantenservice
Wij beheren en verrichten onze Diensten, waaronder het bieden van klantenondersteuning en het verbeteren, herstellen en aanpassen van onze Diensten. Indien u gebruik wilt maken van onze klantenservice kunt u ons informatie verstrekken over uw gebruik van de Diensten, waaronder uw interactie met Versuni en hoe wij contact met u kunnen opnemen, zodat wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om te reageren wanneer u contact met ons opneemt.
We beschouwen de verwerking van uw klantondersteuningsgegevens als noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een partij bent.
We beschouwen de verwerking van uw klantondersteuningsgegevens als noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een partij bent.
Gecombineerde gegevens Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, zoals Accountgegevens, Apparaatgegevens en Cookiegegevens, combineren met gegevens die zijn verzameld tijdens uw interacties en gebruik van onze digitale kanalen, zoals social media, websites, e-mails, apps en aanverwante producten, waaronder uw IP-adres, Cookies, informatie over het mobiele apparaat, communicatie waar u op klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt.
Gecombineerde gegevens
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, zoals Accountgegevens, Apparaatgegevens en Cookiegegevens, combineren met gegevens die zijn verzameld tijdens uw interacties en gebruik van onze digitale kanalen, zoals social media, websites, e-mails, apps en aanverwante producten, waaronder uw IP-adres, Cookies, informatie over het mobiele apparaat, communicatie waar u op klikt of tikt, locatiegegevens en websites die u bezoekt.
We kunnen de Gecombineerde gegevens analyseren om u persoonlijke services te bieden. De gegevens helpen ons bovendien de content, functionaliteit en bruikbaarheid van de App, het Apparaat en de Diensten te verbeteren, en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. We beschouwen de verwerking van uw Gecombineerde gegevens als gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Als u zich inschrijft voor het ontvangen van promotionele berichten over onze producten, diensten, evenementen en acties die op basis van uw voorkeuren en online gedrag relevant voor u kunnen zijn, kunnen we u marketing- en reclameberichten sturen via e-mail en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Om de berichten op uw voorkeuren en gedrag te kunnen afstemmen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te kunnen bieden, kunnen wij uw Gecombineerde gegevens analyseren. Voordat we u promotionele berichten toesturen, vragen we hiervoor uw toestemming.
We kunnen de Gecombineerde gegevens analyseren om u persoonlijke services te bieden. De gegevens helpen ons bovendien de content, functionaliteit en bruikbaarheid van de App, het Apparaat en de Diensten te verbeteren, en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. We beschouwen de verwerking van uw Gecombineerde gegevens als gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.
Als u zich inschrijft voor het ontvangen van promotionele berichten over onze producten, diensten, evenementen en acties die op basis van uw voorkeuren en online gedrag relevant voor u kunnen zijn, kunnen we u marketing- en reclameberichten sturen via e-mail en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media. Om de berichten op uw voorkeuren en gedrag te kunnen afstemmen en u een relevantere en persoonlijkere ervaring te kunnen bieden, kunnen wij uw Gecombineerde gegevens analyseren. Voordat we u promotionele berichten toesturen, vragen we hiervoor uw toestemming.
Machtigingen Wij zullen uw toestemming vragen wanneer de App toestemming nodig heeft voor toegang tot de sensoren (bijv. camera, Wi-Fi, geolocatie of Bluetooth) van uw mobiele apparaat, of andere gegevens (bijv. foto's) voor de Diensten. Dergelijke gegevens gebruiken we alleen indien dit nodig is om u de Diensten te kunnen aanbieden en enkel nadat uw toestemming hebt verleend.
Machtigingen
Wij zullen uw toestemming vragen wanneer de App toestemming nodig heeft voor toegang tot de sensoren (bijv. camera, Wi-Fi, geolocatie of Bluetooth) van uw mobiele apparaat, of andere gegevens (bijv. foto's) voor de Diensten. Dergelijke gegevens gebruiken we alleen indien dit nodig is om u de Diensten te kunnen aanbieden en enkel nadat uw toestemming hebt verleend.
