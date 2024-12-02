Andere items in de doos
- AC-netsnoer
- RS232-kabel
- Afstandsbediening
- Batterijen voor afstandsbediening
- Snelstartgids
65BDL3550Q/00
Uitblinker
Informeer en betover iedereen met een professioneel Ultra HD-scherm uit de Philips Q-Line. Deze betrouwbare oplossing kan snel worden opgezet.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Q-line scherm
totaal
recurring payment
Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.
Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.
Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.
Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.
Bedien uw scherm via een internetverbinding. Philips Professional Displays met Android-besturing zijn geoptimaliseerd voor native Android-apps. Ook kunt u webapplicaties rechtstreeks op het scherm installeren. Het nieuwe Android 8-besturingssysteem zorgt dat de software langer veilig en up-to-date blijft.
Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met de geïntegreerde HTML5-browser. Gebruik de op Chrome gebaseerde browser om uw signage-content online te ontwerpen en maak verbinding met één enkel scherm of met uw volledige netwerk. Toon inhoud in zowel liggende als staande modus, met Full HD-resolutie. Verbind het scherm eenvoudig met internet via Wi-Fi of met een RJ45-kabel, en geniet van uw zelfgemaakte afspeellijsten.
Beeld/scherm
Connectiviteit
Comfort
Geluid
Vermogen
Ondersteunde beeldschermresolutie
Afmetingen
Voorwaarden voor een goede werking
Multimediatoepassingen
Interne speler
Accessoires
Diversen
Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
genieten
Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*
Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu
*Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.