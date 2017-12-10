Zoektermen

NL
FR
  • Steel de show Steel de show Steel de show

    Signage Solutions H-Line-scherm

    55BDL3002H/00

    Algemene waardering / 5
    • Reviews Reviews

    Steel de show

    Blijf dag en nacht zichtbaar met een professioneel Philips H-Line Full HD-display met hoge helderheid. Verbluffende helderheid en contrast maken dit de perfecte oplossing voor etalages en lichte locaties. Van musea tot retail.

    Bekijk alle voordelen

    Vergelijkbare producten

    Alle H-Line-serie weergeven

    Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

    Al uw behoeften voorzien in één aankoop

    Bundelprijs

    Dit overslaan

    Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

    Accessoires toevoegen

    Dit product
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    H-Line-scherm

    totaal

    recurring payment

    Steel de show

    24/7-display met hoge helderheid.

    • 55 inch
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control

    Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control

    Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

    CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content

    CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content

    Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.

    FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

    FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

    Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

    Dankzij de OPS-sleuf kunnen PC's zonder bekabeling worden verbonden

    Dankzij de OPS-sleuf kunnen PC's zonder bekabeling worden verbonden

    Integreer een PC of CRD50-module met Android rechtstreeks in uw Philips Professional Display. De OPS-sleuf bevat alle de aansluitingen die u nodig hebt voor de oplossing, inclusief stroomvoorziening.

    Voeg de kracht van een Android-processor toe met een optionele CRD50-module

    Plaats een Android-System-on-Chip (SoC) in uw Philips Professional Display. De optionele CRD50-module is een OPS-apparaat dat een Android-processor inschakelt zonder het gebruik van kabels. Schuif deze in de OPS-sleuf, waarin aansluitingen zitten die nodig zijn om de module in te schakelen (inclusief voeding).

    Systeembeheer op afstand via CMND

    Neem de volledige controle over uw Philips Professional Display-netwerk. Met CMND kunt u via één gebruiksvriendelijke interface alles beheren, updaten, onderhouden en afspelen. Van installatie tot dagelijks gebruik.

    Hoge helderheid (2500 cd/m2). Geschikt voor gebruik in een semi-buitenomgeving

    Maak een geweldige indruk in lichte omgevingen of in een semi-buitenklimaat. De uiterst hoge helderheid van dit 2500 CD/m2-display is ideaal om de aandacht te trekken in grote, drukke gebieden die onderhevig zijn aan veel omgevingslicht.

    Technische specificaties

    • Beeld/scherm

      Schermdiagonaal (centimeters)
      139.7  cm
      Schermdiagonaal (inch)
      55  inch
      Beeldformaat
      16:9
      Schermresolutie
      1920 x 1080p
      Pixelpitch
      0,63 x 0,63 mm
      Optimale resolutie
      1920 x 1080 bij 60 Hz
      Helderheid
      2500  cd/m²
      Schermkleuren
      16,7 M (8-bits)
      Contrastverhouding (normaal)
      5000:1
      Dynamische contrastverhouding
      500.000:1
      Responstijd (normaal)
      6  ms
      Kijkhoek (horizontaal)
      178  graad
      Kijkhoek (verticaal)
      178  graad
      Beeldverbetering
      • 3:2/2:2 motion pull-down
      • 3D-combfilter
      • 3D MA-deinterlacing
      • Dynamisch-contrastverbetering
      • Deinterlacing van motion-compensatie
      • Progressive Scan
      Panel-technologie
      SVA

    • Connectiviteit

      Audio-uitgang
      3,5 mm aansluiting
      Video-ingang
      • VGA (analoog D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Component (BNC)
      • Composite (BNC)
      • HDMI (x2)
      Audio-invoer
      • 3,5 mm aansluiting
      • Audio links/rechts (RCA)
      Andere aansluitingen
      • AC-uitgang
      • OPS
      • USB
      Video-uitgang
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Externe bediening
      • RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting
      • RJ45
      • IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting

    • Comfort

      Plaatsing
      • Horizontaal
      • Verticaal
      Schermbeveiligingsfuncties
      Pixelverschuiving, lage helderheid
      Bediening via toetsenbord
      • Verborgen
      • Vergrendelbaar
      Signaal afstandsbediening
      Vergrendelbaar
      Signaal is doorlusbaar
      • RS232
      • IR-doorlus
      Gemakkelijk te installeren
      • Slimme uitsparing
      • Randbevestigingsset
      Energiebesparingsfuncties
      Smart Power
      Andere handige opties
      Handvatten
      Beeldprestaties
      Geavanceerde kleurinstelling
      Bestuurbaar vanaf het netwerk
      • RS232
      • HDMI (één kabel)
      • LAN (RJ45)

    • Geluid

      Ingebouwde luidsprekers
      2 x 10 W RMS

    • Vermogen

      Netspanning
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Verbruik (normaal)
      368  W
      Stroomverbruik in stand-bystand
      < 0,5 W

    • Ondersteunde beeldschermresolutie

      Computerformaten
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Videoformaten
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Afmetingen

      Breedte van het apparaat
      1242,2  mm
      Gewicht van het product
      35,8  kg
      Hoogte van het apparaat
      713  mm
      Diepte van het apparaat
      137,9  mm
      Breedte van het apparaat (inch)
      48,9  inch
      Hoogte van het apparaat (inch)
      28.1  inch
      Geschikt voor wandmontage
      400 x 400 mm, M6
      Diepte van het apparaat (inch)
      5,43  inch
      Randbreedte
      15,6 mm
      Gewicht van het product (lb)
      78,94  lb
      Uitsparing met handige breedte
      100  mm
      Uitsparing met handige hoogte
      200  mm

    • Voorwaarden voor een goede werking

      Hoogte
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurbereik (in bedrijf)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  uur
      Relatieve vochtigheid
      20 ~ 80 (gebruik), 5 - 95% (opslag)  %
      Temperatuurbereik (opslag)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimediatoepassingen

      Video afspelen via USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Foto's bekijken via USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Audio afspelen via USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Accessoires

      Meegeleverde accessoires
      • AC-netsnoer
      • Batterijen voor afstandsbediening
      • Snelstartgids
      • Afstandsbediening
      • Randbevestigingsplaten
      • RS232-kabel
      Meegeleverde accessoires
      RS232 daisy-chain-kabel
      Optionele accessoires
      • IR-lichtsensor (CRA41)
      • Tafelstandaard

    • Diversen

      Taalversies in beeldschermmenu
      • Engels
      • Frans
      • Duits
      • Italiaans
      • Pools
      • Russisch
      • Spaans
      • Turks
      • Vereenvoudigd Chinees
      • Traditioneel Chinees
      • Arabisch
      • Japans
      • Portugees
      Garantie
      3 jaar garantie
      Officiële goedkeuringen
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, klasse B
      • UL/cUL

    Wat zit er in de doos?

    Andere items in de doos

    • AC-netsnoer
    • Batterijen voor afstandsbediening
    • Snelstartgids
    • Afstandsbediening
    • Randbevestigingsplaten
    • RS232-kabel
    • Optionele accessoires: IR-lichtsensor (CRA41)
    • Optionele accessoires: Tafelstandaard
    Badge-D2C

    Ondersteuning voor dit product

    Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

    Voorgestelde producten

    Onlangs bekeken producten

    Recensies

    Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

    Warranty icon

    Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
    genieten

    Bekijk ons garantiebeleid
    Refurbishment icon

    Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

    Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
    Parts and accessories

    Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

    Shop onderdelen en accessoires
    Sustainability icon

    Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

    Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

    *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.