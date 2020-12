CMND & Create. Creëer en publiceer uw eigen content

Neem de volledige controle over uw content met CMND & Create. Via de drag-and-drop interface kunt u eenvoudig uw eigen content publiceren — of dit nu een dagmenu-bord is of merkinformatie. Vooraf geïnstalleerde templates en geïntegreerde widgets zorgen ervoor dat uw foto's, tekst en video in een mum van tijd te zien zijn.