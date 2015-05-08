Inhoud opslaan en afspelen met intern geheugen

Sla inhoud op en speel deze af met intern geheugen. Upload uw media naar het scherm en speel inhoud direct af. In combinatie met de interne browser dient het ook als een geheugencache tijdens het streamen van online-inhoud. Als het netwerk ineens offline gaat, kan het interne geheugen inhoud blijven draaien door een cache-versie van de inhoud af te spelen. Zo kan u uw media blijven afspelen, zelfs wanneer er geen netwerkverbinding is.