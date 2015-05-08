Andere items in de doos
- AC-netsnoer
- RS232-kabel
- VGA-kabel
- Afstandsbediening
- Batterijen voor afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
- Snelstartgids
BDL3230QL/00
Geef uw signage dat beetje extra
Toon beelden duidelijker en milieuvriendelijker. De prestaties en betrouwbaarheid zijn, in tegenstelling tot het energieverbruik, ongekend hoog, waardoor dit scherm ideaal is voor projecten waarbij compromissen gewoon geen optie zijn.
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
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Met SmartControl kunt u op afstand uw netwerk of schermen bedienen en beheren via RJ45 en RS232C. U kunt eenvoudig alle scherminstellingen, waaronder resolutie, helderheid en contrast, afstemmen. Ook kunt u uw instellingen klonen over uw volledige netwerk.
Gratis en gebruiksvriendelijk content management-systeem dat exclusief werkt met Philips Signage Solutions-schermen waarmee u uw digitale content voor informatieverstrekking kunt beheren. Met SmartCMS kunt u uw eigen content maken, 24 uur per dag. Maak uw netwerk, ontwerp uw content, plan uw afspeellijst en u bent klaar om te gaan!
Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met de geïntegreerde HTML5-browser. Ontwerp uw signage-content online en verbind het met een scherm of met uw volledige netwerk. Sluit een RJ45-internetkabel aan om een netwerkverbinding tot stand te brengen, verbind het display met het speciale URL-adres en u kunt meteen uw content uit de cloud afspelen.
Sla inhoud op en speel deze af met intern geheugen. Upload uw media naar het scherm en speel inhoud direct af. In combinatie met de interne browser dient het ook als een geheugencache tijdens het streamen van online-inhoud. Als het netwerk ineens offline gaat, kan het interne geheugen inhoud blijven draaien door een cache-versie van de inhoud af te spelen. Zo kan u uw media blijven afspelen, zelfs wanneer er geen netwerkverbinding is.
Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.
D-beeld helpt u klinische beelden te bekijken en diagnosticeren door deze consistent en nauwkeurig weer te geven. Voor een betrouwbare klinische interpretatie zijn onze professionele displays in de fabriek gekalibreerd voor standaard weergaveprestaties met geoptimaliseerde grijstinten. D-beeld helpt u te presteren in elk aspect van patiëntenzorg.
De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe, heldere details, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.
Beeld/scherm
Connectiviteit
Comfort
Geluid
Vermogen
Ondersteunde beeldschermresolutie
Afmetingen
Voorwaarden voor een goede werking
Multimediatoepassingen
Accessoires
Diversen
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genieten
Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*
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Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu
*Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.
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