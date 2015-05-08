Zoektermen

NL
FR
  • Geef uw signage dat beetje extra Geef uw signage dat beetje extra Geef uw signage dat beetje extra

    Signage Solutions Q-line scherm

    BDL3230QL/00

    Geef uw signage dat beetje extra

    Toon beelden duidelijker en milieuvriendelijker. De prestaties en betrouwbaarheid zijn, in tegenstelling tot het energieverbruik, ongekend hoog, waardoor dit scherm ideaal is voor projecten waarbij compromissen gewoon geen optie zijn.

    Vergelijkbare producten

    Alle Q-Line-serie weergeven

    Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

    Al uw behoeften voorzien in één aankoop

    Bundelprijs

    Dit overslaan

    Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

    Accessoires toevoegen

    Dit product
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Q-line scherm

    totaal

    recurring payment

    Geef uw signage dat beetje extra

    met onbetaalbare slimme prestaties

    • 32 inch
    • Direct LED Backlight
    • Full HD
    Uw netwerk op afstand beheren en bedienen via SmartControl

    Uw netwerk op afstand beheren en bedienen via SmartControl

    Met SmartControl kunt u op afstand uw netwerk of schermen bedienen en beheren via RJ45 en RS232C. U kunt eenvoudig alle scherminstellingen, waaronder resolutie, helderheid en contrast, afstemmen. Ook kunt u uw instellingen klonen over uw volledige netwerk.

    Gratis en gebruiksvriendelijk content management met SmartCMS

    Gratis en gebruiksvriendelijk content management met SmartCMS

    Gratis en gebruiksvriendelijk content management-systeem dat exclusief werkt met Philips Signage Solutions-schermen waarmee u uw digitale content voor informatieverstrekking kunt beheren. Met SmartCMS kunt u uw eigen content maken, 24 uur per dag. Maak uw netwerk, ontwerp uw content, plan uw afspeellijst en u bent klaar om te gaan!

    Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met HTML5

    Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met HTML5

    Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met de geïntegreerde HTML5-browser. Ontwerp uw signage-content online en verbind het met een scherm of met uw volledige netwerk. Sluit een RJ45-internetkabel aan om een netwerkverbinding tot stand te brengen, verbind het display met het speciale URL-adres en u kunt meteen uw content uit de cloud afspelen.

    Inhoud opslaan en afspelen met intern geheugen

    Inhoud opslaan en afspelen met intern geheugen

    Sla inhoud op en speel deze af met intern geheugen. Upload uw media naar het scherm en speel inhoud direct af. In combinatie met de interne browser dient het ook als een geheugencache tijdens het streamen van online-inhoud. Als het netwerk ineens offline gaat, kan het interne geheugen inhoud blijven draaien door een cache-versie van de inhoud af te spelen. Zo kan u uw media blijven afspelen, zelfs wanneer er geen netwerkverbinding is.

    Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

    Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

    Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.

    Klinische beelden consistent weergeven met D-beeld

    Klinische beelden consistent weergeven met D-beeld

    D-beeld helpt u klinische beelden te bekijken en diagnosticeren door deze consistent en nauwkeurig weer te geven. Voor een betrouwbare klinische interpretatie zijn onze professionele displays in de fabriek gekalibreerd voor standaard weergaveprestaties met geoptimaliseerde grijstinten. D-beeld helpt u te presteren in elk aspect van patiëntenzorg.

    SmartPower voor energiebesparing

    SmartPower voor energiebesparing

    De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

    Full HD LED - voor schitterende beelden met ongelofelijk contrast

    Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe, heldere details, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.