1)Algemene machtigingen - Apparaat koppelen. Voor Android-besturingssystemen is een geografische locatie bij benadering vereist om de app met het apparaat te verbinden. Voor iOS is toegang tot locatiegegevens vereist om te herkennen wanneer de app en het apparaat of de apparaten in de buurt zijn. We verwerken dergelijke gegevens echter op geen enkele wijze. De gegevens worden opgeslagen op uw mobiele apparaat, waar we er geen toegang toe hebben. Als u uw profiel of de App verwijdert, worden deze gegevens van uw mobiele apparaat verwijderd. - Een Versuni-locatie in uw buurt vinden. Als u deze functie inschakelt, gebruiken we uw locatiegegevens voor een routebeschrijving naar een winkel of Klantenservice bij u in de buurt. 2)Machtigen voor de luchtzuiveraar. U kunt de machtigingen van de App op elk moment blokkeren via de instellingen van uw mobiele apparaat. Houd er rekening mee dat, indien u besluit deze te blokkeren, u wellicht niet meer (volledig) gebruik kunt maken van onze Diensten. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee. Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Master service Providers These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
1)Algemene machtigingen
- Apparaat koppelen. Voor Android-besturingssystemen is een geografische locatie bij benadering vereist om de app met het apparaat te verbinden. Voor iOS is toegang tot locatiegegevens vereist om te herkennen wanneer de app en het apparaat of de apparaten in de buurt zijn. We verwerken dergelijke gegevens echter op geen enkele wijze. De gegevens worden opgeslagen op uw mobiele apparaat, waar we er geen toegang toe hebben. Als u uw profiel of de App verwijdert, worden deze gegevens van uw mobiele apparaat verwijderd.
- Een Versuni-locatie in uw buurt vinden. Als u deze functie inschakelt, gebruiken we uw locatiegegevens voor een routebeschrijving naar een winkel of Klantenservice bij u in de buurt.
2)Machtigen voor de luchtzuiveraar.
U kunt de machtigingen van de App op elk moment blokkeren via de instellingen van uw mobiele apparaat. Houd er rekening mee dat, indien u besluit deze te blokkeren, u wellicht niet meer (volledig) gebruik kunt maken van onze Diensten.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Payment
These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
Master service Providers
These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan externe dienstverleners, zakelijke partners of andere derde partijen conform deze Privacyverklaring en/of de toepasselijke wetgeving.
Dienstverleners Wij werken samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze Diensten te beheren, te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen.
Dienstverleners
Wij werken samen met andere dienstverleners om ons te helpen onze Diensten te beheren, te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en op de markt te brengen.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende dienstverleners: Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of het verzorgen van de Diensten. Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag en/of gerelateerde technologie die nodig zijn om analyses van de App uit te voeren. Wij eisen van onze dienstverleners dat zij een toereikende bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden, vergelijkbaar met het niveau dat wij zelf bieden. Wij verplichten onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de specifieke doeleinden die hierboven staan vermeld, om toegang te hebben tot de minimale hoeveelheid gegevens die zij nodig hebben voor het leveren van een specifieke dienst, en om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende dienstverleners:
Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag, transactiediensten en/of gerelateerde technologie voor het gebruik van de App of het verzorgen van de Diensten.
Deze dienstverleners verzorgen de benodigde hardware, software, netwerken, opslag en/of gerelateerde technologie die nodig zijn om analyses van de App uit te voeren. Wij eisen van onze dienstverleners dat zij een toereikende bescherming van uw persoonlijke gegevens bieden, vergelijkbaar met het niveau dat wij zelf bieden. Wij verplichten onze dienstverleners uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met onze instructies en voor de specifieke doeleinden die hierboven staan vermeld, om toegang te hebben tot de minimale hoeveelheid gegevens die zij nodig hebben voor het leveren van een specifieke dienst, en om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.
