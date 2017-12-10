Andere items in de doos
- AC-netsnoer
- Batterijen voor afstandsbediening
- Snelstartgids
- Afstandsbediening
- Randbevestigingsplaten
- RS232-kabel
- Optionele accessoires: IR-lichtsensor (CRA41)
- Optionele accessoires: Tafelstandaard
55BDL3002H/00
Steel de show
Blijf dag en nacht zichtbaar met een professioneel Philips H-Line Full HD-display met hoge helderheid. Verbluffende helderheid en contrast maken dit de perfecte oplossing voor etalages en lichte locaties. Van musea tot retail.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
H-Line-scherm
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Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.
Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.
Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.
Integreer een PC of CRD50-module met Android rechtstreeks in uw Philips Professional Display. De OPS-sleuf bevat alle de aansluitingen die u nodig hebt voor de oplossing, inclusief stroomvoorziening.
Plaats een Android-System-on-Chip (SoC) in uw Philips Professional Display. De optionele CRD50-module is een OPS-apparaat dat een Android-processor inschakelt zonder het gebruik van kabels. Schuif deze in de OPS-sleuf, waarin aansluitingen zitten die nodig zijn om de module in te schakelen (inclusief voeding).
Neem de volledige controle over uw Philips Professional Display-netwerk. Met CMND kunt u via één gebruiksvriendelijke interface alles beheren, updaten, onderhouden en afspelen. Van installatie tot dagelijks gebruik.
Maak een geweldige indruk in lichte omgevingen of in een semi-buitenklimaat. De uiterst hoge helderheid van dit 2500 CD/m2-display is ideaal om de aandacht te trekken in grote, drukke gebieden die onderhevig zijn aan veel omgevingslicht.
Beeld/scherm
Connectiviteit
Comfort
Geluid
Vermogen
Ondersteunde beeldschermresolutie
Afmetingen
Voorwaarden voor een goede werking
Multimediatoepassingen
Accessoires
Diversen
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*Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.
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