    Technische specificaties

    • Beeld/scherm

      Schermdiagonaal (centimeters)
      80  cm
      Schermdiagonaal (inch)
      31.5  inch
      Beeldformaat
      16:9
      Schermresolutie
      1920 x 1080p
      Pixelpitch
      0,36375 x 0,36375 mm
      Optimale resolutie
      1920 x 1080 bij 60 Hz
      Helderheid
      350  cd/m²
      Schermkleuren
      16,7 miljoen
      Contrastverhouding (normaal)
      1400:1
      Dynamische contrastverhouding
      500.000:1
      Responstijd (normaal)
      8,0  ms
      Kijkhoek (horizontaal)
      178  graad
      Kijkhoek (verticaal)
      178  graad
      DICOM
      Clinical D-beeld

    • Connectiviteit

      Audio-uitgang
      Audio links/rechts (RCA)
      Video-ingang
      • DVI-D
      • HDMI
      • Component (RCA)
      • Composite (RCA)
      • VGA (analoog D-Sub)
      Audio-invoer
      • 3,5 mm aansluiting
      • Audio links/rechts (RCA)
      Andere aansluitingen
      USB
      Externe bediening
      • RJ45
      • RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting
      • IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting

    • Comfort

      Deelmatrix
      Maximaal 15 x 15
      Schermbeveiligingsfuncties
      Pixelverschuiving
      Bediening via toetsenbord
      • Vergrendelbaar
      • Verborgen
      Signaal is doorlusbaar
      • RS232
      • IR-doorlus
      Energiebesparingsfuncties
      Smart Power
      Bestuurbaar vanaf het netwerk
      • RS232
      • RJ45
      • Eén kabel (HDMI-CEC)
      Geheugen
      • Toegang tot intern geheugen
      • 8 GB eMMC
      Opstarten
      • Inschakelvertraging
      • Inschakelstatus
      • Wekfunctie via LAN
      Opstartvenster
      Philips-logo inschakelen/uitschakelen

    • Geluid

      Ingebouwde luidsprekers
      2 x 10 W RMS

    • Vermogen

      Netspanning
      AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
      Verbruik (normaal)
      57  W
      Stroomverbruik in stand-bystand
      < 0,5 W

    • Ondersteunde beeldschermresolutie

      Computerformaten
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Videoformaten
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Afmetingen

      Breedte van het apparaat
      726,5  mm
      Gewicht van het product
      5,20  kg
      Hoogte van het apparaat
      425,4  mm
      Diepte van het apparaat
      63,6  mm
      Breedte van het apparaat (inch)
      28,6  inch
      Hoogte van het apparaat (inch)
      16.75  inch
      Geschikt voor wandmontage
      100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Diepte van het apparaat (inch)
      2,5  inch
      Randbreedte
      11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
      Gewicht van het product (lb)
      14,74  lb

    • Voorwaarden voor een goede werking

      Temperatuurbereik (in bedrijf)
      5~ 40  °C
      MTBF
      50.000  uur
      Relatieve vochtigheid
      20 ~ 80  %
      Temperatuurbereik (opslag)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimediatoepassingen

      Video afspelen via USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Foto's bekijken via USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Audio afspelen via USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Accessoires

      Meegeleverde accessoires
      • AC-netsnoer
      • RS232-kabel
      • VGA-kabel
      • Afstandsbediening
      • Batterijen voor afstandsbediening
      • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
      • Snelstartgids

    • Diversen

      Taalversies in beeldschermmenu
      • Engels
      • Frans
      • Duits
      • Italiaans
      • Pools
      • Turks
      • Russisch
      • Vereenvoudigd Chinees
      • Spaans
      • Traditioneel Chinees
      Garantie
      3 jaar garantie
      Officiële goedkeuringen
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Wat zit er in de doos?

    Andere items in de doos

    • AC-netsnoer
    • RS232-kabel
    • VGA-kabel
    • Afstandsbediening
    • Batterijen voor afstandsbediening
    • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
    • Snelstartgids
    Badge-D2C

    Ondersteuning voor dit product

    Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

    Voorgestelde producten

    Onlangs bekeken producten

    Prijzen

    Recensies

    Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.