Andere derde partijen
Versuni kan ook samenwerken met derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Als we persoonlijke gegevens delen met derde partijen die mogelijk uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, zullen we u hierover informeren en/of om uw toestemming vragen indien verplicht volgens de toepasselijke wetten, voordat persoonlijke gegevens worden gedeeld. Lees in dit geval hun Privacyverklaringen aandachtig door om u te informeren u over hun privacybeleid, dat onder andere aangeeft welk type persoonlijke gegevens zij verzamelen en hoe zij deze gebruiken, verwerken en beschermen. Soms verkoopt Versuni een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van deze Privacyverklaring kunnen door ons vrij worden toegewezen aan onze gelieerde ondernemingen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar. Als uw Apparaat spraakbediening ondersteunt, selecteer en lees dan het relevante gedeelte over de verwerking van spraakbedieningsgegevens hieronder. Neem contact op met de klantenservice ([email protected]) als u niet weet welke spraakassistent door uw Apparaat wordt ondersteund. Amazon Alexa In sommige landen kunt u met de functie voor de Philips-luchtzuiveraar uw Apparaat beheren met Amazon Alexa. Wanneer u de functie inschakelt, stelt Versuni u in staat uw Amazon-account te koppelen aan uw Versuni-account. Bij het verbinden van uw accounts nemen Versuni en Amazon afzonderlijk technische maatregelen om uw identiteit te valideren. Versuni deelt accountidentifiers met Amazon, maar deelt niet uw accountgegevens, inclusief naam of e-mailadres. Wanneer u met Alexa spreekt, stuurt Amazon een geschreven versie van uw spraakopdrachten naar ons, samen met een unieke identificatie. We verwerken deze informatie om uw opdrachten uit te voeren en een antwoord te geven in overeenstemming met onze Privacyverklaring. We delen ons schriftelijke antwoord met Amazon, zodat Amazon u kan informeren over de uitkomst van uw opdracht in overeenstemming met de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van Amazon. Versuni en Alexa kunnen ook informatie uitwisselen over de Apparaten die u via de Functie wilt beheren, bijvoorbeeld wanneer u een Apparaat bijwerkt, wijzigt of verwijdert. Google Assistent In sommige landen kunt u met de functie voor de Philips-luchtzuiveraar uw Apparaat beheren met Google Assistent. Wanneer u de functie inschakelt, stelt Versuni u in staat uw Google-account te koppelen met uw Versuni-account. Bij het koppelen van uw accounts nemen Versuni en Google afzonderlijk technische maatregelen om uw identiteit te valideren. Wij delen accountidentifiers met Google, maar delen niet uw accountgegevens, inclusief naam of e-mailadres. Internationale overdracht Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we zijn gevestigd of waar we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de App en/of Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde gevallen hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of serviceproviders die door de Europese Commissie worden erkend als verstrekker van een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens de EER-normen. Voor overdrachten naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze Privacyregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
U begrijpt dat uw opdrachten en antwoorden kunnen neerkomen op persoonlijke gegevens. U begrijpt ook dat Amazon haar eigen diensten biedt en door de vaardigheid in te schakelen, geeft u ons de opdracht uw persoonlijke gegevens te delen met Amazon. Amazon kan uw persoonsgegevens verwerken in landen buiten het land waarin u woont en deze landen hebben mogelijk een ander wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de vaardigheid uit te schakelen. Lees de Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van Amazon Alexa voor meer informatie. Algemene voorwaarden en Privacyverklaring.
Wanneer u met Google Assistent spreekt, stuurt Google een geschreven versie van uw spraakopdrachten naar ons, samen met een unieke identificatie. We verwerken deze informatie om uw opdrachten uit te voeren en een antwoord te geven in overeenstemming met onze Privacyverklaring. We delen onze schriftelijke reactie met Google, zodat Google u kan informeren over de uitkomst van uw opdracht in overeenstemming met dePrivacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden van Google. Versuni en Google kunnen ook gegevens uitwisselen over de apparaten die u via de functie wilt bedienen, ook wanneer u een apparaat bijwerkt, wijzigt of verwijdert.
