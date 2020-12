Geïntegreerde analyse biedt gebruiksstatistieken

Of u nu een hotelketen of sportcafé runt, u krijgt inzicht in hoe elke Philips MediaSuite-TV met Android in uw bezit wordt gebruikt. Ontdek hoe vaak bepaalde zenders worden bekeken. Test hoe effectief uw reclames zijn. Bekijk de gegevens die u nodig hebt om kosten effectief te beheren dankzij eenvoudige toegang tot schermtijdgegevens. Start direct enquêtes over klanttevredenheid en verzamel waardevolle feedback van gasten op locatie.