U begrijpt dat uw opdrachten en antwoorden kunnen neerkomen op persoonlijke gegevens. U begrijpt ook dat Google haar eigen diensten biedt en dat u door de vaardigheid in te schakelen ons opdraagt uw persoonsgegevens te delen met Google. Google kan uw persoonsgegevens verwerken in landen buiten het land waarin u woont en deze landen hebben mogelijk een ander wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de vaardigheid uit te schakelen. Lees de Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden van Google Assistant voor meer informatie.
Versuni kan ook samenwerken met derde partijen die uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden verwerken. Als we persoonlijke gegevens delen met derde partijen die mogelijk uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, zullen we u hierover informeren en/of om uw toestemming vragen indien verplicht volgens de toepasselijke wetten, voordat persoonlijke gegevens worden gedeeld. Lees in dit geval hun Privacyverklaringen aandachtig door om u te informeren u over hun privacybeleid, dat onder andere aangeeft welk type persoonlijke gegevens zij verzamelen en hoe zij deze gebruiken, verwerken en beschermen.
Soms verkoopt Versuni een (deel van een) bedrijf aan een ander bedrijf. Met een dergelijke eigendomsoverdracht worden mogelijk uw persoonlijke gegevens ook overgedragen aan de koper als deze gegevens rechtstreeks verband houden met dat bedrijf. Al onze rechten en plichten uit hoofde van deze Privacyverklaring kunnen door ons vrij worden toegewezen aan onze gelieerde ondernemingen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of door de werking van de wet of anderszins, en wij kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen aan onze gelieerde ondernemingen, hun opvolgers of nieuwe eigenaar.
Als uw Apparaat spraakbediening ondersteunt, selecteer en lees dan het relevante gedeelte over de verwerking van spraakbedieningsgegevens hieronder. Neem contact op met de klantenservice ([email protected]) als u niet weet welke spraakassistent door uw Apparaat wordt ondersteund.
Amazon Alexa
In sommige landen kunt u met de functie voor de Philips-luchtzuiveraar uw Apparaat beheren met Amazon Alexa. Wanneer u de functie inschakelt, stelt Versuni u in staat uw Amazon-account te koppelen aan uw Versuni-account. Bij het verbinden van uw accounts nemen Versuni en Amazon afzonderlijk technische maatregelen om uw identiteit te valideren. Versuni deelt accountidentifiers met Amazon, maar deelt niet uw accountgegevens, inclusief naam of e-mailadres.
Wanneer u met Alexa spreekt, stuurt Amazon een geschreven versie van uw spraakopdrachten naar ons, samen met een unieke identificatie. We verwerken deze informatie om uw opdrachten uit te voeren en een antwoord te geven in overeenstemming met onze Privacyverklaring. We delen ons schriftelijke antwoord met Amazon, zodat Amazon u kan informeren over de uitkomst van uw opdracht in overeenstemming met de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van Amazon. Versuni en Alexa kunnen ook informatie uitwisselen over de Apparaten die u via de Functie wilt beheren, bijvoorbeeld wanneer u een Apparaat bijwerkt, wijzigt of verwijdert.
Google Assistent
In sommige landen kunt u met de functie voor de Philips-luchtzuiveraar uw Apparaat beheren met Google Assistent. Wanneer u de functie inschakelt, stelt Versuni u in staat uw Google-account te koppelen met uw Versuni-account. Bij het koppelen van uw accounts nemen Versuni en Google afzonderlijk technische maatregelen om uw identiteit te valideren. Wij delen accountidentifiers met Google, maar delen niet uw accountgegevens, inclusief naam of e-mailadres.
Internationale overdracht
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we zijn gevestigd of waar we samenwerken met dienstverleners, en met uw gebruikmaking van de App en/of Diensten gaat u akkoord met de overdracht van gegevens (indien van toepassing) naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde gevallen hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.
Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of serviceproviders die door de Europese Commissie worden erkend als verstrekker van een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens de EER-normen. Voor overdrachten naar landen waar de gegevensbescherming volgens de Europese Commissie niet toereikend is, nemen wij adequate maatregelen, zoals onze Privacyregels met betrekking tot gegevens van klanten, leveranciers en zakenpartners en/of door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Daarna verwijderen wij deze gegevens in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: (i) uw gebruik van de App en/of Diensten; (ii) of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of (iii) of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).
Uw keuzen en rechten Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen om deze aan een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via Contact met ons opnemen | Versuni. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.
Uw keuzen en rechten
Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of om de verwerking van deze gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, of indien u een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen om deze aan een ander bedrijf over te dragen (voor zover dit recht op gegevensoverdracht is toegestaan door de toepasselijke wetgeving), dan kunt u contact met ons opnemen via Contact met ons opnemen | Versuni. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.
In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, of van welke persoonlijke gegevens u de verwerking wilt beperken, dan wel tegen welke verwerking u bezwaar wilt maken. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren. We zullen zo snel mogelijk en in overeenstemming met het toepasselijke recht proberen aan uw verzoek te voldoen. Indien wij afhankelijk zijn van uw toestemming om persoonlijke gegevens te mogen verzamelen en/of verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die zijn verricht voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. Houd er rekening mee dat, indien u (een deel van) uw keuzes en rechten benut, u wellicht niet meer (volledig) gebruik kunt maken van onze App of Diensten.
In uw verzoek dient u duidelijk te maken welke persoonlijke gegevens u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, of van welke persoonlijke gegevens u de verwerking wilt beperken, dan wel tegen welke verwerking u bezwaar wilt maken. Voor uw bescherming kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met betrekking tot de persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan uw account, uw e-mailadres of andere accountgegevens die u gebruikt om ons uw aanvraag toe te sturen en wij moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat wij uw verzoek doorvoeren. We zullen zo snel mogelijk en in overeenstemming met het toepasselijke recht proberen aan uw verzoek te voldoen.
Indien wij afhankelijk zijn van uw toestemming om persoonlijke gegevens te mogen verzamelen en/of verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die zijn verricht voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.
Houd er rekening mee dat, indien u (een deel van) uw keuzes en rechten benut, u wellicht niet meer (volledig) gebruik kunt maken van onze App of Diensten.
We beschermen uw persoonlijke gegevens
Wij hechten waarde aan uw privacy en zijn erop gericht de door u aan ons verstrekte gegevens te beschermen tegen onbedoeld(e) of ongeoorloofd(e) wijziging, openbaarmaking, toegang, verlies of misbruik serieus. Wij maken gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën, en technische en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls en beveiligde protocollen.
Wij hechten waarde aan uw privacy en zijn erop gericht de door u aan ons verstrekte gegevens te beschermen tegen onbedoeld(e) of ongeoorloofd(e) wijziging, openbaarmaking, toegang, verlies of misbruik serieus. Wij maken gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën, en technische en organisatorische procedures voor de bescherming van uw gegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe en gebruiken firewalls en beveiligde protocollen.
Speciale informatie voor ouders
Hoewel onze App en de Diensten niet zijn gericht op minderjarigen, zoals gedefinieerd volgens de toepasselijke wetgeving, hebben wij niet de intentie om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken. We moedigen ouders en voogden ten zeerste aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen. Als u als ouder of voogd verneemt dat uw kind zonder toestemming persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via Contact met ons opnemen | Versuni. Als wij erachter komen dat een kind persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen we deze mogelijk uit onze bestanden.
Hoewel onze App en de Diensten niet zijn gericht op minderjarigen, zoals gedefinieerd volgens de toepasselijke wetgeving, hebben wij niet de intentie om persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken. We moedigen ouders en voogden ten zeerste aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.
Als u als ouder of voogd verneemt dat uw kind zonder toestemming persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via Contact met ons opnemen | Versuni. Als wij erachter komen dat een kind persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen we deze mogelijk uit onze bestanden.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Bij het bijwerken van deze Privacyverklaring zullen wij ook de datum boven aan deze Privacyverklaring aanpassen. Wij raden u aan om regelmatig de nieuwste versie van deze Privacyverklaring te bekijken. De nieuwe Privacyverklaring wordt onmiddellijk na publicatie van kracht. Indien u niet instemt met de herziene verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of onze App en/of Diensten niet langer te gebruiken. Door onze App en/of Diensten te blijven gebruiken, verklaart u dat u bent geïnformeerd over de herziene Privacyverklaring en dat u ermee instemt.
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Bij het bijwerken van deze Privacyverklaring zullen wij ook de datum boven aan deze Privacyverklaring aanpassen.
Wij raden u aan om regelmatig de nieuwste versie van deze Privacyverklaring te bekijken.
De nieuwe Privacyverklaring wordt onmiddellijk na publicatie van kracht. Indien u niet instemt met de herziene verklaring, dient u uw voorkeuren te wijzigen of onze App en/of Diensten niet langer te gebruiken. Door onze App en/of Diensten te blijven gebruiken, verklaart u dat u bent geïnformeerd over de herziene Privacyverklaring en dat u ermee instemt.
Contact opnemen Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens mogelijk gebruiken, neem dan contact op via Contact met ons opnemen | Versuni. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio. Claude Debussylaan 88, 1082 MD, Amsterdam, Nederland
Versuni Netherlands B.V.
Contact opnemen
Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens mogelijk gebruiken, neem dan contact op via Contact met ons opnemen | Versuni. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.
Claude Debussylaan 88, 1082 MD,
Amsterdam, Nederland
Op grond van het Burgerlijk Wetboek van Californië (California Civil Code) paragraaf 1798.83 mogen onze klanten die woonachtig zijn in Californië ons gratis eenmaal per jaar vragen om informatie over de persoonsgegevens (indien van toepassing) die wij in het voorgaande kalenderjaar aan derden hebben verstrekt voor direct marketing. Deze informatie omvat, indien van toepassing, een lijst van de categorieën van persoonsgegevens die zijn gedeeld en de namen en adressen van alle derden waarmee wij informatie hebben gedeeld in het voorgaande jaar. Als u een inwoner bent van Californië en een dergelijk verzoek wilt doen, ga dan naar onze privacywebsite: domesticappliances.philips.com/privacy Overeenkomstig de Wet op Consumentenprivacy van Californië (California Consumer Privacy Act) uit 2018 ('CCPA') verstrekken we de volgende gegevens met betrekking tot de categorieën Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken over inwoners van Californië via het apparaat en/of de app. Meer informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens op grond van de CCPA in andere contexten, vindt u hier. Onder de CCPA zijn 'Persoonsgegevens' gegevens die een bepaalde inwoner of een bepaald huishouden in Californië identificeren, er betrekking op hebben of er redelijkerwijs aan kunnen worden gekoppeld. Bronnen van Persoonsgegevens
We verzamelen Persoonsgegevens op grond van:
Het verzamelen en bekendmaken van Persoonsgegevens
In de volgende tabel wordt aangegeven welke categorieën Persoonsgegevens over inwoners van Californië we willen verzamelen, en welke categorieën Persoonsgegevens we in de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en bekendgemaakt voor operationele doeleinden.
Op grond van het Burgerlijk Wetboek van Californië (California Civil Code) paragraaf 1798.83 mogen onze klanten die woonachtig zijn in Californië ons gratis eenmaal per jaar vragen om informatie over de persoonsgegevens (indien van toepassing) die wij in het voorgaande kalenderjaar aan derden hebben verstrekt voor direct marketing. Deze informatie omvat, indien van toepassing, een lijst van de categorieën van persoonsgegevens die zijn gedeeld en de namen en adressen van alle derden waarmee wij informatie hebben gedeeld in het voorgaande jaar. Als u een inwoner bent van Californië en een dergelijk verzoek wilt doen, ga dan naar onze privacywebsite: domesticappliances.philips.com/privacy
Overeenkomstig de Wet op Consumentenprivacy van Californië (California Consumer Privacy Act) uit 2018 ('CCPA') verstrekken we de volgende gegevens met betrekking tot de categorieën Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken over inwoners van Californië via het apparaat en/of de app. Meer informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens op grond van de CCPA in andere contexten, vindt u hier. Onder de CCPA zijn 'Persoonsgegevens' gegevens die een bepaalde inwoner of een bepaald huishouden in Californië identificeren, er betrekking op hebben of er redelijkerwijs aan kunnen worden gekoppeld.
Bronnen van Persoonsgegevens
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Categorieën Persoonsgegevens
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Bekendgemaakt aan welke categorieën derden voor operationele activiteiten
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Identificatiemiddelen, zoals naam, contactgegevens, IP-adres en andere online identificatiemiddelen.
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Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; vertrouwde externe serviceproviders; zakelijke partners; uw aanbieders van socialmedia-accounts, in verband met het delen op de door u gekozen social media, in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
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Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake klantendossiers in Californië, zoals naam en contactgegevens.
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Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; vertrouwde externe serviceproviders in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
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Kenmerken van beschermde classificaties krachtens de wetgeving van Californië of de federale wetgeving, zoals moedertaal.
|
Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; vertrouwde externe serviceproviders in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
|
Informatie over internet- of netwerkactiviteiten, zoals browsegeschiedenis en interacties met onze onlineservices
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Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; vertrouwde externe serviceproviders; en zakenpartners in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
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Geolocatiegegevens, zoals de locatie van het apparaat.
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Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; vertrouwde externe serviceproviders in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
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Gevolgtrekkingen uit de hierboven vermelde Persoonsgegevens om een profiel te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren, het gedrag en de kenmerken van een persoon
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Onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen; vertrouwde externe serviceproviders in overeenstemming met deze Privacyverklaring.
Gebruik van Persoonsgegevens We verkopen geen Persoonsgegevens en hebben deze niet verkocht in de afgelopen 12 maanden, zoals 'verkoop' is gedefinieerd in de CCPA. We verkopen geen Persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar. Individuele rechten en verzoeken Gemachtigde agenten Als u een verzoek wilt indienen als gemachtigde namens een inwoner van Californië, mag u de hierboven vermelde indieningsmethoden gebruiken. Als onderdeel van ons verificatieproces kunnen we u verzoeken om, voor zover van toepassing, het volgende te verstrekken:
We gebruiken deze categorieën Persoonsgegevens voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van onze onderneming, het leveren van onze producten en diensten, en het verwezenlijken van onze zakelijke doeleinden en doelstellingen, zoals hierboven beschreven onder 'Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?'
Als u inwoner bent van Californië, kunt u verzoeken dat wij:
Om een verzoek in te dienen voor de hierboven beschreven openbaarmaking of verwijdering, kunt u contact met ons opnemen via: domesticappliances.philips.com/privacy. We zullen uw verzoek verifiëren en beantwoorden zoals hierboven beschreven in 'Uw keuzen en rechten' en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waarbij we rekening houden met het type en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft. Mogelijk moeten we aanvullende Persoonsgegevens van u opvragen, zoals e-mailadres, postadres of telefoonnummer, om uw identiteit te verifiëren en ons te beschermen tegen frauduleuze verzoeken. Als u een verzoek tot verwijdering indient, kunnen we u vragen uw verzoek te verifiëren voordat we uw Persoonsgegevens verwijderen.
U hebt het recht vrij te zijn van onwettige discriminatie bij het uitoefenen van uw rechten krachtens de CCPA.
Als u een verzoek doet namens een ingezetene van Californië en ons geen volmacht van de ingezetene heeft verstrekt overeenkomstig de Probate Code artikelen 4000-4465, kunnen we ook eisen dat de ingezetene:
Gebruik van Persoonsgegevens
We verkopen geen Persoonsgegevens en hebben deze niet verkocht in de afgelopen 12 maanden, zoals 'verkoop' is gedefinieerd in de CCPA. We verkopen geen Persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
Individuele rechten en verzoeken
Gemachtigde agenten
Als u een verzoek wilt indienen als gemachtigde namens een inwoner van Californië, mag u de hierboven vermelde indieningsmethoden gebruiken. Als onderdeel van ons verificatieproces kunnen we u verzoeken om, voor zover van toepassing, het volgende te verstrekken:
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